Igea: "Hemos tragado sapos y culebras para mantener algo bueno en esta Comunidad y no vamos a renunciar"

Rodeado de sus ya exconsejeros y diputados autonómicos, el ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido en una rueda de prensa que después "de tragar sapos y culebras" para "mantener" la Comunidad, no se van a rendir. Tomando aire en algunos momentos, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad y confianza", apenas unas horas después de que el Gobierno de Castilla y León dejase de contar con Ciudadanos y se adelantase la convocatoria electoral mediante un tuit del presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Igea ha pedido a los castellanos y leoneses "por increíble que pueda parecer" que "no olviden cumplir con todas las recomendaciones que salgan de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la pandemia" porque "hoy ayer y mañana no hay nada más importante que la vida de los ciudadanos" y "ninguna otra cosa" ha movido a su partido en "dos años muy duros". No nos ha movido ninguna otra cosa en todo este tiempo, han sido dos años muy duros.

El exvicepresidente de la Junta ha reconocido que la noticia de la disolución de las Cortes y el adelanto electoral les había sorprendido. "Nos acostamos pensando en las tareas que teníamos hoy, en las medidas que se iban a tomar para Consejo de Gobierno", ha dicho. "Es una decisión incomprensible, que puede provocar la irritación de nuestros cargos, a todos ellos les pido tranquilidad y pensar siempre en el interés de los ciudadanos de las ciudades y provincias donde gobernamos. No renunciamos a nuestro proyecto, pero no estaremos donde nunca hemos querido estar, en el barro y la descalificación. no entendemos de traiciones y de juego por detrás. que no se engañe nadie", ha subrayado.

"En mitad de un programa de radio"

"Nos hemos enterado en mitad de un programa de radio" -en el que Igea estaba asegurando que no habría adelanto electoral- "no sé si es la manera mas elegante de dirigirse a quienes durante años hemos trabajado y enfrentado las criticas y las decisiones más difíciles", ha criticado.

"No nos arrepentimos. no sé cómo se acostara hoy el presidente y si dormirá tranquilo, yo a pierna suelta, con los míos, somos castellanos y leoneses viejos, firmamos un acuerdo y lo cumplimos y no vamos a renunciar a cambiar el país", ha advertido.

Igea también ha anunciado que se reincorporará a su trabajo como médico en el Hospital de Palencia. "En lo alto de esta ola que se avecina yo estaré allí, pero no renunciaremos, que nadie piense que nos hemos rendido, que estamos muertos y que este es el último día", ha insistido. Además, ha considerado que Mañueco ha decidido por "puro interés electoral de su partido, abandonando a sus ciudadanos en el peor momento".

Ha relatado cómo ha sido su conversación con el presidente, justo después de acabar una intervención en un programa de radio, y a través de una fría y rápida llamada telefónica.

Respecto a si no sospechaba este desenlace, después de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid con el Gobierno de coalición que rompió el PP, y con unas negociaciones para los Presupuestos con Por Ávila que el propio PP estaba boicoteando, Igea ha comentado que no le gustaría que se le tomase por "cándido".

"He sido cándido porque me he fiado de la palabra del presidente"

"Nos hemos comportado de acuerdo a declaraciones publicas, tragando sapos y culebras para mantener algo bueno para esta Comunidad. Sí, pensábamos que podía ocurrir, pero sí que he sido cándido porque me he fiado siempre de la palabra del presidente incluso cuando el pasado jueves me dijo que no iba a convocar elecciones, lo dijo durante la reunión del Consejo de Gobierno y ahí nadie dijo nada", ha dicho.

Ahora, considera que Mañueco tendrá que explicar por qué renuncia "al presupuesto más alto de la historia de la Comunidad" a consecuencia de un "problema" que él tiene "con una escisión de su partido en Ávila (Por Ávila)". Vaticina además que "los ciudadanos no son idiotas" y que "le van a enseñar que hay cosas que no se pueden hacer porque están cansados de este tipo de cosas". "Usted no puede jugar con nuestra salud, nuestra economía, nuestro empleo... porque usted tiene un problema con la escisión de su partido", ha advertido a Mañueco. Pero además ha hecho referencia a las causas de corrupción que atenazan al PP, y en concreto a la del PP de Salamanca, con una causa abierta por financiación ilegal durante las primarias que ganó Mañueco, y por la que declararán en calidad de imputados el presidente provincial, Javier Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez y el propio partido a través de un representante aún sin designar. "En su momento dijimos que si se abría juicio oral, el presidente tendría que dimitir, veremos qué pasa en Salamanca, veremos si renuncia ese señor", ha finalizado.