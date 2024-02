Caos en Béjar: un presunto narco asesora al alcalde del PP, en minoría tras la marcha de dos ediles

En Béjar, un municipio de Salamanca de algo más de 12.000 habitantes, se vive en los últimos meses una situación política tan tensa como estrambótica: con un pacto de gobierno entre Vox y PP, el equipo de gobierno ha perdido la mayoría después de que dos concejalas del Partido Popular abandonasen el grupo y pasasen a ser no adscritas. Y no hay manera de que los concejales del PSOE y el de un partido local hagan una moción de censura sin incumplir el pacto antitransfuguismo. Pero esa sólo es la consecuencia directa de la extraña irrupción de una pareja de “asesores” del alcalde, hermano y hermana, de nacionalidad española pero que hablan con fuerte acento colombiano. El hombre aparece mencionado en una sentencia de narcotráfico en Chile y en vídeos policiales en los que se le señala como facilitador para mover droga introduciéndola en cargamentos de pescado y fruta. Por si eso fuera poco, el pasado miércoles la Policía Nacional capturaba en casa de los dos hermanos a un italiano sobre el que pendía una orden internacional de detención por delitos contra la propiedad.

Cuentan desde el PSOE de Salamanca que cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, comparecieron ante la prensa para presentar al candidato a la alcaldía de Béjar, no esperaban que ganase. Luis Francisco Martín Hernández no era su mejor candidato, era el único. En 2005 fue condenado a un año de prisión e inhabilitación para cargo público por usurpación de funciones. Martín, que era concejal en Béjar, aceptó ser en 2001 “secretario interventor accidental” en Puente del Congosto, un puesto que le dio la alcaldesa de esa localidad, Soledad Arana Martín. “Nombró a quien ella quiso prescindiendo total y absolutamente de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no reuniendo el agraciado con dicho nombramiento la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría del puesto”, decía la sentencia.

Luis Francisco Martín no ganó. El Partido Popular sacó siete concejales, Vox dos, el PSOE, que fue el partido más votado, siete, y el partido local Tú Haces Béjar, uno. Así, Martín se hizo con la alcaldía, en virtud del pacto con el partido de extrema derecha. Poco después de tomar el bastón de mando, empezaron a aparecer por dependencias municipales los hermanos Barceló Barrachina: Guillermo Ramón y Marta Elisa. Sin ningún contrato de por medio, los nuevos adláteres del alcalde fueron advirtiendo a quienes preguntaban que venían a “acabar con la corrupción”, a la vez que accedían a expedientes municipales sin ningún tipo de justificación. Sin embargo, Marta Elisa acabó contratada en agosto para realizar un estudio de viabilidad sobre el centro turístico Sierra de Béjar La Covatilla, “de cara a una posible privatización”, por un importe total de 2.420 euros. Es el único vínculo contractual que hay.

Guillermo “el mago”, vinculado por la Fiscalía chilena a una red de narcotráfico

Mientras las suspicacias sobre los Barceló Barrachina aumentaban, un vídeo que circuló de whatsapp a whatsapp en Béjar confirmó que, al menos uno de los dos, había estado mezclado en negocios turbios investigados por cuerpos policiales. El vídeo, que pertenece a un programa de una televisión chilena, relata que Guillermo Barceló Barrachina “alias el mago” abandonaba Chile tras haber pasado semanas allí para sacar cocaína del país. En las imágenes se ve a Barceló Barrachina en el aeropuerto y quien relata su forma de actuar es un fiscal del país, Miguel Ángel Orellana, que cuenta que en las escuchas policiales a las que se le sometió se dieron cuenta de su “doble vida”, ya que en algunas conversaciones “hablaba en un perfecto español” y en las que tenían que ver con su vida familiar “había un marcado acento dominicano o colombiano”. El tipo llegó a reunirse con empresarios en el propio aeropuerto para ofrecerles participar en el negocio. Según esa investigación, Barceló Barrachina hizo negocios similares para meter droga en Europa, si bien nunca ha sido detenido. Las imágenes registraron también cómo portaba una placa de apariencia policial- la policía descubrió que tenía autorización para trabajar como guardia de seguridad- que le permitirían moverse con mayor facilidad. “El mago cumplió con el encargo del líder de la red, adquirió una empresa para utilizarla de fachada y traficar grandes y millonarias cantidades de droga”, dicen en el reportaje. El plan era meterla dentro del estómago del pescado que se exportaba.

El asunto cristalizó en condena en 2008, pero no para Barceló Barrachina, que según los investigadores por una búsqueda en Google supieron que había sido “perseguido por lavado de dinero” en España y en Ecuador. “Barceló Barrachina que está en España tratando de ser empresario, de quien la policía conoce su actividad ilícita, si Carabineros de Chile fuera la Policía de Sudamérica todas estas personas que actualmente no están como imputados, estarían sentados acá también como tales”, relató un carabinero y reflejó la sentencia.

Denuncias por amenazas y “pistolas en las mochilas” de unos asesores “mandados” por Mañueco

La situación en el ayuntamiento era tan tirante que la asesora, Marta Elisa, denunció a dos concejalas del PP, Olga García y Araceli Dorado por amenazas y, a su vez, Olga García, denunció a Guillermo Ramón también por amenazas. Fuentes del caso aseguraron que éste le dijo que “le iba a romper la madre” si le “jodía los negocios”. Fue absuelto por falta de pruebas. Esa misma concejala, intervino en el Pleno del pasado 24 de enero para reprochar al alcalde el clima que se vivía desde la entrada de los asesores.

“Usted, señor alcalde, cuando le he preguntado por sus asesores me ha asegurado que eran de su total y absoluta confianza, y al preguntarle que quién se los había mandado, ha dicho que el Partido Popular, y más concretamente el señor Alfonso Fernández Mañueco. Cuando le preguntamos qué llevaban en esas mochilas negras, que llevaban a todas partes, su respuesta fue que llevaban pistolas porque usted estaba amenazado y se quedó tan fresco. Yo personalmente he vivido un infierno junto a usted, un desvarío, una locura. Toda esta situación no trata de colores políticos ni rojo ni azul. Esto trata de la inutilidad de una persona para ser alcalde, que no ha venido a trabajar, y una concejala de Vox que haría cualquier cosa por estar sentada donde está ahora”. La intervención de García, incluía varias preguntas, una sobre un supuesto inversor italiano llamado Nicola. Según García, estuvo en Béjar con Guillermo Ramón, quien presumía de haberlo sacado de la cárcel y que había sido alcalde de Milán. “Yo le puedo asegurar que me he estudiado todos los alcaldes de Milán de la A a la Z y este señor no aparece por ninguna parte”, aseguraba la edil. “¿Nos puede decir en qué iba a invertir este señor y quién era en realidad? y otra pregunta ¿sigue quedando con su asesora a escondidas fuera de Béjar?”. El alcalde responderá en el próximo Pleno pero por ahora, ya hay novedades. El pasado 4 de febrero la Policía Nacional de Béjar detuvo a un hombre reclamado por las autoridades italianas, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención para extradición desde el 29 de enero de 2024, por haber hecho desaparecer activos de una empresa mediante la retirada de grandes sumas dinero sin autorización y realizar transacciones financieras contra varias compañías llevándolas a la quiebra.

Fuentes policiales aseguran que el detenido estaba en casa de los dos asesores del alcalde, donde se procedió a su detención y traslado a comisaría, donde se comprobó que también tenía en vigor una orden de ingreso en prisión emitida el 18 de julio de 2023 por las autoridades italianas por llevar a la quiebra o insolvencia a varias empresas en compañía de otras personas imponiéndole una pena de siete años de prisión, de los cuales ya ha cumplido diez meses.

ElDiario.es ha intentado contactar con el alcalde de Béjar, sin éxito.