El portavoz del PP en La Granja (Segovia): "Me cago en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y sus 22 parásitos"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento del municipio segoviano del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (5.267 habitantes), Juan Carlos Gómez Matesanz, ha publicado en sus redes sociales un post en el que arremete contra Pedro Sánchez y contra el Gobierno, al que cataloga de "inútil y criminal".

En su cuenta personal de Facebook, Gómez Matesanz relata que estando de vacaciones en Alicante, en un bar al que entró y donde le tomaron la temperatura, se desinfectó las manos y tuvo la mascarilla puesta "obligatoriamente" aunque había dos metros de distancia entre las mesas, a la una menos cinco se tuvo que marchar a casa "porque así lo dice este Gobierno de inútiles y criminales", acompañado de un mensaje: "Me cago en todos sus muertos, así reviente Pedro Sánchez y los 22 parásitos que lo acompañan".

La Organización del PSOE de Segovia ha calificado en un comunicado el exabrupto como palabras "intolerables y totalmente impropias de cualquier ciudadano, pero mucho menos de alguien que forma parte de una corporación municipal". Los socialistas segovianos reclaman a la presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, y al Secretario General, Miguel Ángel de Vicente "que den la cara ante esta infamia y dejen claro si suscriben las palabras de su compañero de partido".

En el perfil de su red social, Gómez Matesanz ha rectificado de forma irónica sus palabras: "Donde decía 'Me cagó en sus muertos' lo cambio por: 'Me acuerdo de sus antepasados' y donde dije: 'así revienten' lo sustituyó por un 'Ojalá los duela un poquito la tripa'. Ni que decir tiene que retiro lo de parásitos por 'personas de dudosa eficacia que viven del dinero público'. Sin más y esperando que acepten mis disculpas se despide un humilde servidor", escribe.

Fuentes del Partido Popular han avanzado que no van a realizar ninguna declaración dado que se trata de una publicación en el perfil personal del edil, actitud que comparte el portavoz 'popular': "En mi biografía no menciono en ningún momento al partido, no está el logotipo del partido ni hablo en nombre del partido. No tengo sueldo del Ayuntamiento de la Granja ni tengo delegada ninguna representación. Por lo tanto considero que a día de hoy y mientras nos deje este gobierno de socialistas y comunistas soy dueño de decir lo que me plazca".