Mañueco convoca elecciones en Castilla y León para el 13 de febrero y abre un nuevo ciclo electoral

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado a través de Twitter que ha "remodelado" su Gobierno y ha firmado el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León así como la convocatoria adelantada de elecciones para el 13 de febrero de 2022.

Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

Añade Mañueco que la decisión se ha tomado "tras deliberarlo previamente en una reunión extraordinaria de la Junta de Castilla y León, comunicándoselo a las Cortes y publicándose mañana (martes) en el Bocyl" y convocará una "rueda de prensa inmediata".

Según informa la Junta la disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones se ha formalizado mediante Decreto2/2021, de 20 de diciembre, del presidente de la Junta de Castilla y León. En dicha norma se ha establecido como fecha de celebración de elecciones el día 13 de febrero de 2022 y la previa celebración de la campaña electoral de 15 días entre los días 28 de enero y 11 de febrero. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León se establece que tenga lugar el día 10 de marzo a las 12 h.

Por otra parte, mediante los correspondientes Acuerdos, el Presidente de la Junta de Castilla y León ha cesado al Vicepresidente, Portavoz y Consejero de Transparencia, Acción Exterior y Ordenación del Territorio, a la Consejera de Empleo e Industria, a la Consejera de Sanidad, y al Consejero de Cultura y Turismo.

El único nombramiento nuevo es el de Alejandro Vázquez Ramos, nuevo Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El resto de las competencias de los cesantes serán asumidas por otros miembros del Consejo de Gobierno. La portavocía del gobierno será ejercida por el Consejero de Economía y Hacienda, a quien igualmente se le encomienda el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Empleo e Industria.

Las competencias de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior serán ejercidas por el Consejero de la Presidencia. Y por su parte la Consejera de Educación asumirá temporalmente las competencias de la Consejería de Cultura y Turismo.

Tanto el Decreto del Presidente de convocatoria anticipada de elecciones, como los Acuerdos de ceses de los Consejeros, como la atribución de las competencias de las Consejerías vacantes, se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Igea a Mañueco: "¿En qué cojones piensas?"

La reacción del vicepresidente, Francisco Igea, en una intervención en Onda Cero, ha sido tildar la situación de “inmoral”, y de “'desvergüenza”. “Estoy muy decepcionado desde el punto de vista personal, esto desbarata toda la política sanitaria”, ha añadido.

Igea había intervenido poco antes en el programa de Carlos Alsina negando un adelanto electoral. Sin embargo, al acabar, recibió la llamada de Mañueco anunciándole la disolución de las Cortes así como su cese y el de resto de consejeros de Ciudadanos. En una posterior intervención en la misma emisora, Igea ha desvelado, al contrario de lo que ha comunicado la Junta, que "no ha habido ninguna reunión" porque no habían sido convocados y que el cese de todos los consejeros de Ciudadanos ha sido "en una reunión que ha tenido con el 60% del Gobierno", lo que le parece "un absoluto despropósito".

"Todas las veces que he hablado en publico y en privado (Mañueco) ha dicho que no habría elecciones", ha recordado Igea. "Me ha dado su palabra personalmente. Ellos estaban esperando resultados de alguna encuesta, no hay ninguna razón de convocarlas desde el punto de vista de estabilidad, no había moción de censura viable, no es cierto", ha dicho respecto a la amenaza de moción de censura por parte del PSOE. También ha descartado que el motivo sea la dificultad de aprobar los Presupuestos, ya que según él "había posibilidad de aprobarlo". "El problema es que ellos no querían ceder poder, la decisión se ha tomado por aliviar las presiones del PP interno, es una decisión de estrategia de partido y una inmoralidad", ha remarcado.

"Tenía conocimiento, idiota no soy, de que dentro del PP había quien manejaba esto por puro interés. si no, no tenía sentido cómo se estaba llevando a cabo la negociación presupuestaria. El PP tiene problemas con el PP de Salamanca, con una imputación", ha recordado sobre el 'caso primarias'.

"No deja de sorprenderme el grado de desvergüenza del que hace una cosa como esta", ha asumido. Igea ha reconocido que "en estas circunstancias de ninguna de las maneras" irá a una lista conjunta. "haré lo posible por que mi partido tenga fuerza. ·El PP vuelve a las andadas. Estoy muy decepcionado personalmente. Unos señores que los han dado todo, que han sido leales, que han asumido la parte más dura, que hemos dado la cara todo el rato", ha recordado. "¿Qué cojones piensas de tu población, dentro de una nueva ola, con el sistema tensionado, y haces elecciones? es increíble, absolutamente lamentable. qué categoría humana tiene, no doy crédito", ha finalizado.