Vox impide que Segovia firme una declaración institucional contra la violencia de género

Vox impide que el Ayuntamiento de Segovia, gobernado en minoría por el PP, apruebe una declaración institucional contra la violencia de género en el pleno municipal que se celebrará este viernes. Está previsto que todos los partidos menos Vox aprueben en el pleno un documento municipal de apoyo a las víctimas de violencia machista.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcaldesa, Clara Martín, explica a este diario que su grupo propuso una declaración institucional que Vox rechazó. Entonces el Partido Popular ofreció el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero Vox tampoco quiso suscribirlo. Así que finalmente se incluye este punto en el orden del día con el texto de la FEMP —y algún matiz añadido por Podemos—, pero no será una declaración institucional.

“Lamentamos profundamente que nuestro ayuntamiento no se pueda posicionar de forma firme y tajante contra la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo porque la ultraderecha lo boicotee”, reprocha el concejal de Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde), Guillermo San Juan, a través de un comunicado.

La socialista ha recordado que todos los años se llevaba a la Junta de Gobierno Local (donde estaban el equipo de gobierno y los portavoces) esta declaración institucional de repulsa a la violencia machista. “Ahora ya no estamos los portavoces en la Junta de Gobierno Local y este año no han llevado nada. En la Comisión de Servicios Sociales no se dijo nada, así que planteamos en la Junta de Portavoces (donde están el alcalde y los portavoces del PP, PSOE, Vox, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos) que hubiera una declaración institucional”, ha concretado la exalcaldesa.