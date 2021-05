Igea arremete contra el Procurador del Común y truca el número de muertos en las residencias al citar solo casos confirmados

El vicepresidente de la Junta Castilla y León y portavoz autonómico, Francisco Igea, ha reprochado al Procurador del Común que vinculara la mortalidad en las residencias con la limitación en las derivaciones a los hospitales y ha asegurado que esa es "la opinión de una persona", que presentó un informe "falto de rigor" relativo a la gestión en las residencias.

Este miércoles ha subrayado: "No hay números ni casos que sustenten una afirmación de tal magnitud. Los datos están publicados, 1.812 residentes han fallecido en los hospitales y 1.145 en las residencias". Estos son los datos de pacientes con COVID confirmado. Según los datos del portal de Transparencia, desde que comenzó la pandemia han fallecido 1.889 residentes en los hospitales y 2.173 en los centros residenciales de la comunidad entre los ancianos con COVID y los que tenían síntomas compatibles.

En la primera ola de la pandemia el impacto en las residencias y la falta de test hacía imposible confirmar todos los casos y pero se contabilizaban los sintomáticos compatibles. Desde marzo hasta finales de mayo de 2020, fallecieron 1.712 ancianos residentes con síntomas o con COVID confirmado en las residencias y 848 en los hospitales.

La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar ancianos de las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia. Tras la información publicada por elDiario.es, la consejera de Sanidad aseguró que esta decisión se tomó para "proteger" a los ancianos.

"Me sorprende desagradablemente que en una cosa tan seria como este informe se dé una opinión, que es un comentario de un comentario", ha valorado Francisco Igea, quien ha destacado que los procedimientos judiciales se han archivado. "Lanzar una acusación así tiene un nombre, que por respeto a la institución, no voy a decir", ha afeado Igea, que ha reprochado también que el informe no concrete "dónde, quién, cuándo y cuántos casos" ha habido tanto de contagiados como de fallecidos para establecer esta relación. Sin embargo, Igea ha obviado que la Junta de Castilla y León se ha negado en varias ocasiones a dar datos de fallecidos por residencias.

Sobre la comisión de investigación que se abrirá en las Cortes de Castilla y León por la gestión en las residencias de ancianos, Igea ha asegurado que está "deseando" acudir y "aclarar todo lo sucedido". "Es urgente una comisión de investigación sobre lo sucedido en toda España. Es importante aprender de los errores, no lo es utilizar el dolor de las familias como instrumento político. Me sorprende ver la manera que tienen algunas personas de entender la política", ha criticado Francisco Igea.

El portavoz del gobierno autonómico ha cargado de nuevo contra el Partido Socialista y su "utilización sectaria y partidista de esta tragedia para tantas familias". "Es probablemente lo más deleznable, rastreo y vomitivo que he visto en mi vida", ha afeado. "Lo que es deleznable, vomitivo y repugnante es utilizar el dolor para obtener rédito político, es pensar que uno puede sacar partido de la mayor tragedia de nuestra comunidad", ha reprochado Francisco Igea, que ha descartado que este sea el caso del Procurado del Común a pesar de su informe "falto de rigor".