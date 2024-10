El PSOE acusa a Mañueco de ser “el mayor especulador inmobiliario” de Castilla y León

La vivienda ha centrado el primer choque entre el Ejecutivo autonómico de Castilla y León y el PSOE durante el Pleno en las Cortes. El portavoz del Grupo Socialista en el parlamento autonómico, Luis Tudanca, ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por la falta de un plan autonómico en Vivienda. En su intervención, Tudanca ha afeado que el PP no ejerza con su “competencia exclusiva” en la materia y ha acusado al Mañueco de ser “el mayor especulador inmobiliario” de la Comunidad.

El presidente de la Junta ha preguntado a Tudanca por las “184.000” casas que prometió el gobierno de Pedro Sánchez “que nadie ha visto todavía”. Fernández Mañueco ha calificado de “mentiras y chapuzas” el plan del Estado en materia de vivienda y ha defendido sus políticas implementadas, que según el líder del Ejecutivo de Castilla y León, pasan por el aumento del parque público de alquiler, la bajada de impuestos de transmisión y la construcción de vivienda pública a un precio asequible.

Entre las peticiones del PSOE, Tudanca ha señalado la necesidad de construir en “dos años 5.000 viviendas protegidas” que no se puedan vender para especular, aumentar el parque público de vivienda de alquiler y limitar los precios de alquiler. Para el socialista, al Ejecutivo autonómico “no le preocupa la gran cantidad de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda o que no pueden pagar hipoteca o alquiler”.

El portavoz socialista ha asegurado que el PP está “interviniendo para mal” el mercado y ha acusado a Mañueco de “ser el mayor especulador inmobiliario de Castilla y León” por subir entre “un 33% y un 40” el precio de la vivienda de Castilla y León con sus medidas. En el caso de la vivienda libre, según Tudanca, el precio del metro cuadrado sería de 1.095 euros por metro cuadrado, frente a los 1.735 euros por metro cuadrado de la vivienda pública, “casi 600 euros por metro cuadrado” de diferencia.

El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha reprochado a Mañueco que, en sus reuniones semanas atrás, este se haya mostrado más preocupado por los pisos turísticos, como si importase en “la Sierra de la Culebra”, o por la ocupación a pesar de tener una oficina para tratar el tema que apenas tiene consultas. Tudanca ha instado al presidente de la Junta a sacar adelante un plan autonómico propio al que dote de fondos, ya que “8 de cada 10 euros en vivienda” proceden del Estado.

El líder socialista ha afeado al 'popular' que sea el “único” presidente que ha renunciado a tener “más autonomías” y competencias, como es el caso de la Vivienda, algo que recoge, según ha citado Tudanca, el artículo 70.6 del Estatuto de Autonomía en el que se recoge las competencias exclusivas.

“Hechos y eficacia” de la Junta

Mañueco ha defendido las políticas de su Gobierno de “hechos y eficacia”, como las ha definido, como las medidas de ayudas al alquiler destinadas a “19.000” familias; o el acuerdo firmado con el Diálogo Social para aumentar en un 25% las viviendas públicas de Castilla y León; o el plan junto a las diputaciones para construir 1.000 casas en los pueblos con una bonificación del 20% y ayudas a los jóvenes. El líder 'popular' ha vuelto a cargar contra Sánchez por “dejar tirados a los jóvenes” con las ayudas al alquiler y la falta de iniciativa para construir más viviendas públicas.

El presidente de la Junta ha apuntado que en los presupuestos de 2025, si se aprueban, contienen un incremento del “44%” en vivienda, lo que se traduce en 244 millones de euros, frente a los “27 millones” consignados por el Ministerio de Vivienda.

Minuto de silencio por el procurador de Vox, Francisco Javier Carrera Noriega

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha guardado con un minuto de silencio en memoria del procurador de Vox, Javier Carrera Noriega, que falleció el pasado 9 de octubre a los 59 años. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha agradecido el apoyo a todos los partidos políticos.

En lugar de Carrera, procurador de Valladolid, ha tomado posesión Rebeca Arroyo Otero, asesora del Grupo Parlamentario Vox desde febrero de 2020, que ha jurado “por España” su cargo.

García-Gallardo (Vox) pregunta a Mañueco “si el progre es su persona, su personaje o ambos”

Nuevo cruce de reproches entre PP y Vox. El presidente Mañueco y su exvicepresidente, el ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se han acusado mutuamente de tomar decisiones por mandato de las ejecutivas nacionales de sus partidos y favorecer con ello al PSOE. García-Gallardo ha preguntado a Mañueco si es “progre” y le ha afeado acatar las órdenes de su partido bajo el principio “del poder por el poder”.

García-Gallardo ha señalado que Mañueco “es de izquierdas” y ha ironizado, aludiendo a la carta en la que Íñigo Errejón deja la política, con que “si el progre es su persona, su personaje o ambos”, y si va a “seguir” gobernando para “obtener el aplauso del PSOE”.

Mañueco ha respondido que “el aplauso más fuerte que ha dado el PSOE” ha sido cuando Vox se ha ido del Gobierno autonómico. El líder 'popular' ha reprochado a García-Gallardo que se “hayan olvidado de las personas de Castilla y León y de Sánchez”. Esto último, algo con lo que estaría “encantado” el presidente del Gobierno.

El representante de Vox ha preguntado al PP si los que “están encantados” con sus políticas son los votantes 'populares' al tener “gobierno abortista”, que “favorece la inmigración ilegal y masiva”, con medidas pro Agenda 2030 y que ha desdeñado una ley firmada por ambos partidos en materia de Memoria Histórica. Para García-Gallardo las políticas de Mañueco pasan por “coger los votos de la derecha y hacer políticas de izquierdas tiene un nombre, estafa política”.

El líder de la derecha radical populista ha reiterado su oposición a los presupuestos autonómicos del PP para 2025. García-Gallardo ha aseverado que “con Vox no va a poder contar para su deriva progre. ”Viven desde hace décadas arrodillados ante la agenda política de la izquierda, haga más caso a sus votantes y menos a sus jefes de Madrid, le irá mejor“, ha concluido el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco ha criticado que Vox haya plantado a la Junta para negociar los presupuestos de 2025 y el techo de gasto. “No han querido sentarse, han renunciado a trabajar, es algo sorprendente. Lo que han demostrado es que son ustedes unos títeres en manos de sus jefes de Madrid”, ha reprochado a su exsocio de Gobierno.

El presidente de la Junta ha replicado a su exvicepresidente que Vox se “haya equivocado de nuevo de adversario” y ha instado, como hizo García-Gallardo en su intervención, a preguntar a los votantes de su partido si es lo que esperan. “Renunciaron a trabajar por la gente de Castilla y León y se fueron libremente, nadie les obligó desde Castilla y León, se fueron porque se lo ordenaron desde la sede nacional de su partido en Madrid”, ha afirmado Mañueco.