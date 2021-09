PP y PSOE muestran su satisfacción tras la reunión que bloquea la reforma sanitaria de Ciudadanos en Castilla y León y que ha provocado una crisis de gobierno en la coalición encabezada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs). El PP ha tumbado con toda la oposición el plan sanitario liderado por la consejera, Verónica Casado, que ocupa una cartera de Ciudadanos. Tras el pleno celebrado este martes, Mañueco se ha reunido con el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca.

Allí, según un comunicado de la Junta de Castilla y León, Mañueco ha rechazado hacer un "uso partidista" de la Sanidad para "tratar de desgastar" al gobierno autonómico y se ha mostrado "siempre dispuesto al diálogo para mejorar los servicios públicos".

También ha "invitado" al portavoz socialista a participar -con Verónica Casado- en los trabajos del grupo de expertos para desarrollar el punto sanitario del pacto de la reconstrucción. El presidente autonómico ha insistido en que los consultorios locales seguirán abiertos y recuperarán la presencialidad "lo antes posible" y ha prometido que todos los ciudadanos tendrán un médico y un enfermero de referencia "independientemente del lugar donde vivan".

El PSOE ha subrayado el "hito" que supone el freno de la reforma sanitaria y ha mostrado su "satisfacción" por el rechazo de la reforma porque Mañueco "haya aceptado la mano tendida" del líder de la oposición.

Luis Tudanca ha reclamado que se retire formalmente en el Consejo de Gobierno la reforma "y todas sus consecuencias", la recuperación de la atención presencial en los consultorios y la recuperación de la frecuencia de las visitas.

Mañueco ha reiterado que la falta de médicos no es una cuestión "presupuestaria", sino de "escasez de sanitarios", por lo que ha pedido a Tudanca su apoyo para pedir al Ministerio de Sanidad una convocatoria extraordinaria de MIR para "absorber todo el personal que no tiene título de especialista", permitir su contratación y "agilizar" la homologación de profesionales extranjeros no comunitarios.