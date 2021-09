Igea: "Mañueco ha cometido un error estratégico, estoy molesto, pero no voy a romper el pacto con el PP"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos), ha asegurado este martes que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP) "ha cometido un error estratégico" al votar a favor de la PNL socialista para retirar el plan de reforma de la Atención Primaria de la Consejería de Sanidad y que, a pesar de que está "molesto" no va a romper el pacto con el PP. Igea ha comparecido en una rueda de prensa acompañado de todos los consejeros de su partido (Verónica Casado, de Sanidad, Javier Ortega, de Cultura, y Carlota Amigo, de Empleo) y del portavoz del grupo parlamentario, David Castaño.

"No traicionaré a mi socio de gobierno ni en una tarde, ni en una noche" ha advertido. Sin embargo, a pesar de ese mensaje de estabilidad del gobierno, ha subrayado que se llegó al pacto "con un reparto de tareas y de consejerías" y que Sanidad está en manos de Verónica Casado que, asegura Igea "no va a dimitir". Tampoco él. El vicepresidente ha reconocido que conoció la intención del presidente, y por tanto del todo el Grupo Parlamentario Popular, de alinearse con el PSOE, en el mismo momento en el que lo dijo en el Pleno de las Cortes, y no antes y que será el PP el que tenga que dar explicaciones. Ha reivindicado una "política de adultos" en la que un enfado no puede acabar con la ruptura del pacto y ha afirmado que no es tan "malévolo" como para plantearse que la jugada de Mañueco buscase la ruptura usando a Casado como cabeza de turco. Además de descartar la dimisión de Casado, nada ha dicho de un cese, ha recordado que es la consejera más valorada por los ciudadanos, según una encuesta reciente.

"Comparezco para hacer lo que llevo haciendo dos años, para hacer mi tarea. y mi tarea es la de ser el portavoz del Gobierno, y defender la acción del Gobierno. Me han visto hacerla cuando se atacaba a la Consejería de Familia, Educación, cuando se atacaba al presidente, cuando se presentaba la moción de censura...nadie puede decir que no haya defendido con convencimiento y ardor la labor de este Gobierno. En el día de ayer y de hoy estamos viendo los titulares, se produce uno cuestionamiento que tenemos la obligación de aclarar", ha dicho. Según Igea, la PNL socialista para retirar el plan de reforma de Atención Primaria "parte de premisas falsas", puesto que el plan en el que se trabaja desde que comenzó la legislatura "no está aprobado en Consejo de Gobierno" y lo que hay es "un documento de trabajo". Así, ha comentado que Ciudadanos se ha abstenido en la votación en lugar de votar en contra porque "era tal la tontería que no merecía la pena ni el voto en contra". Respecto al voto favorable del PP, no lo califica de "tontería" sino de "error estratégico".

"El PP ha votado a favor y no es una buena noticia, si no, no estaríamos hoy aquí. "Sería infantil si originásemos una crisis. Es un error politico comprensible, es mínimo, es un error pactar con el PSOE mas sanchista que hay, que no va a ninguna parte, lo que tarda en sentarse y levantarse lo hemos visto", ha criticado. Igea ha defendido su derecho a discrepar. "No me he casado con el señor Mañueco, creo que es un error estratégico. Tenemos cuatro consejerías, marcamos en nuestras consejerías, no se me ocurre marcar política forestal", ha afirmado. Pero a la vez no ha querido reconocer que con la retirada del plan, o del "documento de trabajo" con el que Casado iba a "implementar" la atención primaria, el presidente, y por tanto el Partido Popular, ha invadido las competencias de Ciudadanos. Así, ha dicho que Mañueco indicaría al líder de la oposición, Luis Tudanca, que con quien tiene que hablar de sanidad es con la consejera. "No nos han arrebatado ninguna competencia, es competencia del presidente", ha insistido.

También ha rechazado que se vaya a producir un adelanto electoral. "Esto no es el corte inglés, yo confío en la palabra del presidente, confío en que se comporte el PP y el presidente como hombre de palabra", ha deseado.