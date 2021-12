La llamada de Mañueco a Igea: "Hola, Paco, que sepas que estás cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos"

Una fría llamada bastó para dinamitar el Gobierno de Castilla y León. El hasta ese momento vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, acababa de intervenir en un programa de radio, asegurando que no habría adelanto electoral y según colgaba el teléfono entró una llamada del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. "Hola Paco, que sepas que estas cesado tú y todos los consejeros de Ciudadanos y que voy a convocar elecciones porque es lo mejor", le dijo. La respuesta fue escueta: "Pues muchas gracias, Alfonso".

Y así acabó el "matrimonio de conveniencia pero sin sexo" que era la coalición, según la definición de los propios protagonistas. Igea, que ha asegurado que no bajará "al barro" de las descalificaciones, ha explicado cómo se enteró de que ya no era vicepresidente y ha recordado que en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, el presidente volvió a asegurar que no adelantaría elecciones.