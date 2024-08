El PSOE de Castilla y León asegura que desconocía la investigación contra su diputado hasta que la Justicia informó a la prensa

El PSOE de Castilla y León asegura que no conocía la causa abierta contra el ahora exprocurador Juan Luis Cepa por presuntos abusos a un menor hasta este lunes. No fue hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó en un comunicado a la prensa a las 14.57 horas de este lunes sobre la situación de Cepa hasta que no confirmaron la investigación, según ha aseverado este martes la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez.

Sánchez ha querido condenar rotundamente los hechos y ha apuntado que desde el PSOE tienen “tolerancia cero” con este tipo de casos. La socialista ha informado de que al procurador investigado se le ha abierto un expediente de expulsión en cuanto el TSJ informó de la situación y ella misma dio parte también al Comité Ejecutivo Federal.

En esa comunicación el TSJ dio parte de que Cepa se encuentra imputado por un presunto delito de agresión sexual a menor. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León mantiene abierta desde hace un mes esta causa sobre la que pesaba el decreto de sumario.

Al tratarse hasta este lunes de un procurador autonómico y estar aforado, la investigación pasó de los juzgados de Ciudad Rodrigo, donde se presentó la denuncia, al TSJ. Tras la renuncia de Cepa de su acta como procurador, además de los cargos orgánicos dentro del PSOE y del acta de concejal en Aldea del Obispo, el TSJ devolverá la causa al Juzgado de primera instancia de Ciudad Rodrigo.

Sánchez, que fue ampliamente cuestionada por los periodistas por el momento en el que la directiva socialista se enteró, ha reiterado su posición de que se enteraron este lunes aunque sí ha matizado que al secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, “le llega que el investigado puede estar en una investigación judicial, pero no sabe de qué índole ni naturaleza”.

La dirigente socialista ha apuntado que Serrada llamó a Cepa el viernes para recodarle “el alto nivel de exigencia ética” del PSOE con los investigados judicialmente y pedirle explicaciones. El exprocurador le pidió “tiempo hasta el lunes”. Fue ya el lunes, con la renuncia “por motivos personales” de Cepa y tras el comunicado posterior del TSJ cuando conocieron la investigación y la gravedad de la acusación.

Según ha señalado el TSJ, las Cortes de Castilla y León fueron requeridas por el magistrado instructor para confirmar que Cepa era procurador autonómico, preguntada por si tras esta comunicación tampoco el PSOE sabía nada, la también vicepresidenta segunda el parlamento autonómico ha negado también esta posibilidad.

“Profundamente indignada”

Sánchez ha querido trasladar el “ánimo y el apoyo” del PSOE de Castilla y León al menor presuntamente agredido sexualmente y ha aclarado que no ha hablado y ni lo hará con Cepa. La dirigente del PSOE de Castilla y León ha indicado que espera que la Justicia haga su trabajo y ha indicado que a nivel personal está “profundamente indignada” ante una situación que “nunca hubiera deseado vivir”.

En su intervención ante los medios, Sánchez ha reiterado que “estos comportamientos no tienen cabida” en el partido y que el PSOE tiene “tolerancia cero” en estos casos. “Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso puede pertenecer al PSOE”, ha sentenciado.

En esa política de “tolerancia cero”, la socialista ha reconocido que “ningún grupo social está exento de que sus miembros se alejen del camino de la ley” aunque sí se diferencia en cómo actúan ante ello. “El PSOE está comprometido en la lucha contra cualquier tipo de delito, pero especialmente contra la libertad sexual y más cuando afectan a menores” ha apostillado.

Preguntada por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, quien no ha hecho ninguna declaración pública al respecto en el momento de la publicación de esta noticia, Sánchez ha señalado que “condena y rechaza, igual que el resto de compañeros” los hechos y “siente profunda indignación y dolor”.

PP y Vox exigen al PSOE conocer cuándo conocieron la investigación

El PP y Vox han pedido explicaciones al PSOE de Castilla y León sobre el momento en el que conoció que había una investigación sobre una supuesta agresión sexual a un menor de su hasta ayer procurador autonómico Juan Luis Cepa, quien dimitió de sus cargos justo antes de que el TSJCyL informara de esta causa abierta hace un mes, informa EFE

A través de un videocomunicado, el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, ha pedido “explicaciones inmediatas” al líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, sobre “si lo sabía desde hace un mes y lo ha ocultado”.

“No valen tibiezas”, ha resumido Vázquez, quien ha pedido “transparencia y respuestas urgentes”, a la vez que se ha preguntado “qué más queda por ver en el Grupo Socialista”, en referencia a que hace unos meses otro procurador socialista, el soriano Ángel Hernández, también dimitió tras conocerse que había sido denunciado por su pareja y detenido como supuesto autor de un delito de violencia de género.

Ante esto, Ana Sánchez ha respondido a Vázquez en un mensaje en la red social X que “hay que saber estar callado”. “Quien sabía y sabiendo apoyo a Ismael Álvarez en su acoso a Nevenka Fernández, es Mañueco. Tolerancia cero”, ha afeado la socialista al dirigente 'popular'.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes y exvicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha utilizado su perfil en la red social X para vincular esta investigación con la educación sexual en los colegios: “Para esto quieren contaminar a los niños en los colegios con contenidos sexuales absolutamente improcedentes. La inocencia de los niños es sagrada, gentuza”, escribió.

El Grupo Parlamentario de Vox acusó al PSOE de intentar “ocultar el motivo real de la dimisión” de Cepa, quien inicialmente adujo “motivos personales” a través de un comunicado enviado por el Grupo Socialista para anunciar que dejaba su acta de procurador y todos los cargos orgánicos que tenía en el PSOE.

“Son una banda. Son un peligro. Socialismo cero”, concluyó Vox en su mensaje publicado en la red social X.