ONU-Habitat niega toda relación con la 'nueva Dubái' de Salamanca y el Ayuntamiento investigará al 'conseguidor'

De forma unánime aunque entre una gran cantidad de reproches mutuos entre los grupos, el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes una comisión de investigación para abordar todo lo relacionado con el megaproyecto urbanístico de la empresa Peace City World y con el exasesor del consistorio, José María Fuentes, despedido tras conocerse que había falseado la documentación para acceder al puesto de 'conseguidor' de inversiones.

Ciudadanos mantiene en Salamanca el pacto de Gobierno con el PP pese al cese de su concejal por el 'nuevo Dubái'

Más

Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento han sacado adelante la propuesta de los socialistas y el Grupo Mixto para iniciar una investigación, aunque la unanimidad se ha conseguido en medio de ataques constantes entre los grupos.

La oposición culpaba al alcalde, Carlos García Carbayo, de ser el “máximo responsable” y “no haber dado la cara” para defender la imagen de Salamanca, como ha asegurado el portavoz del PSOE José Luis Mateos.

El socialista ha preguntado al alcalde que despeje dudas como si conocía la vinculación entre el exasesor y el exconcejal de Turismo, Fernando Castaño o la motivación para firmar el acuerdo con la empresa promotora de la 'Dubái charra''.

Por contra, los partidos del equipo del Gobierno han despejado las críticas asegurando que la oposición en la comisión “no busca conocer la verdad”, como ha manifestado la teniente de Alcalde, Ana Suárez (Ciudadanos) y que prima, ante todo, un “arañar” votos, como ha asegurado el concejal del PP, Fernando Rodríguez Alonso.

El edil 'popular' ha asegurado que la contratación del conseguidor pasó por un proceso de licitación pública y que fue prorrogado “sin ningún voto en contra”, por lo que, como ha explicado, la responsabilidad de firmar a Fuentes es de todos los grupos.

Ante las críticas de falta de contundencia por la polémica del exasesor, Rodríguez Alonso ha recordado el despido “inmediato” tras conocerse que había mentido“ al presentar ”documentación falsa

Rodríguez Alonso ha defendido la gestión del equipo de Gobierno también en la firma del protocolo ante las críticas por la falta de transparencia y de información de la oposición. Según ha explicado la Secretaria General del Ayuntamiento “no encontrando objeción legal alguna para su firma”.

La teniente de Alcalde, ha afeado a la oposición que pidan una comisión de investigación cuando “ya tienen sus conclusiones ”con las que “dan por sentado cuál es su verdad”

Ciudadanos pertenece el ya exconcejal de Turismo, Fernando Castaño, destituido el pasado 13 de febrero por el fiasco de este megaproyecto. En el pleno del pasado día 3 de febrero, Castaño intentó defender las bondades de lo que calificó como “el mayor congreso empresarial celebrado en Salamanca”. En su intervención, para “arrojar sensatez”, enumeró los supuestos participantes en dicha cita. “Estaba también inscrita Naciones Unidas Hábitat”, dijo Castaño para dar credibilidad a ese foro que llevó a jeques árabes a pasearse por la Plaza Mayor.

Naciones Unidas se desvincula de la empresa promotora

El desmentido del ONU-Habitat, al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido tajante. “El Programa de las Naciones para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, que trabaja por un mejor futuro urbano no tiene ninguna vinculación con la entidad organizadora del Congreso Peace City World de Salamanca. La mención de nuestra organización en su web o en cualquiera de sus comunicaciones no corresponde con ningún tipo de acuerdo o marco de colaboración”, señala Beatriz Jordao, Jefa en funciones de la Oficina de ONU-Habitat en España.

Así pues, o bien el destituido Fernando Castaño mintió o bien no había comprobado la información que le había sido suministrada. ONU-Habitat no es la única organización sorprendida por su inclusión en un proyecto que prometía levantar en Salamanca un telesilla, un planetario, nuevos barrios y una treintena de paradas de tranvía. También FCC y la Fundación Metrópoli mostraron su sorpresa, negaron toda relación con el proyecto y anunciaron medidas si sus logotipos y nombres no se retiraban de la web del proyecto, como así se hizo tras la información de este periódico.

El proyecto urbanístico para crear un ‘Dubái’ de Salamanca con 15.000 millones de euros de inversión está impulsado por una empresa que está inactiva desde su creación en el año 2019 y su capital, valorado en 4 millones de libras, no está desembolsado.