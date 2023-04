García-Gallardo dice que Vox no va a claudicar ante “la derechita castrada y la derecha de Mr. Wonderful”

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado que Vox pretende “dar una alternativa real y total a las políticas de izquierda” y derogar “todas” sus leyes, frente a otros partidos que, a su juicio, no quieren revertir sus políticas y ha advertido que su formación no va “a claudicar, por mucho que lo intenten” ante la “derechita castrada y de derecha Míster Wonderful”.

“Algunos partidos, de manera menos disimulada, quieren ser el freno de la izquierda pero jamás revertir ninguna de sus políticas”, algo que ha considerado que “es legítimo” y se ha felicitado de que “por fin lo empiezan a decir a las claras”, durante la presentación de los candidatos de la formación por la provincia de Ávila.

“Que no quieren derogar la Ley de Memoria Histórica, que lo digan, que no quieren derogar la ley del aborto, que lo digan, que no quieren derogar las leyes trans en las comunidades autónomas, que lo digan”, ha manifestado.

“Porque nosotros no hemos venido aquí a posponer el proyecto de izquierda, no hemos venido aquí a frenarlo para que puedan avanzar dentro de unos años”, ha señalado el vicepresidente para insistir en que Vox dará “una alternativa real”.

Por otro lado, García Gallardo ha señalado que en su partido son “defensores de lo correcto”. “A nosotros casi todos los días nos tachan de extrema derecha, de ultranosequé, de ser muy radicales y hay algo en lo que tienen razón, y es que nosotros somos radicales defensores de lo correcto y de lo que es bueno para nuestra sociedad”, ha remachado.

También ha llamado a desarrollar un “proyecto de futuro”, para lo que no hay que favorecer “el relativismo, y a la aparente moderación”. “La moderación es correcta cuando se aplica frente a la defensa de lo correcto”, con “puño de hierro y guante de seda”.

Al presentar al candidato de Vox a la alcaldía de Ávila, José Manuel Lorenzo, ha criticado a Por Ávila, la formación que gobierna en la actualidad, diciendo que su partido ha hecho “más en año por Ávila” desde la Junta que “Por Ávila durante cuatro años”.

Mañueco siente “envidia” de la mayoría absoluta de Andalucía

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este sábado que le dio “mucha envidia” la mayoría absoluta alcanzada por el presidente de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, en las elecciones autonómicas.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Convención Provincial de Jaén, donde ha defendido el “municipalismo” porque, ha asegurado, los alcaldes son quienes “impulsan el partido”.

En su intervención, con la que se ha abierto la convención de la ciudad andaluza, Fernández Mañueco ha incitado a los 'populares' a que “vuelvan a volcarse” en cada uno de los municipios de la Comunidad para “abrir los brazos” a los votantes del PP que “ya no están”.

En Andalucía, ha asegurado, se ha demostrado que “el socialismo no era para siempre”. “Ahora hay una ola de futuro, de optimiso, de avance y de progreso”, ha insistido, para recordar que estas elecciones del 28 de mayo son “una oportunidad magnífica para decir adiós al pasado y al 'sanchismo'”, que, ha reiterado, “no ofrece nada, solo desprecios, olvidos, radicalismos y chapuzas y más chapuzas”.

En este sentido, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que denuncie los incendios en comunidades gobernadas por el PP, mientras que en las que está el PSOE en el gobierno diga que el fuego es consecuencia del cambio climático.

“Eso no es hacer política, es hacer populismo del barato y del mal. El 'sanchismo' es el ruido, la manipulación de la verdad y el ataque a quien no cree, ni piensa como el. Es la doble moral, donde Sánchez es el poli bueno y sus y ministros el poli malo”, ha insistido Fernández Mañueco.