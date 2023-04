El PP coloca como candidato a un condenado en 2005 por ocupar el puesto de secretario municipal en un pueblo de Salamanca

El Partido Popular lleva como candidato al Ayuntamiento de Béjar, uno de los municipios más grandes de Salamanca, a Luis Francisco Martín Hernández, condenado en 2005 a un año de prisión e inhabilitación para cargo público por usurpación de funciones. Martín, que era concejal en Béjar, aceptó ser en 2001 “secretario interventor accidental” en Puente del Congosto, un puesto que le dio la alcaldesa de esa localidad, Soledad Arana Martín. “Nombró a quien ella quiso prescindiendo total y absolutamente de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no reuniendo el agraciado con dicho nombramiento la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría del puesto”, decía la sentencia.

Arana fue condenada por un delito de prevaricación a la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo. Los hechos fueron denunciados por el alcalde de Bercimuelle, una entidad dependiente de Puente del Congosto. Martín no solo no estaba capacitado para ser secretario, un cargo al que se accede por oposición y con una titulación superior; además ocupaba otro cargo público. Tanto él como la entonces alcaldesa ignoraron las repetidas advertencias y requerimientos que llegaron: el secretario territorial de la Delegación Territorial en Salamanca de la Junta de Castilla y León, el Presidente del Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la provincia de Salamanca y el director general de Administración Territorial de la Junta se dirigieron a ella por escrito para recordarle que el procedimiento para nombrar secretario interventor estaba reglado y no se estaba cumpliendo. En su defensa, llegó a contestar uno de ellos, aduciendo que ella era ama de casa y desconocía cómo era, algo que el tribunal no creyó. De hecho, destaca precisamente cómo tanto la alcaldesa como Martín, que en su función como secretario tuvo que ver los escritos, ni siquiera respondieran.

Sin embargo, Martín fue 'reinsertado' discretamente por el PP hace ocho años. Tanto en los mandatos de 2015 -2019 como en el actual, ha sido concejal en la oposición en Navacarros, un pequeño pueblo de la comarca de la Sierra de Béjar de poco más de 100 habitantes. Ahora, su regreso a la primera línea política ha levantado ampollas en su nuevo partido. Cuando se conoció su designación, el pasado mes de enero, la concejala y exprocuradora en las Cortes de Castilla y León, Purificación Pozo, se dio de baja en el PP y se quedó como no adscrita, y hace unos días confirmó que encabezaría la candidatura de Vox en el municipio. Otro concejal, Ángel Orgaz, renunció al acta y cuatro de los seis concejales que quedaban del PP destituyeron al portavoz municipal y exalcalde en otros tiempos, Alejo Riñones, a quien se apunta como muñidor del rescate de Martín.

Si su vuelta progresiva a la política fue discreta. No lo fue su presentación como candidato, a la que acudió el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, portando una camiseta con la inscripción 'Luis Fernando' el pasado 20 de abril. “Luis Francisco tiene el respaldo del PP desde Feijóo hasta la dirección provincial y autonómica”, aseguró.