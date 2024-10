Tudanca, sobre la suspensión de las primarias: “Nos quitaron la posibilidad de votar, pido que nos la devuelvan cuanto antes”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido “tranquilidad” a la militancia para elegir el futuro del partido tras la suspensión del congreso autonómico y el proceso de primarias. “Nos quitaron la posibilidad de votar, yo pido hoy que nos la devuelvan cuanto antes, pero se votará y, por tanto, ellos -la militancia- tendrán la decisión, la primera y la última, sobre el futuro del partido en Castilla y León”, ha afirmado.

Tudanca ha comenzado este miércoles el primero de sus encuentros con las agrupaciones de Castilla y León para explicar “con absoluta transparencia” la decisión tomada por la Comisión de Ética y Garantías de Ferraz para suspender el calendario del congreso autonómico, previsto para el 25 y 26 de enero en Palencia.

El líder de los socialistas de Castilla y León ha justificado su visita de este miércoles a Burgos y la del jueves a León al entender que sus compañeros tengan “toda la información con toda honestidad” y “para que hablemos también del modelo de partido que queremos”. Eso sí, “no es una campaña para las primarias”, como ha querido zanjar Tudanca.

El burgalés ha señalado que tiene que ser los militantes los que decidan y “no cuatro en un despacho de Madrid”. Tudanca ha apuntado su modelo para el PSOE es un partido “autónomo, que defienda y piense en Castilla y León, y solo en Castilla y León” y “con los principios del partido socialista”.

Ante un posible adelanto electoral en Castilla y León, como ha vaticinado en una rueda de prensa en la mañana del miércoles en Valladolid, Tudanca ha reiterado la necesidad de un PSOE “fuerte” en el que se dé “voz a los militantes cuanto antes”, para estar “preparados y dispuestos para lo que pueda venir”.

“Tenía razón cuando decía que lo mejor era que esto se resolviera cuanto antes, porque deberíamos estar preparados para un posible adelanto electoral. Hemos visto ya los primeros actos de esa campaña electoral por parte del señor Mañueco, con la presentación de unos presupuestos 'fake'. Todo lo que hago, todo lo que he hecho, está pensado en hacerlo mejor para el partido y para Castilla y León, solo eso”, ha apuntado Tudanca.

Con la duda de si Tudanca invocará el 'espíritu del Peugeot', marca de coche que llevó a Pedro Sánchez por España en la pugna por la Secretaria general del Partido Socialista Obrero Español contra Susana Díaz, el socialista burgalés ha apuntado que sigue “luchando” por “lo mismo” que luchó junto “a Pedro hace 10 años”.

“Quiero que ese partido que construimos juntos siga adelante, y quiero que Pedro Sánchez siga siendo presidente muchos años, y para eso el partido tiene que estar fuerte. Quiero, además, de gobernar en España, que gobernemos después de demasiado tiempo en Castilla y León,” ha apostillado.

Tudanca sigue sin confirmar su candidatura

Ni “antes”, ni “durante” la polémica de la suspensión del congreso, ni “después” que parece que la borrasca se está yendo, Tudanca ha significado su intención de presentarse a las primarias del PSOE de Castilla y León. Eso sí, el líder socialista pone fecha en dar a conocer su decisión final a cuando “quien paralizó” el proceso decida las fechas

“Hace cuatro meses pude haberme ido al Parlamento Europeo, a un sitio seguramente más cómodo, más tranquilo, mejor pagado, y no lo hice porque mi compromiso ha estado, y está aquí, como secretario general o como militante de base”, ha agregado.

Sobre discrepancias con la secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, Tudanca ha indicado que “comparte con Esther la misma manera de entender la política desde hace años” . “No me van a encontrar tampoco en el enfrentamiento entre compañeros y compañeras, en las descalificaciones, y he de lamentar que, en fin, yo sí las he tenido que aguantar”

En las quinielas para reemplazar a Tudanca como secretario general del PSOE en Castilla y León ha sonado el nombre de Peña desde Ferraz. Ante esto, Tudanca ha afirmado que “lleva un año y medio leyendo nombres en los periódicos” y que estos mismo se han descartado. Para el socialista este juego de nombres no hace “ningún favor” al proyecto del partido ya que, mientras se ha dedicado “a trabajar” durante ese tiempo “otros estaban a otros intereses, pero en fin, las quinielas para el fútbol”.