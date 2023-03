PP y Ciudadanos dan carpetazo a la comisión de investigación del 'congreso de los jeques' de Salamanca

El Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca han dado “carpetazo” definitivo a la comisión de investigación sobre el congreso y proyecto que Peace World City quería hacer en la ciudad. El portavoz del PSOE en el consistorio charro, José Luis Mateos, ha acusado a ambas formaciones de “torpedear” la comisión al “negarse a dar información sobre el nivel de participación política de varios miembros del equipo de Gobierno, entre ellos el alcalde la ciudad, Carlos García Carbayo.

Hace justo dos meses el congreso de Peace City World acababa en Salamanca. Entre el 23 y 27 de enero se habló de ciudades del futuro y de cómo una inversión en la capital charra iba a convertir a la localidad en una macrourbe. Lo irreal del proyecto, con 15.000 millones de presupuesto, con teleférico, planetario, 30 paradas de tranvía, entre otras construcciones, además de la supuesta participación de personas vinculadas con Arabia Saudí, llevaron a llamar a esta idea la 'Dubai' de Salamanca. Poco después, a la empresa que está detrás se le descubrieron falsedades, como el currículum del asesor del Ayuntamiento charro, o la vinculación inventada de empresas, como publicó este periódico. Todo ello puso fin a la vinculación entre organización y consistorio desató una crisis política que se saldó con el cese del concejal responsable -Fernando Castaño, encargado de Turismo- por parte del alcalde.

Para dirimir las responsabilidades políticas, el Ayuntamiento de Salamanca creó en febrero una comisión de investigación, el problema ya se vio desde el pleno que conformó la asamblea. Los socios de gobierno municipal -PP y Ciudadanos-, aunque votaron a favor, no iban a poner fácil los la búsqueda de otros responsables dentro del consistorio charro. Tras solo dos sesiones para abordar el tema, en la primera se aprobaron los comparecientes y en la segunda se produjeron algunas ponencias, el proceso se cierra en su tercera reunión. En ella, los grupos han expuesto sus conclusiones, que gracias al voto de PP y Cs son las que prevalecen, para dar “carpetazo” al tema y darlo por finiquitado en el Pleno de este viernes.

Tres sesiones y punto final a la comisión

Parece que al durar solo tres sesiones, la comisión de investigación ha cumplido con la misión con la que fue convocada. Nada más lejos de la realidad, como alerta la oposición, ya que las trabas de los partidos del gobierno municipal son constantes.

Por parte de Podemos, la concejal Carmen Díez, ha asegurado que ni PP ni Ciudadanos han llegado a ninguna conclusión más allá de las “probadas por el discurrir de los hechos”. “No hay asunción de ninguna responsabilidad, es como si todo estuviera bien. No sabemos porqué se ha convocado esta comisión de investigación puesto que está todo bien”, ha señalado la edil.

Algo que la oposición en bloque ha defendido es la necesidad de mayor detalle y asunción de responsabilidades. Más allá de “hacer dimitir” a Fernando Castaño, como señala Díez, alguien tiene reconocer las culpas. Para el portavoz del PSOE, esa persona debe ser el alcalde. “Está escurriendo el bulto porque es quien tiene la máxima responsabilidad y es quien tiene que dar explicaciones algo que no está haciendo ni a los ciudadanos ni ante la comisión”, ha comentado Mateos.

Para Podemos y PSOE, a PP y Ciudadanos le ha entrado la prisa por cerrar el tema ante la proximidad de las elecciones. “El PP lo que quiere es dar carpetazo al asunto y además, se va a cerrar en falso, y lo quiere hacer antes de que acabe el mes de marzo. Eso nos lo ha comunicado”, ha señalado Mateos.

Ambos grupos quieren que “esto quede en nada”, ha denunciado el portavoz socialista, “y lo que ha sucedido es muy grave porque ha puesto en cuestión la imagen de Salamanca. El ridículo ha sido tremendo. Ellos quieren dar carpetazo cuanto antes porque hay demasiadas cuestiones de las que no pueden dar ninguna explicación y no quieren dar”.

El PSOE acusa de PP y Ciudadanos de “torpedear” la comisión

Según ha denunciado Mateos, el PP y Cs “ha torpedeado” la comisión al hacer que a nadie de los 'populares' tenga que salir a exponer su papel en la cuestión. “Nadie del PP ha comparecido. Ni el alcalde, ni el presidente de la Diputación -ambos firmaron un protocolo de colaboración con la empresa- ni ningún concejal 'popular'. Eso sí, el cesado Castaño y el edil de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, ambos de Ciudadanos sí fueron llamados a dar explicaciones, como ha precisado

Para el socialista, hay un pacto soterrado entre los concejales de Ciudadanos para que “algunos de ellos se integren en las listas del Partido Popular”, además de mantener “el estatus privilegiado” que tienen a día de hoy en la corporación municipal “con prebendas y dedicaciones exclusivas”.

Mateo ha apuntado hacia la número 1 de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Ana Suárez Otero, teniente de Alcalde. “Es la que directamente ha pactado con el alcalde para protegerle y se están negando a dar la información sobre lo que ha ocurrido y el nivel de implicación política que ha tenido el alcalde y el equipo de Gobierno en su conjunto”, ha explicado el portavoz socialista.

Ausencia del exasesor en la ronda de comparecencias

Otra negativa que ha llamado la atención es la ausencia como compareciente del exasesor del Ayuntamiento, José María Fuentes, como ha asegurado Mateos, algo que ni PP y ni Ciudadanos han querido justificar. Hay que recordar que el exconseguidor trabajaba tanto para la empresa promotora como el Ayuntamiento y fue cesado de su cargo en el en el consistorio por presentar un falso título de licenciado en Economía, motivo que además del despido ha desembocado en que haya sido denunciado por este tema y el equipo de Gobierno rompiera el acuerdo de colaboración firmado semanas antes.

Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado como publicó elDiario.es, y que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad creando planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor es quien ha actuado de enlace con la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca, teniendo además un contrato con el consistorio por el que cobra que cobra 57.354 euros al año.

Una gran parte de la comisión ha versado sobre su figura, como recogen las conclusiones presentadas por Izquierda Unida y Podemos. En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se apunta que Fuente “no tuvo una supervisión documental adecuado” mientras que “su actividad fue poco vigilada y creíble y constituye un trampantojo que ha sufrido la ciudad en su imagen”.

Sobre la relación de amistad entre el concejal Castaño y Fuentes, las dos representantes del Grupo Mixto han señalado en su escrito que “parte de las personas” que participaron en el proceso de selección de Fuentes “conocían la relación personal de este con Castaño”.

Uno de los motivos que propició la crisis política en Salamanca, es que el exasesor presentó una documentación falsa para el concurso público. Pues bien, IU y Podemos explican que a pesar de que la titulación “no era un requisito de contratación” optó por presentar la titulación falsa por la que ha sido denunciado. “La imposibilidad de presentar documentos que avalaran su experiencia como experiencia como empresa o como autónomo/emprendedor conduce a concluir la falsedad de su imagen y de su trabajo de gestión”.

Fuentes trabajó como asesor para el Ayuntamiento de Salamanca durante dos años y medio. En este tiempo, su actividad “no fueron recibidos por igual por las concejalías implicadas” -Promoción Económica y Turismo e Internacionalización-. La primera aprovecha únicamente el diagnóstico de la ciudad para afianzar sus propias líneas de trabajo y, aunque supersonal es el responsable de recibir las memorias semestrales deJMFuentes y conformar el pago de sus facturas, se desmarcan de las propuestas concretas que realiza, también de la celebración del Congreso Peace City World.

IU y Podemos también han criticado que nadie haya comprobado la presunta relación de Peace City World con ONU Habitat y con el estudio de arquitectura Fundación Metropolí ya que, en ambos casos, las entidades se han desvinculado de la empresa. “Que ambas vinculaciones sean falsas desvirtúa la bondad de la empresa consultora”, han apuntado.

En esa “apariencia de veracidad” que creó Fuentes, también en sus informes trimestrales y facturas propició que se renovase por otros dos años el contrato de asesor a pesar, “faltó supervisión” y “comprobación sería de su actividad y su entronque con los planes y programas municipales”, han remarcado.

“Se le dejó hacer incluso en sus propuestas más megalómanas” han afirmado IU y Podemos. La situación que se suma la “desafección” de la Concejalía de Promoción Económica que consideraron “utópicos” los proyectos de Fuentes. A pesar de no creerse al asesor, el concejal “reconoce no obstante no haber avisado de esa circunstancia al alcalde ni a su Grupo”.

Otro aspecto que las conclusiones del Grupo Mixto señala es el equipo de Gobierno prefirió fijarse por las ofertas de Peace City Salamanca de nuevas infraestructuras sin conocer la dinámica inversora. “Se dejaron seduri por las posibilidades electoralistas que le ofrecía el Congreso y su difusión por los medios de comunicación”, han remachado