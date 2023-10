El pacto de PP y Vox en Castilla y León y las palabras prohibidas: “violencia intrafamiliar” y “decreto de concordia”

PP y Vox han aprobado este miércoles una propuesta para cumplir el pacto de gobierno que firmaron hace año y medio, y lo han hecho dentro del Debate de Política General de Castilla y León. Se desconoce qué sentido tiene aprobar una propuesta sobre algo que ya se acordó y que sigue en pie puesto que sostiene al gobierno autonómico. Desde ambas filas se insiste en que el de la Junta es “un solo gobierno” y que está “cohesionado”. Pero la realidad es que Vox observa silente cómo no hay nada de lo prometido. En las últimas semanas ambos partidos negociaron una batería de propuestas conjuntas para aprobar en el debate. En su primera jornada y ante la prensa, se refirieron a la propuesta número 2, en la que se pediría a la Junta “el cumplimiento concreto de todos y cada uno de los 32 puntos y de los 11 ejes” del pacto y precisaron que ello incluía el desarrollo y aprobación del decreto de concordia y la ley de violencia intrafamiliar.

Lo que el PP no quiere admitir, ni Vox quiere asumir, es que esos puntos, básicos para la extrema derecha, se han quedado en puntos suspensivos. El pasado verano, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informaba de que se empezaba a tramitar la futura Ley de Violencia Intrafamiliar abriendo un plazo de admisión de sugerencias de los ciudadanos en el portal de gobierno abierto. Y con ello Vox se dio por satisfecho durante un tiempo. Meses después, el portavoz del grupo parlamentario, Carlos Menéndez, recriminaba la lentitud del asunto aludiendo a órdenes de Génova. El pasado mes de septiembre, el portavoz de la Junta, contestando a preguntas de elDiario.es descartaba tal cosa y afirmaba sin sonrojo que la futura ley seguía tramitándose, y que se estaban recibiendo sugerencias. Era falso. La admisión de sugerencias se cerró un mes después de abrirse, en agosto de 2022, y desde entonces no se ha abordado la siguiente fase. Lo mismo ocurre con el 'Decreto de Concordia' que supuestamente derogará el 'Decreto de Memoria Histórica', algo en lo que según el PP “se está trabajando”.

Con la intención de reivindicar que el Partido Popular no les está utilizando, los de Vox quisieron que se reflejase como medida el cumplimiento del pacto, pero aún así, la jugada les salió mal, porque su socio ha esquivado en todo momento esas palabras que aparecían en un pacto que firmó con alegría, y que ahora no quiere pronunciar: “Ley de Violencia Intrafamiliar” y “Decreto de Concordia”. En su discurso, Mañueco no mencionó nada, ni del pacto ni de puntos del pacto. Los de Abascal decidieron conformarse con la propuesta genérica, y una vez más, el PP la obvió cuando presentó la batería y Vox también, a sabiendas de que puede ser una piedra de toque. Por un lado, el PP no quiere hablar de esos dos puntos del pacto y por otro, Vox no quiere presumir de que se va a cumplir algo para tener que reconocer después la derrota. Y no sería la primera vez, porque a lo largo del último año el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha insistido en que sus medidas “provida” y que en realidad son antiaborto, se van a cumplir, cosa que no ha ocurrido. Para no instalarse en la humillación permanente, no han insistido en reflejar claramente en esa propuesta que se ha aprobado a qué se refieren con el “cumplimiento del pacto”.

“Vamos a cumplir el pacto que hemos suscrito porque somos gente de palabra”, afirmaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz.

Con el debate se ha hecho evidente además que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presume de diálogo y teoriza sobre sus bondades, pero le falta práctica. “Diálogo institucional para las grandes cuestiones nacionales y de comunidad. Diálogo político que he practicado siempre. Reflejado en el hecho de que mis dos gobiernos han sido fruto de este diálogo, que ha fructificado en un pacto”, decía en su intervención. “Diálogo que, en política, debe tener siempre un fin primordial, como es conseguir grandes acuerdos que mejoren nuestra sociedad”, insistía. Pero en la segunda sesión del debate dejó claro que lo que había era cualquier cosa menos diálogo, porque valiéndose de la mayoría absoluta, PP y Vox aplastaron prácticamente todas las propuestas de la oposición, de un total de 90 votaron a favor de tres.

Y fue Vox quien, sumiso con el socio, fue feroz con la oposición en esa última fase del debate. El viceportavoz de Vox, Iñaki Sicilia, ironizó sobre la “momificación” del líder socialista, Luis Tudanca, a quien se refirió como “Tudankamon”. “Si Óscar Puente era lo mejor que tenían para mandar al debate de investidura, entiendo lo que ha quedado aquí”, dijo entre risas.

“El señor Tudanca, últimamente, hace referencia a la cara que se le está quedando a los demás. Resulta que yo miro a Juan García Gallardo y tiene cara de vicepresidente. Le miro a él y se está quedando momificado como Tudankamon”, afirmó. Con un “a ver, progres”, para referirse al PSOE y “lo que queda de Podemos”, Sicilia ha recriminado que “lloren como plañideras” y que se crean “los únicos defensores de la igualdad y los derechos”. También a afeado a Luis Tudanca “el sobresueldo” de la dedicación exclusiva de 101.000 euros “para no ir a las Juntas de Portavoces”. Pero Sicilia, que destacó las propuestas conjuntas con su socio, también evitó las palabras 'prohibidas'. Destacó “dos propuestas de resolución vitales” que “defienden el derecho de igualdad y el futuro de los castellanoleoneses”. “La primera es preservar los principios constitucionales recogidos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna (...) y por ello la Junta debe exigir al Gobierno de funciones de España para que no conceda espacios de impunidad a los condenados o procesados por los hechos acontecidos en el golpe de Estado en Cataluña, el 1 de octubre de 2017”. La segunda propuesta es que las Cortes “insten a la Junta a dar cumplimiento del acuerdo de Gobierno de la decimoprimera legislatura, acuerdo que emana de un mandato claro de los castellanoleoneses en las elecciones de febrero de 2022 y que ambas formaciones supieron recibir y poner en marcha”. Está por ver, si el pacto entero pasa del papel.