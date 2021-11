Las policías locales de Valladolid se suman al sistema VioGén contra la violencia de género

Todas las policías locales de Valladolid -y no solo las de la capital- se suman al sistema VioGén contra la violencia de género -que realiza un seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género y sus hijos-, en el que ya están integradas la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según explica el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, Valladolid es una de las primeras provincias en incluir a todos los municipios grandes que cuentan con agentes municipales.

Además de la policía de la capital vallisoletana, en los últimos dos años se han firmado acuerdos con los Ayuntamientos de Medina del Campo, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Tudela de Duero, Peñafiel, Simancas y Tordesillas. Esto supondrá una mejora de la atención a las víctimas de violencia machista, que podrán ser atendidas también por la Policía Local, "la más cercana a los ciudadanos". Actualmente hay 571 casos de personas en seguimiento y 259 mujeres con protección policial. En este año, 659 mujeres han acudido a la Policía para denunciar en Valladolid casos de violencia de género.

Según explica a este diario el subdelegado del Gobierno, los casos se dividirán según su gravedad y la policía local podrá hacerse cargo de las situaciones de menor riesgo y asesorar a las víctimas, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil atenderán los casos de riesgo alto o extremo. Álvarez califica de "muy buena" la acogida de esta iniciativa por parte de los agentes municipales y destaca que unos 50 policías locales hayan acudido de forma voluntaria a una jornada de formación impartida por especialistas de la Guardia Civil.

El objetivo es que los agentes sepan "cómo actuar en estos casos", que requieren una reacción distinta a la de otras situaciones como un robo. Requiere conocimientos de seguridad, pero también del punto psicológico "para atender adecuadamente" a las víctimas. En el momento en que estos agentes finalicen su formación, podrán acceder al sistema VioGén.

Álvarez también destaca el papel que ha jugado el Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica (SAVVD) de la Policía Local de Valladolid, que comenzó en 2002, impulsado por la jefa de la Policía Local, Julia González. Según apunta el representante del Gobierno, la unidad policial ha alcanzado una "especialización óptima".

El subdelegado del Gobierno asegura que los protocolos se han ido "mejorando" en los últimos años para garantizar "una protección total e integral" no solo de las víctimas, si no de sus hijos, especialmente si son menores de edad. También destaca que las administraciones trabajan contra la violencia de género con una "coordinación directa y total" que funciona "de forma satisfactoria".

El consenso institucional no se ha roto, según Álvarez, que advierte de que la unanimidad que antes había en los parlamentos españoles ya no existe ante la irrupción de Vox -un partido que no menciona explícitamente-. "Hay algún partido que no está de acuerdo con las políticas contra la violencia de género. Espero que no tengan nunca una mayoría, porque si se incrementase, estaría en riesgo la política de protección a la mujer", advierte.