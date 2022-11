El PP se abre al 'fracking' en Castilla y León

PP y Vox se unen para pedir al Gobierno que derogue parte de la Ley de Cambio Climático y explore la extracción de gas y recursos minerales y radiactivos.

“El PP no está ni a favor ni en contra de la fractura hidráulica, a sabiendas de las complicadas tramitaciones medioambientales que conlleva. Hay que contar con todo tipo de energías y no hay que tener miedo a hablar e investigar todo tipo de energías”, ha subrayado en el pleno este miércoles el procurador del Partido Popular Emilio José Berzosa. El Grupo Popular ha presentado dos enmiendas de la moción presentada por Vox para pedir la derogación de no toda la Ley de Cambio climático, sino de varios artículos.

El procurador de Vox Ignacio Sicilia ha defendido la “oportunidad” que puede generar el fracking en Castilla y León, una técnica que “ha evolucionado” una “barbaridad” en los últimos años. “Nos podrían dar un autoabastecimiento de 55 años. ¿Qué problema hay entonces? El servilismo de socialistas y comunistas españoles al globalismo y a los intereses ajenos a España”, ha manifestado.

Vox niega la contaminación vinculada al fracking

Sicilia ha asegurado que la hidrofracturación podría generar “oportunidades de inversión” y un incremento de la población. “Oponerse a la exploración gasística es negar el futuro a Castilla y León”, ha afirmado. El procurador burgalés ha citado varios informes para defender el potencial del fracking en Castilla y León y ha negado contaminación o vinculación con terremotos. Un estudio de 2018 señalaba que el fracking desencadenaba una ola de terremotos en zonas de Texas que llevaban millones de años inactivas.

El procurador del PP Emilio José Berzosa ha acusado al Gobierno de estar “más preocupado por sus políticas energéticas de salón que por dar soluciones a los españoles”. Berzosa ha apostado por “un mix energético compensado” para “no depender de ningún otro país”. “Basta de postureo para lavar conciencias y esa hipocresía para sacar rédito político con la energía”, ha reivindicado el 'popular'.

El presidente de las Cortes interviene

Una vez aceptadas las enmiendas del PP, el socialista Juan Luis Cepa Álvarez ha intentado intervenir para fijar su posición y el presidente de las Cortes (Vox), Carlos Pollán, ha negado su derecho al socialista. “Estoy justificando mi voto, usted cállese, señor de la Hoz (PP), que parece el presidente. Tengo dos minutos para expresar mi opinión”, ha formulado Cepa Álvarez. “Señor Cepa, no tiene la palabra”, ha elevado el tono Pollán.

Sin embargo, el artículo 164.2 del Reglamento de las Cortes permite que cualquier Grupo Parlamentario “puede solicitar la palabra para manifestar su posición definitiva sobre la misma” si hay un cambio en la proposición, como ha sucedido en este caso.

Este solo ha sido el primer momento de tensión de los que ha vivido las Cortes de Castilla y León este miércoles, que se ha incrementado cuando justo después se ha debatido la reprobación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Pollán ha retirado el turno de palabra al procurador de Podemos, Pablo Fernández, por llamar “fascista” a García-Gallardo, y ha llamado al orden también a Cepa Álvarez y a Francisco Igea.

Comunidad líder en energía renovable

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reclamado que este debate debe producirse en el Congreso y no en el parlamento autonómico. “Esta comunidad es líder en energía renovable y exporta energía al resto del país. Y se empeñan en hacer la competencia a esta Comunidad, a quienes lideran la producción de energía limpia”, ha reprochado a Vox.

“No habrá futuro si conseguimos que gente como ustedes siguen en el Gobierno. han decidido ganar las elecciones a cualquier precio y perder el país y el mundo para las siguientes generaciones. Son ustedes la peor peste que ha pisado en estas Cortes”, ha recriminado Igea al partido ultraderechista.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a Vox de ser los “mayordomos” de los “poderosos”. “Queremos preservar y salvaguardar nuestro territorio, no como ustedes que quieren dejar Castilla y León como un queso Gruyere”, ha afeado Fernández, quien ha asegurado que las empresas explotadoras solo dejarían “polvo y cenizas”.

Vanessa García, de Soria ¡YA!, ha lamentado esta iniciativa: “Primero nos han vaciado y ahora quieren convertir nuestra tierra en una tierra de sacrificio al servicio de las grandes multinacionales y las grandes ciudades”.

García ha advertido de las “consecuencias” del fracking que enumera la Dirección General de la Comisión Europea de Medio Ambiente: emisiones de metano; elevado consumo de agua, que queda contaminada; alta contaminación de aguas superficiales y subterráneas; alto riesgo para la biodiversidad; y movimientos sísmicos, entre otras. “El 25% de las sustancias que se emplean en las mezclas para la perforación causan cáncer y mutaciones”, ha alertado García, entre otras consecuencias nocivas que pueden afectar a la población que habita cerca de estos pozos.

El socialista Juan Luis Cepa Álvarez ha culpado al Partido Popular de “romper” el Pacto de Reindustrialización, puesto que el PP se abstuvo en la Ley de Cambio Climático en 2021.