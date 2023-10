El PSOE acusa a Mañueco de “estar al servicio de Feijóo” al no aprovechar el Senado para hablar de los problemas de Castilla y León

El senador socialista por Castilla y León Fran Díaz ha acusado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “estar al servicio de la calle Génova y Feijóo” al no hablar, durante su intervención en el Senado, de los “verdaderos problemas” que tienen los ciudadanos.

“Nunca hubo un presidente de la Junta que tuviera tan poco respeto a las instituciones y, en concreto, a este Senado. Mañueco ha venido hoy como representante del Partido Popular y no ha hablado en ningún momento de los verdaderos problemas que tienen los castellano y leoneses”, ha señalado en declaraciones remitidas por la formación socialista.

El senador ha recordado que fue Mañueco quien hizo “senador” a Ignacio Cosidó, “que pasó a la historia como portavoz parlamentario en esta Cámara por jactarse de controlar una sala del Tribunal Supremo por la puerta de atrás”; o a Javier Baroto, “una persona totalmente ajena a la comunidad autónoma, que se empadronó en Sotosalbos y que, durante su etapa, como alcalde de Vitoria, pactó con EH Bildu y se vanagloriaba de ello”.

También ha recordado que el actual presidente de la Junta dejó en abril del año pasado, “vacía la silla de Castilla y León en la última reunión de la Comisión de Comunidades Autónomas”, en la que se trataba “un tema tan trascendental” para la Comunidad “como el reparto de los fondos europeos”.

“Mañueco está al servicio de la calle Génova y de Alberto Núñez Feijóo y no le importan ninguno de los temas que realmente ocupan y que deberían ocupar la acción de la Junta, que brilla por su ausencia en muchos temas”, ha argumentado.

Las críticas, en este punto, se han extendido a temas como la igualdad, con decisiones “dañinas para la mujer tras introducir en su Gobierno a Vox”; despoblación, donde le ha reprochado no decir “una sola palabra la falta de oportunidades que sufren los más jóvenes y sobre el desangre demográfico que sufren pueblos y ciudades” en la Comunidad y servicios sociales, donde ha afeado que haya sacado pecho en sanidad, “tras votar en contra ayer mismo en las Cortes” una PNL del PSOE en la que exigían que hubiera una atención sanitaria “en todos los municipios”.

“Mientras Mañueco votaba en contra ayer en Valladolid, hoy ha venido a decir que la sanidad en Castilla y León es un ejemplo para todo el mundo y también ha obviado cuál es la situación de la dependencia con datos como los que hemos conocido también en la jornada de hoy que demuestran que la Junta está haciendo recortes en esta materia aprovechando el aumento de ingresos que está recibiendo por parte del gobierno de España”, ha continuado.

“Trabajar duro”

Díaz ha concluido que frente a esta forma de hacer política al “servicio” del Partido Popular, los senadores socialistas de Castilla y León trabajarán “duro” durante esta legislatura para que la “voz” de los ciudadanos de Castilla y León y sus preocupaciones “reales” se materialicen en “soluciones” en esta Cámara.

“Y desde luego vigilaremos muy de cerca todas las acciones de un Gobierno conformado por el PP y por la extrema derecha que tanto daño está haciendo”, ha zanjado.

Mañueco acudirá a la vía judicial si se producen “agravios comparativos”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aseverado en su intervención en el Senado que aprobación de una ley de Amnistía supondría el “desprecio” y la “condena a resignarse” a quienes defienden la unidad de España, que deberán “aceptar su servidumbre” frente ante quienes “imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente”.

Así lo ha asegurado el presidente de Castilla y León durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas en la que ha intervenido para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles y donde ha dejado claro que ante “agravios comparativos” la Comunidad acudirá a la vía judicial.

Durante su turno de intervención, Fernández Mañueco ha llevado al Senado “la voz de Castilla y León” porque, tal y como ha dejado claro, todo aquello que afecta a España afecta a esta Comunidad y le “incumbe especialmente” porque “desde hace siglos” ha sido y es “protagonista esencial para la cultura, la personalidad y la misma existencia” de la nación.

Asimismo, el presidente regional ha subrayado la voluntad de Castilla y León de “abrazar a todas las comunidades y tierras de España” y la apuesta “por seguir construyendo” el “gran proyecto que se llama España” desde los principios de “libertad, igualdad y la solidaridad”.

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que le preocupa “la España ”actual, la España social, la España autonomista y autonómica y por tanto plural y diversa donde nadie es más que nadie“, y le preocupa por lo que puede suponer la amnistía.

“Es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica”, ha dicho Fernández Mañueco, que ha utilizado las mismas palabras pronunciadas por el socialista Juan José Laborda, expresidente del Senado, sobre la posible aprobación de una ley amnistía que, en palabras de Fernández Mañueco, supondría “anular al legislador, anular la Justicia y anular lo bueno que se ha conseguido en la Transición y con la Constitución del 78”.

En este sentido, el presidente de Castilla y León cree que los beneficiados de esta posible amnistía tendrán “carta blanca para actuar” para llegar hasta “el derecho a la autodeterminación” además de que supone reconocer “que hay unos privilegiados”, exime “a la casta separatista de respetar la ley” y a los que defienden la Carta Magna se les dice que “se resignen” y “acepten su servidumbre ante quienes imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente”.

Pero Alfonso Fernández Mañueco ya ha dejado claro que Castilla y León “no se va a callar” y no se va a quedar quieta y ha advertido de que acudirá a la vía judicial contra aquellos “agravios” que deriven de “privilegios” a quienes apoyen la investidura de Pedro Sánchez como puede ser la condonación de deuda o “favoritismos” en el sistema de financiación autonómica.

“Si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica, será un agravio especialmente para las comunidades autonómicas infrafinanciadas, como Castilla y León, y también iremos a la vía judicial para evitarlo” , al igual que si hay una preferencia en las inversiones, ha avanzado el presidente de la Junta

“Que no haya españoles de primera ni españoles de segunda. Que no se apueste por el clientelismo político con ello”, ha enfatizado el presidente de la Junta, quien ha insistido en que no se puede negociar “el marco de convivencia previsto en la Constitución de 1978, retorciéndola por la puerta de atrás y negociando con unos pocos para meter a martillazos lo que no está” en la Carta Magna.

“No es negociable la igualdad de los españoles y no es negociable aceptar privilegios para unos en perjuicio de otros. Eso no puede ser.

Señorías, podrán vestirlo de seda, adornarlo con bellas palabras y también elevados principios, pero todo esto seguirá siendo infame“, ha expuesto Fernández Mañueco, quien se ha preguntado hasta dónde va a llegar el presidente Pedro Sánchez, hasta dónde ”ignorará los principios constitucionales básicos con tal de conservar su poder“.