PP y Vox vuelven a bloquear al PSOE su pregunta sobre contratos sin IVA en la Junta de Castilla y León

El Partido Popular y Vox, socios de gobierno en la Junta de Castilla y León, han vuelto a bloquear al PSOE para que no pregunte sobre “contratos sin IVA”. La decisión se ha tomado en una Junta de Portavoces convocada este martes de manera urgente, tras las alegaciones que presentaron los socialistas solicitando que se reconsiderase la inclusión de la pregunta en el Pleno. La Mesa de las Cortes acordó la inadmisión por considerarla una cuestión de “índole estrictamente jurídica”.

“Nada más lejos de la realidad, dado que lo pretendido con esta cuestión no es otra cosa que conocer la opinión de la Junta ante determinadas infracciones que, como ha ocurrido en fecha reciente, puedan ocasiones alarma social , al adjudicarse contratos de servicios sin la aplicación del Iva . No hay mayor interés de quien suscribe, y del grupo político al que represento, que conocer la opinión de la Junta de Castilla y León ante estos supuestos, y todo ello enmarcado en un evidente carácter político. Algo que, por otra parte, tampoco debiera resultar novedoso a esta Mesa, pues no es la primera vez que formulamos preguntas orales con este fin y en estos términos antes determinadas actuaciones de la Junta de Castilla y León que pueden resultar ”inadecuadas“, alegaba la procuradora socialista Ana Sánchez.

El letrado de las Cortes, en un escrito rechaza de nuevo la pregunta porque según él “no es exacto que no se trate de una cuestión de índole estrictamente jurídica”. La literalidad de la pregunta planteada dice que “¿Considera la Junta de Castilla y León legal que las Consejerías pertenecientes a la misma pueden adjudicar contratos sin IVA?”, algo que para él, sin ninguna duda es una cuestión jurídica, lo que la hace inadmisible.

“Lo que se pretende con la cuestión planteada no debería afectar a la decisión adoptada por el Presidente de la Cámara, por delegación de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, dado que la problemática reside, precisamente, en la literalidad de la cuestión en los términos en los que fueron planteados, y no en su objetivo, perfectamente compatible con la vía de control al ejecutivo escogida”, así, sugiere el letrado que si Sánchez “realmente se encuentra interesada en conocer la opinión de la Junta de Castilla y León sobre la materia de referencia, nada le impide volver a utilizar esta vía parlamentaria u otros instrumentos que el reglamento le habilita para volver plantear la cuestión a la Junta, tratando en esta ocasión de formular su iniciativa con una redacción que no pueda verse subsumida en la causa de inadmisión del artículo 156.2 del Reglamento de la Cámara”.

El líder del PSOE en Castilla y León, ha asegurado que “no hace falta mucha interpretación para saber que hay antecedentes peligrosos” cuando se impide preguntar por la adjudicación de un contrato de servicios “sin IVA”. Tal y como ha revelado elDiario.es a través de varias informaciones, la Consejería de Medio Ambiente externalizó la comunicación del operativo de incendios con un contrato de 104.000 euros que adjudicó a la pareja de un alto funcionario de la Consejería. El contrato, de servicios, se licitó con el 21% de IVA obligatorio pero cuando se formalizó, se hizo constar que quedaba “exento de IVA”. A pesar de los requerimientos de este diario, la Consejería se negó a dar explicaciones, pero el Comisionado de Trasparencia dio la razón a elDiario.es para que facilitase el documento que avalaba la exención del impuesto o bien para que reconociese que carecía de él, como finalmente ocurrió. Pero, además, una vez publicada la información, la Consejería intentó inflar el contrato de la adjudicataria para evitar que la repercusión del IVA mermase sus ganancias. Tanto la Asesoría Jurídica de la Junta como la Intervención Delegada, se han negado.

“Estamos hablando del mismo consejero -Juan Carlos Suárez-Quiñones- que en un concurso que quedó desierto llamó a un empresario condenado por corrupción para ofrecerle a dedo un contrato con el argumento de 'yo soy la administración'. Tanto es la administración que pretende darle a empresarios corruptos obras públicas y le da a familiares de sus asesores contratos contratos sin IVA. Esto es lo que pasa y esto es de lo que no quiere que se hable el Partido Popular de lo que no quiere que se hable el señor Mañueco”, ha recriminado.

“Con este argumento en esta Cámara no se podría haber preguntado nunca por la Trama Solar, por la Trama Gürtel, por la Trama Eólica, por la Trama Enredadera...por los numerosísimos casos de corrupción gravísimos que durante los últimos años han asolado esta tierra, que siempre han afectado al Partido Popular y que han perjudicado gravemente no sólo la ética pública sino las posibilidades de desarrollo, porque ha habido cientos de millones de euros que se han ido al bolsillo de sus amigos”, ha insistido. Por último, ha asegurado que lo que pretende el presidente, Alfonso Fernández Mañueco es “amordazar a los procuradores socialistas”. “Pues lo lleva claro”, ha zanjado.