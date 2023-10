García-Gallardo criminaliza sin pruebas a los migrantes acogidos por razones humanitarias en Medina del Campo

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), publicó en la noche del miércoles un post en el que criminaliza, sin prueba alguna, a los migrantes acogidos en Medina del Campo por razones humanitarias. García-Gallardo se hizo grabar delante del hotel balneario donde están acogidos para lanzar el mensaje de que “un gobierno central que se arroga la protección de las mujeres” y que ha traído a “183 jóvenes varones en edad militar” y que “generan tanta sensación de inseguridad”.

Además de afirmar que hay “preocupación” en la localidad, García-Gallardo se refiere a una “invasión migratoria” que hay que denunciar así como a los que “con su efecto llamada desde los gobiernos” los traen. El vicepresidente de Castilla y León apunta también a las oenegés que “colaboran con las mafias del tráfico de personas”. Según él, lo que su partido quiere proponer “es una inmigración legal, con capacidad de adaptación social” y cultural para que “venga a construir una España mejor”.

Tanto PSOE como Ciudadanos han exigido este jueves el cese de García-Gallardo. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha asegurado que si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (del PP), no destituye a su vicepresidente será cómplice del “fascismo, racismo y machismo de Vox” al tiempo que ha manifestado su confianza en que la Fiscalía actúe de oficio.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, considera “inaceptables” las afirmaciones de García-Gallardo y califica el vídeo difundido en la red social X (antigua Twitter) de “incendiario, xenófobo y de propaganda”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para asegurar que “Castilla y León es una tierra de acogida”. “Lo ha sido, lo somos y lo seguiremos siendo”, ha insistido mientras se resistía a valorar el vídeo de García-Gallardo. De hecho, Carriedo ha asegurado que son afirmaciones que hace el vicepresidente en el ámbito de su partido puesto que el vídeo no se ha colgado en la web de la Junta ni se ha difundido por los canales del gobierno autonómico. Además ha afirmado que no ha usado medios de la Junta si bien no ha podido aclarar si García-Gallardo se desplazó en coche oficial o en vehículo oficial.

Desde Medina del Campo decimos un NO rotundo a la invasión migratoria ❌



— Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) October 25, 2023

García-Gallardo no acepta la acusación de racismo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que no acepta “ni una sola acusación de racismo de los socios del PSOE, ni de un partido que ha adquirido la condición de socio preferente de los separatistas” y sobre si la Fiscalía puede entrar en sus declaraciones de ayer por un delito de “odio” ha precisado que no lo teme “en absoluto”.

En declaraciones a los periodistas, García-Gallardo ha subrayado este jueves que no teme a la Fiscalía, porque cree que existe libertad de expresión cuando se adquiere “conocimiento de la realidad y se tiene información” y, a su juicio, el deber de cualquier gobernante serio es decir la verdad, y él ha dicho “la verdad”.

“Me acerqué ayer a Medina del Campo, he hablado con sus vecinos y he transmitido las sensaciones que ellos me han trasladado a mí, ni más ni menos”, ha puntualizado.

En este contexto, ha exigido al Gobierno que detenga “de una vez por todas”, el efecto llamada para atraer a inmigrantes y ha subrayado que no pueden venir a este país más personas “que no conocen el idioma, que no comparten nuestra cultura y que van a tener unas dificultades enormes de integración”.

Sobre si se siente desautorizado por la Junta, ha subrayado que el acuerdo de Gobierno que hay en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox es “nítido” al respecto y que su partido lo que pide es “una inmigración legal y ordenada”.

“Si algunos creen que es tan beneficioso la acogida de estas personas, pueden llevarlos a sus municipios, yo lo que les recomiendo es que primero hablen con los vecinos, porque tengo la sensación de que la población de Castilla y León quiere es que vengan personas a construir una comunidad mejor, con capacidad de adaptación, que vengan a trabajar y no traer personas que no tienen capacidad para su integración rápida”, ha aseverado.

Al respecto ha precisado que ha oído “en alguna ocasión” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hablar sobre este tema y que él también ha defendido “una inmigración legal y ordenada”. El presidente de la Junta hizo mención a este cuestión en marzo de 2022 cuando explicó su pacto de Gobierno con Vox.

“Nosotros desde el momento en el que celebramos el Pacto de Gobierno de Coalición de Castilla y León dijimos que teníamos un compromiso de facilitar una inmigración legal y ordenada, con capacidad de adaptación cultural y social, y eso es lo que estamos haciendo”, ha concluido el vicepresidente.

Castilla y León acogerá en total a 395 migrantes africanos

La llegada de los migrantes se conoció el miércoles, mediante la denuncia pública del alcalde de la localidad, que cuestionó que se les acogiese cuando podrían que generar “un brote de cualquier enfermedad” y criticó que no se le hubiese informado previamente. Castilla y León acogerá en total a 395 migrantes africanos procedentes de Canarias, a través de la organización no gubernamental Accem, que presta ayuda humanitaria de emergencia a las 328 personas llegadas en los últimos dos días y hará lo mismo con otras 67 que llegarán este jueves en avión para su alojamiento provisional en el hotel, donde se hospedará un total de 250.

Tanto la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, como el dirigente de Accem en esta Comunidad, Daniel Luque, explicaron el miércoles que la emergencia y la prioridad por gestionarla hicieron que no se notificase en el momento a la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos.

Además del alojamiento en Medina del Campo, Barcones precisó que en los últimos días han sido trasladadas 145 personas a otras ciudades como Valladolid (25), Ávila (25), Burgos (25), Segovia (25), Salamanca (23) y León (22), todas ellas atendidas también por Accem. La estancia de estas personas suele ser de entre 15 días y un mes y medio como mucho, aunque buena parte de ellos pueden acogerse a su derecho a solicitar asilo por provenir de países en conflicto (en su mayoría proceden de Senegal), lo que abriría un periodo de hasta 6 meses de permiso de residencia para tramitar su caso.

Personas “de paso” en su camino a Francia y Bélgica

El representante de Accem aclaró que se trata de personas “de paso” que en su mayoría aspiran a reunirse con familiares y amigos actualmente en Francia y Bélgica, fundamentalmente, por lo que pese a tener ese derecho muchos de ellos no lo ejercerán.

“No me gustaría que, de ninguna manera, hubiera insinuaciones que pudieran azuzar un pensamiento xenófobo, porque está muy alejado del sentir de los españoles”, dijo ayer Barcones, convencida de que las insinuaciones sobre la inseguridad vinculada a la migración son “una falsedad que desmontan los datos objetivos”. La delegada del Gobierno pidió a Vox que “controle sus ensoñaciones” tras manifestar el portavoz parlamentario, Carlos Menéndez, que los migrantes “ilegales” debían ser devueltas a su país. Horas después de la petición de Barcones, García-Gallardo se desplazaba a Medina del Campo para grabar y difundir el vídeo en las redes.