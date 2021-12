Mañueco evita "bajar al barro" y responder ante los casos de corrupción en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado responder este miércoles en el pleno de las Cortes ante los casos de corrupción que implican al Partido Popular -la presunta financiación ilegal del partido en las primarias que ganó Mañueco- y a la Junta de Castilla y León -trama eólica y perla negra-. "No vamos a bajar al barro", ha respondido Mañueco al líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, a quien ha acusado de acudir al pleno "con una sobredosis de sanchismo". Poco después, ha abandonado el hemiciclo, a pesar de que la número 2 del PSOE también le interpelaba para preguntar por el PP de Salamanca.

Tudanca ha asegurado que no se 'alegra' de los casos de corrupción que están investigando varios juzgados de la comunidad, que le "indignan y entristecen profundamente". El portavoz del Grupo Socialista ha reclamado la dimisión de Mañueco, que ha culpado a Tudanca de "cubrir con sombras oscuras y tenebrosas toda Castilla y León" porque "no tiene un proyecto" para la comunidad.

Mañueco se ha comprometido este miércoles a "asumir" sus responsabilidades "para proteger la salud, ayudar a las personas del campo, proteger a las familias y ayudar a las empresas". Luis Tudanca, por su parte, ha recordado la "ley del silencio" que había hace años sobre la corrupción. "Recibí no pocas llamadas que me decían: 'déjelo, que es mejor no hablar'. Lo que era de mal gusto era aquellos que lo denunciábamos y no la corrupción", ha lamentado Tudanca.

Los casos de corrupción han ocupado cuatro preguntas orales de control al gobierno autonómico (tres del PSOE y una de Podemos-Equo), en las que han intervenido Mañueco; el vicepresidente, Francisco Igea; y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Ante las preguntas de Ana Sánchez, no ha respondido Mañueco, sino Francisco Igea, quien ha destacado la presunción de inocencia de "aquel" que está siendo investigado. La semana pasada, el juez de instrucción imputó al PP de Salamanca, a su presidente -Javier Iglesias- y a su gerente -Isabel Sánchez González- por presunta financiación ilegal del partido. "Si hay un imputado cuando terminen las diligencias previas, se tendrán que asumir las responsabilidades", ha reiterado el portavoz del gobierno autonómico. "Esto no es y no va a ser Murcia", ha zanjado Igea.

La vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes ha denominado a toda la investigación como el "caso Mañueco", el de un presidente "que no querían ni quieren los castellanos y leoneses", a los que "no deja de faltar al respeto cada día, no dando ninguna explicación a los ciudadanos".

Igea ha pedido "abandonar esta locura" en la que los representantes políticos -de todos los partidos- están "instalados" desde hace años, "utilizando la justicia y el linchamiento" en casos que luego terminan archivados. "Creo que la corrupción es una cosa grave. Pero también creo que cuando uno acusa sin pruebas, mancha el honor de la gente", ha reflexionado Igea, que ha reclamado a Tudanca, a Ana Sánchez y a la socialista Alicia Palomo una disculpa por haberle dicho que era "un vicepresidente manchado que tenía que sentarse ante la Justicia". "Si le leyera la enorme lista de causas archivadas y personas a las que se ha mancillado el honor sin causa, nos pondríamos colorados", ha rematado.

El procurador de Podemos Equo, Pablo Fernández, ha calificado a Igea de "portavoz del PP" y ha rechazado las "corruptelas" del gobierno autonómico que ha "expulsado a patadas pidiendo mordidas" en la trama eólica

Fernández también ha cargado contra Mañueco, que "se aferra a su cargo cual percebe a la roca" mientras "excusa responder" por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, en cuyas primarias resultó "el máximo beneficiario". Eso sí, con la cooperación de medios locales como La Gaceta de Salamanca, que "ocultó" en su portada la investigación judicial de Javier Iglesias, el PP de Salamanca y su gerente.

Igea ha reclamado a Fernández que "presuma la inocencia de la gente" y ha reiterado que la investigación todavía está en fase de instrucción. "Cuando se les investiga [a Podemos] y los condena: los jueces son unos fachas, y cuando investigan a estos señores son el epítome de la independencia", ha indicado Igea, quien ha acusado a Podemos de no querer "ni una Policía ni una Guardia Civil independiente". "Han llegado a tal grado de degradación moral que han acusado de violación a un señor asesinado por una candidata de su partido que era inocente", ha reprochado, en alusión a Pilar Baeza, quien fue candidata a las elecciones por Ávila.