Un alcalde del PP prohíbe decir “extrema derecha” en el Pleno de una localidad de Valladolid: “El que decide soy yo”

Una moción para “denunciar la inacción del Ministerio de Sanidad” por la falta de personal sanitario en verano en el Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero (22.674 habitantes en 2024) ha derivado en la prohibición por parte del alcalde, Avelino Álvarez, del PP, en usar el término 'extrema derecha' para referirse a Vox.

La concejala de IU-Podemos, Eva Díez, explicaba este martes que las competencias en Sanidad pertenecen a las comunidades y afeaba al PP que votara en contra de las partidas presupuestarias destinadas al gasto y inversión en sanidad en el Congreso y el Senado “junto con la extrema derecha”. En ese momento, el regidor cortaba la intervención por referirse así a Vox.

“No quiero que se vuelva a nombrar. Ya lo hemos discutido muchas veces. Nombre usted al grupo político que desee y déjese de calificativos que no vienen a cuenta. Califique de grupo político Vox como quiera, pero ya está bien. Estamos siempre con el mismo debate”, reprochó el alcalde a la concejala.

Ante esto, Díez le contestó que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Laguna de Duero gobierna con “la extrema derecha”. En este consistorio los 'populares' ganaron las elecciones municipales con seis concejales, mismo resultado que el PSOE. Faltaban cinco ediles para los 11 apoyos que dan la mayoría absoluta. Álvarez accedió a la Alcaldía gracias a un pacto a tres bandas con Vox, con sus dos concejales, e Independientes por Laguna (IL), con sus tres ediles. En total 11 votos. El acuerdo incluía que los ediles de la derecha radical populista y de IL entrasen en el equipo de gobierno.

“¿A usted entonces cómo le calificamos, de extrema izquierda? Mantenga usted el rigor y el respeto por lo menos en este pleno”, replicó el alcalde para exigir la rectificación de la concejala de IU, quien se ha negó a ello. Por su parte, ésta le afeó que no interviniese de la misma forma cuando Vox les ataca. “No vamos a consentirlo más veces, ni por una parte ni por otra. Ni extrema derecha ni extrema izquierda”, apuntó Álvarez.

El alcalde continuó abroncando a la concejala y señaló que no le iba a “consentir ni una más” y que iba a actuar “para todos igual”. “Pero de momento, el que decide en este ayuntamiento soy yo y quiero ser justo”, zanjó el regidor. “Pues que eso sea para todas”, le espetó Diez para seguir con su intervención.

La concejala de IU asegura que los partidos del gobierno insultan a la oposición

En conversación con elDiario.es, la concejala de IU asegura que a su Grupo también se le “insulta”. “Nos dicen que tenemos unas mentes perversas, eso sí son insultos”, critica para señalar que a Vox se le permite soltar “barbaridades” como en cuestiones LGTBi y al alcalde “no le parece in insulto”.

Uno de los argumentos para censurar el uso de extrema derecha es que el regidor no va permitir tampoco utilizar “extrema izquierda”. Para Díez esto no le ofende a no parecer un insulto. “Yo no soy de extrema izquierda, soy de Izquierda Unida”, ironiza.

De la misma forma, para la concejala, 'extrema derecha' no es un insulto. “Si yo dijera: ”estos fascistas que están aquí“, pues igual a ellos no les gusta. Eso sí en el Parlamento Europeo están con la coalición de extrema derecha”, espeta.

“Lo grave es que lleguemos a un punto en el que, en un pleno en la Casa del Pueblo, un alcalde me prohíba decir una palabra, que no es un insulto”, lamenta Díez.

Más allá del vídeo que la concejala ha publicado en sus redes y que se ha hecho eco este periódico, en Laguna de Duero hay una “crispación tremenda” desde la llegada al PP a la Alcaldía contra la oposición, como reconoce Díez.

La edil señala que el pacto de gobierno no contiene ningún “acuerdo” y tampoco ha llegado a ellos. “A lo que habían llegado a un acuerdo era a una subida salarial tremenda. Está ganando el alcalde más que el alcalde de Zamora, por ejemplo”.

Las faltas de respeto, como asegura Díez, también se producen con el resto de partidos de la oposición con el alcalde a la cabeza y su teniente de alcalde, de IL. La concejala recuerda un episodio en el que al pedir respeto para una concejala la teniente de alcalde amenazó con llamar a la policía. “Cogimos y nos levantamos y nos fuimos del pleno. Es la primera vez que hemos abandonado el pleno toda la oposición. Es inaguantable ya”, explica.

Díez también señala un posible detonante de la 'prohibición' de la extrema derecha a raíz de un pleno en el que volvió a calificar a Vox así. La portavoz del grupo pidió, por alusiones, responder y a raíz de ese momento, la edil pidió al alcalde que se suprimiese este término.

Al momento de la publicación de esta noticia, este periódico no ha conseguido hablar con el alcalde de Laguna de Duero para poder conocer la justificación a su decisión.