Vox utiliza el Parlamento Europeo para atacar a los sindicatos en Castilla y León en un asunto zanjado

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido por unanimidad cerrar la petición cursada el año pasado por UGT y Comisiones Obreras y que ya zanjó hace meses la Comisión Europea al considerarse incompetente para abordar esta cuestión e instar a los sindicatos a dirigirse al Gobierno de España. Los sindicatos dieron el asunto “por cerrado” aún más después de la ruptura del gobierno de coalición PP y Vox en julio.

“Esto es un sinsentido”, ha resumido el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, al que se ha sumado el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés: “Se reabre aquí, no sabemos muy bien con qué intención, y somos nosotros los peticionarios... Un grupo pide la apertura para pedir explicaciones por los acuerdos del Diálogo Social a los que hemos llegado. Vienen a cuestionar lo que dice la norma europea: que hablemos”.

Los líderes sindicales han destacado cómo el gobierno monocolor del PP ha permitido la restauración del Diálogo Social, que “pertenece a los ciudadanos”, en palabras de Temprano. “Salieron del gobierno, se restituyeron los derechos, se recobró la normalidad democrática, el clima, la convivencia y las inversiones extranjeras empezaron a aumentar”, ha apostillado Vicente Andrés.

Temprano ha rechazado la ausencia de políticas activas de Empleo y las políticas dirigidas por Vox cuando estaba en la Consejería de Empleo, hasta que García-Gallardo rompió con el gobierno 'popular' de Alfonso Fernández Mañueco. “El populismo conduce a pérdida de puestos de trabajo, no les he visto en las crisis de empresas que han aparecido”, ha manifestado el secretario general autonómico de UGT.

La eurodiputada socialista Sandra Gómez se ha preguntado qué estaba haciendo la comisión en ese momento. “¿Me pueden explicar por qué traen una petición sobre lo que están manifiestamente en contra? Me parece un poco esquizofrénico”, ha solicitado Gómez, quien ha pedido a la presidenta de la comisión —Dolors Montserrat, del Grupo Popular Europeo— escuchar primero a Vox —que está en el grupo de los Patriotas— antes de fijar posición“.

Desde el grupo Patriotas, Jorge Buxadé (Vox), promotor de volver a debatir esta cuestión en el Parlamento Europeo, ha pedido el cierre de esta petición, que había reabierto para manifestar que los planteamientos de los sindicatos no eran “legítimos”. “Viene el peticionario y dice que ya la daba por cerrada. ¿Por qué? Porque ya han recibido el dinerito, que era lo que querían. Y el Diálogo Social no tiene que ser subvencionado”, ha reprochado el eurodiputado de Patriotas, ante lo que el secretario general de UGT ha recordado que los acuerdos del Diálogo Social han ido dirigidos al acceso a la vivienda, becas o a reforzar el operativo de extinción de incendios. “Os molestan los sindictaos de clase. Añoráis el sindicato único y el único que hubo en España fue la dictadura. No creéis en la democracia para nada”, ha recriminado en su segunda intervención Faustino Temprano.

La eurodiputada socialista ha calificado este debate de una “absoluta pérdida de tiempo” y ha acusado al grupo Patriotas de actuar “de una forma irresponsable” al exponer una cuestión “que ya estaba cerrada”.

El 'popular' Alexander Bernhuber ha destacado el papel del Diálogo Social en Castilla y León desde que comenzó en 2008 y ha subrayado los acuerdos que ha alcanzado hace unos meses el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). “El Diálogo Social está más presente que nunca, tanto que incluso nuestros antiguos socios de gobierno lo reconocen”, ha rematado.

García-Gallardo, en el escaño de eurodiputados

El exvicepresidente autonómico y portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha estado sentado junto al eurodiputado Jorge Buxadé en la Comisión de Peticiones hasta que el secretario general autonómico de CCOO lo ha recriminado en público: “No entiendo por qué el que era vicepresidente está aquí sentado en un [espacio] reservado de los diputados europeos. Quizá debería estar detrás de nosotros, no como un miembro más del parlamento”.

“Supongo que será legal, pero no entiendo que cualquiera pueda venir y se siente en el grupo parlamentario”, ha criticado Vicente Andrés. Poco después, personal de la cámara ha invitado a García-Gallardo a abandonar ese sitio, puesto que no es un cargo europeo electo.

La eurodiputada de los Verdes (del partido Bloque Nacionalista Gallego), Ana Miranda, ha protestado también por el escaño que ha ocupado durante parte de la sesión García-Gallardo: “Ya que se permite sentar a exautoridades al lado de los eurodiputados; que sea para todos. Yo también, que mi asistente venga por aquí o cualquier persona del grupo”, ha ironizado Miranda.