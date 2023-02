La 'Dubái' de Salamanca se desvanece entre mentiras, pagos a un coseguidor mentiroso y sin asumir responsabilidades

El revuelo causado en Salamanca hace 15 días con la visita de jeques para hacer de la ciudad una 'nueva Dubái' ha acabado convirtiéndose en un verdadero escándalo y ha acabado conmocionado a la capital charra entre chanzas y preocupación. Las mentiras del principal asesor de Peace World City y también asesor del Ayuntamiento, Jose María Fuente, ha hecho que el consistorio cese a este conseguidor, ponga fin al contrato con la empresa promotora y ha generado una crisis en el equipo de Gobierno local

En la última semana, la tormenta se ha precipitado sobre el consistorio de la capital charra. Este proyecto de crear una nueva mega ciudad hablaba de inversiones de 9.000 millones a 15.000 millones, miles de empleos y nuevas oportunidades. Todo muy fantasioso. Este proyecto fue presentado en un congreso entre 23 y el 27 de enero al que, según el propio Ayuntamiento y la organización, acudieron más de 200 personas y dejó estampas como jeques paseando y consumiendo en los bares de la ciudad.

En las ponencias se habló de ciudades del futuro, de inversiones y de qué se iba a construir, pero la megalomanía del futuro Salamanca comenzó a despertar dudas y reticencias, con el recuerdo de los fiascos de Eurovegas en Alcorcón o el Petromocho en Asturias siempre presente. Y es que a la teórica nueva ciudad se le iba a añadir una red tranviaria con una treintena de paradas, nuevos barrios, un planetario y un telesilla para conectar la zona de expansión con el casco antiguo, entre otros desarrollos. Todo ello con una inversión de partida de 9.000 millones de euros.

De todo lo hablado y prometido, lo único que se obtuvo fue una declaración de intenciones, un protocolo de colaboración de quince municipios del alfoz de Salamanca y la Diputación con PCW para llevar a cabo el proyecto con un tiempo máximo para desarrollarlo fijado en 2028.

Y ante el revuelo y los planes que parecen sacados del episodio del monorraíl de los Simpsons, se puede hacer tres cosas: apostar por ello de forma vehemente, dudar y pedir transparencia y certezas o esperar a cómo se van dando los hechos para actuar. El primer ejemplo lo representa el concejal de Turismo, Fernando Castaño, principal valedor dentro del Ayuntamiento charro del proyecto. Él era el encargado de hablar con la empresa Peace World City y con el asesor de esta, el también salmantino José María Fuentes. Ambos eran los principales valedores y defensores ante cualquier tipo de duda sobre el planteamiento de que se fuese a materializar.

La segunda postura, la de la duda y rendir cuentas, la representa la oposición en el Ayuntamiento, PSOE, Izquierda Unidas y Podemos. Ellos dudaron y exigieron las cuentas del congreso a Castaño. Las tres formaciones querían saber si se había gastado dinero público, tanto en el congreso como en el planteamiento del proyecto. Al final el gasto se cifra en 36.000 euros en cuestión de cáterin, la cesión gratuita del Palacio de Congresos y un convenio firmado entre la Sociedad de Turismo de Salamanca y Peace City World por valor 20.000 euros. Sobre esta última cuantía Castaño justificaba que se trataba de “un apunte contable que se realizó con de Peace City World para provisionar 20.000 euros. Importe que la organización ni ha pedido ni va a pedir a este Ayuntamiento”. También, aunque difícil de calcular, el consistorio tiene un plan para apoyar a los hoteles con un 2x1 en noches.

La tercera postura, la de ni sí, ni no, ni todo lo contrario, la encabeza el alcalde, Carlos García Carbayo, muy esquivo con el tema. En la firma del protocolo el regidor aseguraba que había “ilusión” aunque pedía que “ahora lo que hace falta es que esto se concrete en proyecto y podamos pronto hablar de realizaciones”.

Días más tarde, tras publicar elDiario.es que Peace City World, la empresa que hay detrás, se encuentra en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzó a dudar.

Ante la información publicada, Carbayo comenzaba a desmarcarse de la Dubái salmantina: “Quien quiera venir a Salamanca a invertir que mire a nuestros proyectos. Otros más fantasiosos, se pueden dibujar en un papel, pero no son en lo que estamos trabajando ahora. Lo que a nosotros nos interesa es el desarrollo logístico, industrial, vinculado a la tecnología y al talento de nuestras universidades...() Si hay coincidencia de intereses, trabajaremos juntos. Muchos proyectos al final se quedan en nada, lo importante es la voluntad”.

Una web menguante de asesores y empresas colaboras que desconocían el proyecto

Desde finales de la semana pasada lo que rodea a PCW ha comenzado a implosionar. El pasado jueves la web de PCW sufría un primer 'lavado de cara': borraba empresas que aparecían como colaboradores de desarrollo. Del listado se caía el grupo constructor y de servicios FCC, quién tras ser consultada por este medio, anunció que negaban conocer el proyecto y a sus promotores. Tras conocer su aparición en la web hicieron que Peace City World quitase su imagen.

Al día siguiente, el 4 de febrero la web sufría una nueva remodelación. Esta vez limpiaba más empresas. Como Fundación Metropolí, estudio de arquitectura de Alfonso Vegara, quienes también se desvincularon del proyecto tras ser consultados por este medio. En el caso de Vegara, su foto aparecía en el apartado de asesores, que compartía con José María Fuentes, y, además, según el propio Castaño ,iba a realizar el proyecto incial. En este nuevo cambio también se caían empresas como LG o Hyundai.

Ante estos descubrimientos, el asesor de PCW, se justificaba. En el caso de FCC, tras ser consultado en conversación telefónica, explicaba que era un “error”. “FCC firmó un memorando previo con una empresa anterior. Son distintas empresas, cierto y en cuanto FCC ha dicho que se quite, se ha quitado. FCC tiene la razón en decir que es otra empresa y otra. Nadie está poniendo los logos dónde no debería estar”, explicaba.

Donde sí fue más sorprendido, ya que FCC se tuvo que comunicar con PCW para retirar la imagen, fue cuando se le consultó por la desvinculación de Fundación Metropolí y Antonio Vegara. En ese punto, Fuentes puso en duda esta afirmación que el equipo del arquitecto hizo a este periódico y señaló que iba a llamar a Vegara para que le contase la motivación para dejarles en la estacada. No hubo una justificación de vuelta, como tampoco los perfiles de los asesores que este medio le solicitó.

Asimismo, el asesor no solo ponía en duda el trabajo periodístico, sino que afirmaba que Vegara es conocedor del proyecto y apuntaba a que no sabía “si han firmado algo o no” y que “nunca ha expresado que no quiera estar en el proyecto”.

“¿Qué ahora quiere desvincularse porque ciertos medios estáis intentando...? Pues vale, lo entiendo, pero es una cosa de ahora. Hasta el día de hoy no tenía conocimiento que no le apeteciera estar ahí, pero repito yo no tengo conocimiento, no soy él”.

Hay una cosa que tanto Castaño como Fuentes coincidían, más allá de que el relato de las bondades de PCW era similar en forma y palabras, como un guion aprendido, es en señalar que los generadores de dudas -oposición en el Ayuntamiento y medios de comunicación- podrían dar al traste con su proyecto al hacer que empresas se fuesen, sin decir cuales ni cuantas, y por poner en duda la “honorabilidad” de los asistentes al congreso.

Un doble asesor con una licenciatura en Economía falsa

La última modificación de la web, por el momento, suprimía toda relación de asesores y empresas. Además, el asesor Fuentes comenzaba a borrar su rastro en Internet, suprimiendo su Linkedin. El propio José María, en un extensísimo currículo, 'olvidó' poner una cosa: “asesor externo especializado en proyectos estratégicos y contacto de posibles inversores para la internacionalización” en el Ayuntamiento de Fuentes desde 2020.

Con este contrato, concedido por la Sociedad de Turismo que preside Castaño, Fuente ganaba más de 57.000 euros año sin que tenga otras iniciativas realizadas más allá del congreso de PCW.

Pero el cargo de asesor doble no era lo último en hacer saltar la imagen de Fuentes. La Universidad de Salamanca aseguraba que el titulo de licenciado de Economía que aportó para concurrir al cargo es falso, según publicó Salamanca24horas.

Despido de Fuentes y cese del acuerdo con la empresa Peace City World

Inmediatamente, el Ayuntamiento, tras conocer los hechos, anunciaba en un comunicado que iba a despedir a Fuentes y “resolverá el protocolo de colaboración firmado con la empresa Peace City World”. Además, el consistorio adelantó que “presentará una denuncia ante la autoridad judicial y ejercitará todas las acciones legales que pudieran corresponder”. En total, esta persona le ha costado a los salmantinos más de 170.000 euros, como ha calculado el portavoz del Grupo socialista en el consistorio, José Luis Mateos.

Con el principal defensor de PCW totalmente desmontado y dejado en evidencia, el concejal encargado del proyecto tampoco sale bien parado. A Fuentes y a Castaño les une más que un contrato de asesor con el Ayuntamiento y las relaciones con el supuesto proyecto de PCW. Ambos son amigos desde hace tiempo. En una etapa anterior, el edil escribió un libro que fue ilustrado por el ahora exasesor y que se encargó de presentar.

El alcalde pasa de la tibieza con PCW a llamar al principal asesor “farsante, mangante, estafador y sinvergüenza”

Descubierto el pastel, Carbayo ha salido a la palestra para mostrar contundencia. En micrófonos de Onda Cero aseguraba este jueves que Castaño había puesto a disposición su cargo. “Ayer el concejal me llamó, puso su cargo a mi disposición, yo le indiqué que tenía que reflexionar y que no tomaría decisiones en caliente. Eso ya lo dijo él. Lo que no dijo es que yo le exigí una desvinculación radical con ese farsante amigo suyo y esa desvinculación no se ha producido”.

Castaño no se ha desvinculado todavía de Fuentes, como ha precisado el regidor. Sobre el asesor, Carbayo le calificó de “mangante”, “sinvergüenza” y “estafador”, por lo que el puesto de concejal de Turismo está aún más en el aire. Según el propio alcalde, el entorno del edil habla de “cacería” contra el exasesor -una misma persecución que ambos amigos denunciaban sobre el proyecto de PCW-. “De cacería nada, esto es lo que se merece, incluso mucho menos de lo que se merece, atendidas las cosas que ha hecho, que hasta borró de internet todas las referencias que había publicado”.

De forma clarificadora, Carbayo dejó claro que “ninguna persona que defienda la actuación de ese asesor puede seguir en el Ayuntamiento de Salamanca de ninguna manera”, y además advirtió de que, quien quiera hacerlo, “tendrá que asumir sus responsabilidades”. Lo que queda claro después de desenmascarar a un asesor con estudios falsificados es que han fallado los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento de Salamanca, algo que se ha puesto a revisar.

Tres semanas después de madurar lo visto y oído en las ponencias, el regidor comentaba las dudas sobre PCW. Ahora, tras apenas significarse en este tiempo, el alcalde ha dado lo ha calificado como “una tontería” y “una fantasía”. Después de recibir a supuestos jeques, recibirles, con las correspondientes fotos y firmar un protocolo de colaboración que implicaba a otras 14 administraciones, Carbayo apuntó que durante el congreso empezó a ver “cosas raras”. “Quien quiera invertir aquí, no podrá venir con dibujitos de fantasía para acaramelarnos. Vamos a despejar ya de la ecuación las tonterías”, zanjó.

Ciudadanos defiende la continuidad de Castaño

El Ayuntamiento de Salamanca lo conforman un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que aporta a tres concejales. Horas antes de las palabras del alcalde, la primera teniente de alcalde y líder del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, ha reconocido estar “en shock” tras conocer en las últimas horas que el asesor municipal, José María Fuentes, quien era el “interlocutor” con Peace City World, presentó una titulación falsa para su contrato en el Consistorio.

“La verdad es que para mí personalmente ha sido una sorpresa que pasen estas cosas pero por lo visto pasan, y ahora, bueno, en manos de la justicia está” además de manifestar que, con esta situación, el Peace City World Congress “ha quedado tocado”, no obstante ha defendido la continuidad del concejal de Turismo, Fernando Castaño, quien promovió en el consistorio su celebración.

En referencia a Castaño, ha dicho: “Fernando está muy triste por lo que ha ocurrido, estamos todos muy afectados. La verdad es que ha sido un shock lo que nos hemos encontrado. Estamos en ese proceso de asimilar. Fernando ha hecho un trabajo estupendo en la Sociedad de Turismo y yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo tiene que seguir haciendo”.

“Yo entiendo que Fernando no ha hecho absolutamente nada más que intentar traer inversores a Salamanca y, si eso es el problema, pues bendito problema”, ha añadido antes de insistir en el deseo de “traer todos los inversores que sea posible” y conseguir “desarrollo económico y laboral para esta ciudad”.

La oposición pide dimisiones y una comisión de investigación

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, además de pedir la dimisión de Castaño, también ha solicitado la salida del edil responsable del área de Promoción Económica, Juan José Sánchez. Respecto a ello, Ana Suárez ha apuntado que “el proceso de contratación del asesor se realizó de una manera totalmente transparente y de una manera pública, no hubo ninguna interferencia por parte de ningún concejal”. “Es un proceso que se ha hecho de manera transparente en la que todos hemos sido engañados”, ha concluido.