Mañueco resta valor al informe “encargado” de los relatores de ONU sobre ley de concordia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha restado valor al informe de los relatores de la ONU, crítico con el contenido de las denominadas leyes de concordia presentadas por PP y Vox en esta y otras comunidades autónomas, y se ha preguntado por “quién lo ha encargado” y si lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mañueco ha respondido así, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, a una pregunta formulada por el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien le ha pedido que tenga “un poquito de vergüenza” y vuelva “al redil” de la “derecha civilizada”, para aprobar una normativa sobre memoria democrática pactada con el PSOE y otros grupos, en lugar de hacerlo con Vox.

El reciente informe de tres relatores de la ONU sobre la proposición de ley de Concordia que tramitan las Cortes de Castilla y León tras haberla registrado PP y Vox ha motivado esta pregunta de Tudanca, quien ha considerado que no tiene “ni pizca de gracia” que la Comunidad se vea señalada por un organismo de estas características con un informe que alertaba de que esa norma podía “invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos” cometidas durante la dictadura.

Tudanca ha reclamado a Mañueco que, ante “tamaña reprimenda de la ONU” tenga, “un poquito de vergüenza”, no se dedique a “hacer gracietas” o “chistecitos” y modifique el contenido de la proposición de ley tramitada junto a Vox: “Tuvo oportunidad de gobernar sin Vox, pero eligió hacerlo. Hoy tiene oportunidad de sacar una ley de memoria democrática que cumpla con todas las garantías de los tratados internacionales y de los derechos humanos”.

“Puede volver a la derecha civilizada, a la del señor Ruiz Medrano, a la del señor Herrera. Puede volver de la mano también del PSOE, elija usted”, ha zanjado Tudanca sobre la posibilidad de pactar con los socialistas esta reforma legislativa.

En su dúplica, Mañueco ha considerado que el portavoz socialista ha utilizado una “batería de bulos, medias verdades y tópicos de los argumentarios de Sánchez” y ha defendido que su propósito se mantiene para aprobar una norma “mejor, más completa y actualizada y siguiendo las directrices de la Unión Europea, buscando la mayor protección para las víctimas y sus familias sin ningún tipo de distinción”.

“De los dueños de los bulos y el fango no se puede esperar otra cosa que bulos y fango”, ha apostillado Mañueco, convencido de que ese documento ha sido elaborado por unos relatores que no forman parte de la ONU: “Hasta la propia ONU ha dicho que ni forman parte de su organización y que no expresan su opinión”, ha afirmado.

“¿Quién lo ha encargado? ¿Por qué se ha hecho? ¿Tal vez ha sido por encargo de Sánchez?”, se ha preguntado Mañueco, quien ha acusado a Tudanca de trazar una “cortina de humo con mucho teatro y con mucho ruido, buscando lo de siempre desesperadamente, argumentos para buscar crispación, división y enredar”.

El presidente ha observado en el dirigente socialista una “indignación impostada” y “sobreactuación” que no convencen para buscar “tapar sus propios escándalos y las miserias que les ahogan”.

Mañueco ha añadido que “lo que realmente es un ataque a este país y un ataque al Estado es la quema de banderas de España que hacen sus amiguitos” o el “procés separatista que hacen sus socios”, o los “atentados terroristas que han estado aplaudiendo y siguen aplaudiendo Bildu, sus socios y amigos”, o la Ley de Amnistía que lo que hace es “retorcer la Constitución española”.

“Y ante eso ustedes callan y pactan”, ha zanjado.