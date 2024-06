El PSOE de Valladolid tacha Carnero ser el “peor alcalde de la historia” tras un año de gobierno de PP y Vox

El 17 de junio el Ayuntamiento de Valladolid debatirá el estado de la ciudad tras un año del gobierno de PP y Vox en el consistorio. El Grupo Municipal Socialista ha hecho un balance de estos 365 días que llevan en la oposición desde que Jesús Julio Carnero tomase el bastón de mando. El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha calificado al regidor 'popular' como “el peor alcalde de la historia de nuestra democracia” y a su equipo como “el peor gobierno sin duda”.

“La clave está en la actitud. Es muy difícil gestionar un Ayuntamiento, una ciudad tan importante como esta cuando no se tienen ganas, y el señor Carnero no ha tenido ganas nunca de ser alcalde”, ha lamentado el líder socialista.

Para Herrero ser alcalde de Valladolid es “el más alto privilegio que se puede tener en política” mientras que Carnero “no quería ser ni candidato”. “Ha sido alcalde gracias a Vox, a quienes, por cierto, ningunea y engaña”, ha apostillado.

El portavoz socialista ha incido en la “actitud” de Carnero a quien ha acusado de “hacer discursos vacíos, convocar mesas que no sirven para nada más que para hacer fotos” para dedicar “a la política nacional”. “Él (Carnero) estaba deseando de que el señor Feijóo fuera presidente y se le llevara de aquí, porque a él se le hace bola ser alcalde de esta ciudad”, ha afirmado.

Para Herrero, el regidor debería tener una “actitud reivindicativa” con la Junta de Castilla y León y ha señalado a los 20 años de demora en la reforma del Hospital Clínico o el estado la estación de autobuses y la futura reforma de la misma para acabar demolida según el propio convenio de integración ferroviaria en la que se recoge la construcción de una estación intermodal. La idea, según el socialista, es instalar el “modelo de la Junta de plácida decadencia mientras se asegure el rédito electoral”.

Carnero se abstiene de contestar a las críticas sobre su gestión

Preguntado por las críticas, Carnero se ha abstenido de contestar y ha acusado a Herrero de ser un portavoz “inexistente” del PSOE en la ciudad. El regidor ha asegurado que “desconoce” las acusaciones del PSOE y ha ironizado con que al estar ante “un portavoz que no existe, a parte de no podérsele escuchar tampoco se le puede oír. No tengo más que decir”, ha zanjado.

En el balance del PSOE, Herrero ha señalado tres puntos generales que afectan a la ciudad: las promesas incumplidas, como el soterramiento, la limpieza o la movilidad; crear problemas donde no existían, como en el caso del puente del Poniente; y afrontar “los problemas reales” de la ciudad, como la limpieza, de nuevo, de la ampliación de los centros de vida activa y de los albergues, el estado de Daniel del Olmo, la contaminación o las piscinas de Riosol.

“Los problemas que provoca este alcalde nos cuestan dinero a los ciudadanos, como la ampliación del puente del Poniente, con 5 millones de euros, y la destrucción del carril bici de Isabel La Católica con un nuevo itinerario por Las Moreras y La Rosaleda, con casi otro millón de euros, otro despilfarro”, ha señalado Herrero.

Sobre otra de las quejas de PP y Vox, que es la herencia recibida de la etapa anterior, el PSOE ha reprochado a o haberse centrado en los temas que deberían ser prioritarios, como las gestiones con las empresas Switch Mobility e Inobat para cerrar todos los aspectos necesarios para la construcción de las fábricas en Valladolid. Sobre Mercaolid, ni siquiera Carnero en su condición de alcalde ha tenido la deferencia de visitar las instalaciones a pesar de que el Ayuntamiento tiene un 51% del accionariado de la Unidad Alimentaria, donde las empresas, igual que en Centrolid, siguen demandando la ampliación.

El PSOE ha reprochado que no haya cumplido con la bajada de impuestos prometida de reducir el IBI un 10% y que no sepan aprovechar “unas condiciones tan favorables” en cuanto a “situación económica, niveles de paro más bajos” ni recibir tantos fondos por parte de la Administración General del Estado que hacen que Valladolid tenga un “presupuesto récord”.

Lo que Valladolid está perdiendo según el PSOE

Herrero también ha lamentado lo que Valladolid “está perdiendo” al no estar el PSOE al frente del Ayuntamiento. Por un lado, la Ciudad Deportiva del Real Valladolid “cuyo convenio estaba listo para firmar”, según el portavoz, y que ahora el propio club ha tenido que invertir 1 millón de euros para dar un lavado de cara al estadio a la esperade que se haga algo con el proyecto de remodelación del José Zorrilla prometido por el PP en campaña.

Entre las cosas que Valladolid no tiene, según el PSOE está el Centro de Atención Humanitaria para refugiados y, por el que, “se ha renunciado a una inversión de 17 millones de euros y 40 puestos de trabajo”. Además, según los socialistas se frena renovar la flota de buses urbanos, once barrios de Valladolid se han quedado este año sin ninguna reurbanización de calles y no habrá viviendas para destinarlas a alquiler para jóvenes al no comprar las casas de la CHD situadas junto a la Dársena del Canal de Castilla

Censura de PP y Vox

El PSOE también ha criticado la “censura previa” aplicada por PP y Vox en las muestras de Muestras de Teatro Vecinal y Cultura Tradicional. “La consecuencia es que Valladolid ya figura en el mapa de España de municipios donde PP y Vox han actuado contra la cultura, la libertad y la creación artística”, han señalado.

A este caso, han agregado, “el último caso de censura: el veto del gobierno municipal PP-Vox a una exposición sobre la transición energética en el Museo de la Ciencia”. Redeia aseguraba “motivaciones políticas” en la decisión de la concejala de Cultura, Irene Carvajal, de Vox, para que no se realice la exposición.

Para Pedro Herrero lo grave para la ciudad es que “la ideología de la ultraderecha está siendo consentida y aceptada por el PP , y esta es una responsabilidad de Carnero porque el Grupo Municipal Socialista le ha ofrecido diálogo y apoyo, a cambio de que rompa con Vox”.

Los socialista de Valladolid también han señalado el veto a Lola Herrera en el Día de la Mujer o los actos vinculados a los movimientos LGTBI. Además, han recordado que PP y Vox han negado el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid al Decreto de la Memoria Histórica y Democrática elaborado con Juan Vicente Herrera como presidente y José Antonio de Santiago Juárez como vicepresidente.