El Ayuntamiento de Salamanca insiste en las bondades del proyecto de Peace City World pese a las dudas y la falta de transparencia

Jornada de pleno en el Ayuntamiento de Salamanca y como, era de esperar, tras una semana en el foco, el proyecto de crear una 'nueva Dubai' de la empresa Peace City World -situada en un dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore- ha acaparado buenas parte de las preguntas de la oposición. En ese ejercicio de control al equipo de Gobierno, el portavoz del PSOE en la institución José Luis Mateos le ha pedido “transparencia” en las cuentas al concejal de Turismo, Fernando Castaño (Ciudadanos), quien es el encargado de las relaciones con la organización, y que ha trasladado las bondades del proyecto de llevarse a cabo.

Después de hacer una enumeración de los participantes, Castaño ha cifrado en 2 millones de beneficios directos “de forma el impacto del congreso en Salamanca, además de ”las sinergías“ y acuerdos de inversión que han conseguido unas 50 empresas de la ciudad. ”No sé exactamente con quién, pero sí lo he visto en prensa que hay empresas que han notificado“, ha añadido a este respecto.

Castaño, en respuesta a las preguntas de la bancada socialista, ha defendido que pese a que no haya comprometido realmente, de llevarse a cabo “los beneficios no se pueden calcular, esa es la realidad”. Eso sí, ha apuntado que estos beneficios “cada vez más son más complicados, ya que ha habido cierto acoso y derribo contras ciertas empresas”, en referencia a las críticas de partidos políticos e informaciones de medios de comunicación. Y es que, según ha publicado ElDiario.es, hay empresas que PCW ubicaba como socios desarrolladores, y que figuraban en su web, que han negado vinculación alguna.

Hay que recordar que tanto el edil como la empresa cifraban la inversión mínima para comenzar el proyecto en 9.000 millones, de los cuales 4.800 millones ya estarían comprometidos por unos de los representantes de Emiratos Árabes y que están a la espera de más.

El edil de Ciudadanos, que tuvo que ser cortado por el alcalde para que enfocase sus respuesta a lo preguntado en varias ocasiones, ha centrado sus respuestas en defender el plan maestro del proyecto con la plataforma logística, el puerto seco, como piedra angular aunque su construcción lleva más de dos décadas alargándose.

Pese a que no hay nada claro, y de ahí las críticas de la oposición y opinión pública, PSOE y el Grupo Mixto han apelado a “la falta de transparencia” para recelar del proyecto multilmillonario y la falta de consistencia de acuerdos en donde tras el congreso solo se ha formalizado un “protocolo de intención”, en palabras del edil, donde los Salamanca, la Diputación y una quincena de municipios limítrofes se comprometes a que “si llega una inversión buena no van a poner obstáculos”.

Convenio firmado entre la Sociedad de Turismo de y Peace City World por valor 20.000 euros

El edil ha cifrado “en 35.618” euros el coste del congreso que tuvo lugar entre los días 23 de enero al 27. El concepto, según ha desglosado pasa por costear un 'coffee break', un cóctel y el uso de receptores para traducción, además de otros gastos derivados del uso del edificio del Palacio de Congresos, que fue cedido de forma gratuita. Esto último ya lo apuntó en declaraciones a este diarios además de mencionar el pago de gastos de cortesía, aunque no dio cifras.

El cruce de preguntas y respuestas afiladas, llevaba al portavoz socialista a preguntar por un convenio firmado entre la Sociedad de Turismo de Salamanca y Peace City World por valor 20.000 euros. Castaño ha justificado que se trata de “un apunte contable que se realizó con de Peace City World para provisionar 20.000 euros. Importe que la organización ni ha pedido ni va a pedir a este Ayuntamiento”.

Sobre el coste a las arcas públicas, Castaño ha reiterado que la empresa PCW no les ha pedido nada y que, de materializarse el proyecto, todos los suelos y terrenos serán pagados. “Aquí no se va a regalar nada”, ha apostillado.

Las dudas sobre el proyecto de ciudad de la paz por parte de la oposición no vienen por dudar de la “honorabilidad” de los asistentes al Congreso y de los posibles inversores, como ha defendido el concejal de Turismo. El socialista Mateos ha afeado que “no han sabido gestionarlo bien” y que por ello “han puesto la imagen de Salamanca no en la mejor posición”. “No nos culpe, es usted quien no ha ofrecido la información que se pedía”, ha zanjado.

Es esa falta de transparencia en presentar un proyecto multimillonario y el contenido de tal, lo que también ha hecho que la edil de Izquierda Unida, Virginia Carrera, haya reiterado “la falta de información” y algo en firme para evitar que todo se quede “sin ningún tipo de garantía de proyectos de inversión. Nos deja con la duda de si esto va a ser real o es un sueño hecho pesadilla”, ha señalado la concejala.