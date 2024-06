El alcalde de Valladolid define su primer año como “un éxito” y carga contra Óscar Puente: “A ver si el señor ministro hace algo, joder”

Hace un año, el 17 de junio de 2023, PP y Vox llegaban al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid con Jesús Julio Carnero, del PP, como titular la Alcaldía. Este lunes la corporación municipal ha hecho balance de estos 365 días. Para el regidor en este primer año su gestión ha sido “un éxito” y ha centrado buena parte de su intervención en cargar contra su predecesor en el cargo, el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha acusado de querer que “Valladolid no avance” y ha exclamado: “A ver si el señor ministro hace algo por Valladolid, joder”.

El 'popular' ha asegurado que en un año de mandato han conseguido “una ciudad más moderna, saludable y atractiva, situando a las personas en el centro de nuestra acción política” Para Carnero, lo primero que han hecho es buscar “lo primero” soluciones y “no generar problemas allí donde no los hay, donde las infraestructuras estén al servicio de los ciudadanos y no al revés”.

Carnero se ha quejado de la “mochila heredada” de PSOE y Valladolid Toma La Palabra (VTLP) a quienes ha afeado una salud financiera que “estaba en la UCI”. El alcalde ha señalado que la situación económica “ha impedido un mayor esfuerzo inversor, teniendo en cuenta, además, la necesidad de presupuestar la aportación de 11 millones de euros al préstamo participativo de la Sociedad Alta Velocidad 2003, S.A, que ha lastrado cualquier posibilidad de crecimiento en esta y otras áreas de gasto”.

El alcalde ha presumido de haber aprobado un presupuesto un 5% más alto que el del ejercicio anterior a pesar de los informes de la Airef sobre la situación de las arcas municipales. “La situación en la que nos encontramos es mejor que la que recibimos hace un año, fruto del trabajo de un equipo de Gobierno cohesionado y eficaz, cercano a los problemas de los vecinos y comprometido con mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vallisoletanos”, ha valorado.

Para ello, el regidor ha recordado que al llegar a la Alcaldía tuvieron que poner en marcha “un plan de choque” para revertir esta situación algo que no ha podido, como prometió en campaña, rebajar impuestos como el del IBI.

Críticas a Puente

En su repaso a este año, Carnero ha cargado contra al anterior alcalde por su oposición a realizar el “irrenunciable” soterramiento de las vías del tren. “Es triste que lo primero que hizo el ministro vallisoletano fue decir que era inviable técnica y económicamente”, ha indicado el regidor.

Para el alcalde, el ministro quiere que “Valladolid no avance” a lo que ha criticado “la pasividad” del Gobierno central con la ciudad. “Nos quiere (Puente) enterrados bajo las vías y ahogados económicamente para no poder desarrollar otros proyectos de interés general para Valladolid”, ha lamentado Carnero para aseverar que seguirán trabajando por el soterramiento.

Inversiones de InoBat y de Switch Mobility

Una de las dudas que se plantean por falta de información en Valladolid es la materialización de las inversiones de la empresa de fabricación de baterías Inobat y la compañía angloindia de construcción de autobuses Switch Mobility. La primera, la firma eslovaca InoBat, ha confirmado la instalación de su planta según ha confirmado Carnero. Además ha adelantado que su equipo de gobierno trabaja ya en en el planeamiento urbanístico y en el trámite de modificar el Plan General de Ordenación Urbana entre la línea de Alta Velocidad y la VA-140 y VA-30 para la ubicación de las instalaciones.

Sobre Switch Mobility, Carnero ha indicado que durante este año ha remitido una carta al máximo responsable de la marca a través del embajador de la India en España. La marca, como ha indicado, se encuentra realizando un estudio para realizar un prototipo y saber cómo realizar los pedidos, como ha añadido Carnero.

Sobre esta compañía, Carnero ha adelantado que la próxima semanas habrá un reunión y que se han mostrado a “su disposición”. El alcalde ha afeado a Puente que prometiese la llegada de hasta “5.000 empleos” entre Inobat y Switch Mobility.

“Podemos hacer lo que podemos hacer”, ha asegurado. “Lo que no va hacer este alcalde es contar un cuento chino como hizo el anterior. No hay ni un puesto de trabajo como aseguró Puente. La Junta participó y no fue diciendo nada. A ver si el señor ministro hace algo por Valladolid, joder”, ha exclamado Carnero.

El alcalde ha vuelto a apelar al ministro para que apoyo este proyecto y que el Ministerio de Industria de el PERTE a Inobat para poder echar a andar las inversiones en Valladolid.

Logros del equipo de gobierno de PP y Vox

Carnero ha resumido en diez puntos los logros de su equipo de Gobierno en este año de mandato. El alcalde ha señalado que han puesto en marcha ell Plan ‘Contigo’ de lucha contra la soledad no deseada dirigido a los mayores y el servicio de atención psicológica que se ha habilitado en los espacios jóvenes.

La movilidad también es otro aspecto que iba en el programa de PP y Vox y en el que se han realizado modificaciones. El regidor ha indicado que han trabajado en que haya un modelo de “convivencia” y con “todo respeto ”al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público “con resultados que ya evidencian una circulación más fluida” como la “recuperación” de los dos carriles para turismos en el Puente de Poniente, en el Puente Isabel la Católica y Avenida Miguel Ángel Blanco, en Plaza de la Universidad, calle López Gómez y la Avenida Gloria Fuertes. Además ha recordado la reversión del carril bici en la Avenida de Gijón o la inminente modificación en el carril bici del Paseo de Isabel La Católica ya la Zona de Bajas Emisiones reducida al mínimo legal para una ciudad como Valladolid

Entre otros proyectos, poner en marcha la Mesa de la Automoción o de la del Soterramiento, recuperar los concejos abiertos, el proyecto 'Plazas' para mejorar y remodelar estos espacios, un plan de limpieza para una ciudad limpia o el nuevo Plan Estratégico de Turismo 2024-2027.

Entre esas medidas, Carnero también ha indicado la recuperación del trofeo taurino de San Pedro Regalado, suprimido por el anterior equipo de gobierno, como “compromiso” con la tauromaquia.

Entre esos logros, Carnero ha presumido un presupuesto para 2024 sacado adelante en un escenario“ tanto interno como externo” que “no permitía” abordar la aprobación del mismo con todas las garantías: “un presupuesto responsable y equilibrado que ha subido un 5,1% hasta los casi 426 millones de euro”, como ha precisado.

El regidor vallisoletano ha valorado también el gobierno PP y Vox como “gobierno cohesionado, eficaz y comprometido con los vecinos” .