Mañueco promete una ayuda directa de 130 euros a las familias más vulnerables para pagar la luz y el gas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes una ayuda directa de 130 euros a las familias más vulnerables para pagar la luz y el gas, lo que costará unos 6 millones de euros: "Mi gobierno protege a las personas de Castilla y León. Ninguna persona sin luz ni calefacción por razones económicas", ha defendido en su visita a Zamora.

La ayuda será directa y no requerirá de trámites administrativos: se ingresará antes de fin de año a las familias que ya están identificadas. El gobierno autonómico ha calculado que se beneficiarán unas 45.000 familias: las que tienen menos recursos, los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los mayores con pensiones no contributivas. "Mi gobierno va a estar a su lado. No vamos a dejar a nadie tirado", ha afirmado Mañueco.

El paquete de medidas también incluye incrementar en 8 millones de euros las partidas que la Junta de Castilla y León destina a las entidades locales para ayudas de emergencia a las familias. Se creará una nueva línea de ayudas por la subida "desproporcionada" de la electricidad y otras energías.

El presupuesto es de cuatro millones de euros este año y otros tantos el próximo, ha apuntado Fernández Mañueco, quien ha recordado que son precisamente las entidades locales las que tramitan las ayudas de emergencia y la Junta ayuda a las familias a través de ellas.

También se reforzarán los convenios con las empresas suministradoras para evitar cortes por impagos de las familias con "dificultad" económica. Ya se están renovando los acuerdos en este sentido suscritos con Iberdrola, Nartugy y Repsol y, además, se está preparando otro para sumar a Endesa. Una medida “importante” y que “saca de un apuro” a muchas familias, ha destacado Fernández Mañueco, quien ha apuntado que el año pasado así evitó el corte de suministro a más de 400 hogares en Castilla y León.

La Junta está pendiente de que el Gobierno de España notifique si mantiene el bono térmico este año, así como la relación de beneficiarios y el importe, de modo que se pueda o no incluir en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. Para abonar esta ayuda en 2020 se gestionaron 8,8 millones de euros para 93.000 familias, con una cantidad que osciló entre los 67 y los 123 euros.