La candidata a presidir el PP de Salamanca pide a los órganos internos que el voto en las primarias sea secreto

La exvicepresidenta de la Diputación de Salamanca y candidata a presidir el PP charro, Chabela de la Torre, advierte de una vulneración del derecho al secreto del voto en las primarias, cuya celebración está prevista para este viernes 3 de marzo. Por este motivo, Chabela de la Torre ha acudido a los responsables de Derechos y Garantías del PP, para solicita anular una nueva norma que fija dos espacios como oficinas de las candidaturas en las que se podrá distribuir las papeletas “previamente rellenadas” para la elección de candidatos a compromisarios“.

Chabela de la Torre denuncia que las primarias del PP de Salamanca tienen "tintes de ilegalidad”

De la Torre encabeza la candidatura crítica contra el candidato oficialista, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que también preside la gestora del PP tras la dimisión del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, imputado en el caso Primarias, que investiga si hubo financiación ilegal en el proceso interno que ganó Alfonso Fernández Mañueco.

Asegura que si la petición no es atendida tomará “todas las medidas necesarias” para que no se celebren las primarias de este viernes porque las considera “ilegales” y que no cumplen con las “garantías mínimas y necesarias para que los afiliados del partido”. “Mucho miedo tienen que tenerle a la democracia y a la libertad de los afiliados para hacer esto y actuar de esta manera”, concluye De la Torre, que denuncia el carácter “antidemocrático e intimidatorio” de esta decisión adoptada por el comité organizador del congreso.

El equipo de De la Torre considera que esta decisión supone una “clara violación” del artículo 14.7 del reglamento, que prohíbe “hacer campaña o distribuir papeletas previamente señaladas en el interior del recinto en el que se celebren las votaciones”. La normativa obliga a que haya un espacio habilitado para que los afiliados puedan emitir su voto “con total reserva”.

“Tanto el hecho de que las papeletas se entregue rellenadas como el que se entreguen las papeletas en espacios diferenciados vulneran el derecho al secreto del voto”, advierten desde la candidatura crítica a través de un comunicado, que también aluden a un posible “condicionamiento” de los votantes, “cuya opción de voto puede ser inmediatamente identificada por el mero hecho de acceder a un espacio u otro”.

Falta de transparencia, presiones y 2.000 nuevas afiliaciones

Hace unos días el equipo de De la Torre criticaba que se les negara el acceso a “cualquier tipo de información, ni siquiera el número de afiliados con derecho a voto” —ni identidad, ni el número— mientras Carlos García Carbayo envía mensajes de campaña a los afiliados, lo que muestra que esa candidatura sí cuenta con los teléfonos de afiliados y los usan para su fin.

La candidatura crítica ha cuestionado “de qué manera ha accedido Carlos García Carbayo a los números de teléfono de los afiliados”, ya que estos están bajo protección, algo que según han dicho les aseguró el presidente de la comisión organizadora del congreso.

Han señalado como “inaceptable” la “falta de neutralidad” de este proceso, que se está desarrollando “sin ninguna garantía democrática y, ante la pasividad e incapacidad de la dirección regional y nacional” además de la provincial por estar “presidida, precisamente, por el propio Carlos García Carbayo”.

La semana pasada, De la Torre denunciaba también que sus avalistas habían sufrido “presiones” dos horas después de haber presentado su candidatura. Según su relato, varios de los afiliados que han mostrado su apoyo a la misma han empezado a recibir “presiones a través de llamadas telefónicas para retirar su apoyo”. “Algunos de ellos han tenido más de una llamada”, ha apostillado el sector crítico del PP charro.

La exvicepresidenta salmantina también ha informado de la afiliación de 2.000 personas en los últimos meses. La primera tanda, de algo más de 1.800 se coló en un comité directivo de diciembre que llevaba más de un año sin convocarse, cuando debería ser mensual y este punto ni siquiera figuraba su aprobación en el orden del día. De hecho, ni siquiera se informó del número de nuevas afiliaciones que se aprobaron. El pasado 9 de febrero ocurrió algo parecido. Entonces se dio luz verde a un número indeterminado de nuevas afiliaciones, si bien posteriormente se ha sabido que fueron 284.