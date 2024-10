El alcalde del PP en Béjar pide que la Policía expulse del pleno a un concejal de la oposición: “No me voy a ir, coño”

El pleno ya había sido bronco, como ha sido buena parte del mandato de Luis Francisco Martín, del PP, que gobierna en coalición con Vox y en minoría después de que dos concejalas 'populares' abandonaran el grupo municipal y pasaran a ser no adscritas por los asesores que tiene el alcalde. Este lunes por la mañana los ediles bejaranos debatían sobre la gestión del agua cuando el concejal de Tú Aportas Béjar, Javier Garrido, ha interrumpido al regidor para aclarar lo que habían votado y le ha acusado de mentir.

Luis Francisco Martín le ha dado tres avisos porque no estaba respetando el turno de palabra y después ha decidido expulsarle: “Señor conserje, avise a la Policía para que saquen al señor Garrido del Pleno por no tener respeto a esta institución”, ha solicitado el alcalde, ante lo que ha respondido Javier Garrido: “No me voy a ir, coño. ¿Usted puede decir lo que quiera? Que no me voy a ir, que me saque la Policía 'agarrao'. Ya tenía usted ganas. He invocado una cuestión de orden”. Entonces han empezado a quejarse otros concejales de la oposición, uno socialista y otra no adscrita (ex del PP), quienes han recibido sendos avisos.

“La vergüenza es la que ustedes están dando en el día de hoy. Tienen que sacar retahílas y no dejar hablar y hacer chascarrillos baratos. ¿Pero no se dan cuenta? Señor agente, le ruego que saquen al señor Garrido de este pleno por incumplir tres avisos”, ha instado el alcalde de Béjar, que ha protestado después de que una de las concejalas no adscritas pidiera a Garrido que no abandonara la sala. “Cómo que no se vaya; si le estoy echando yo por no hacer caso. Para que empiecen a respetar los turnos de palabra”, ha criticado el alcalde, al que una de sus exconcejalas le ha replicado, fuera de micro: “Nos tenemos que callar ante las mentiras que usted cuenta”.

Luis Francisco Martín ha intentado retomar el debate con el segundo punto del orden del día y entonces ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Cámara: “En protesta por la expulsión de un compañero, abandonamos el pleno”, ha manifestado antes de empezar a recoger todos sus enseres. Los siete ediles socialistas y las dos no adscritas han abandonado el pleno, ante lo que el alcalde les ha reprochado: “Muchas gracias. Esta foto se llevaba buscando meses, la han conseguido”.

El alcalde 'popular' ha continuado con su intervención, apostando por una subida en el coste del agua para mejorar servicios y averías pendientes, y ha retomado la sesión. “Como hay quórum, podemos seguir el pleno. Una buena noticia: vamos a comprar un coche de la Policía y un microbús, porque vamos a votar a favor”, ha bromeado después de los momentos de tensión vividos en el salón. De hecho, toda la oposición ha anunciado que dará una rueda de prensa conjunta para protestar por la situación que se vive en el Ayuntamiento de Béjar.