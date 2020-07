El PP del Ayuntamiento de Valladolid critica el "abandono" de diversas zonas verdes de la ciudad

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles la situación de "abandono" en la que considera que se encuentran diversas zonas verdes de la ciudad como la senda de Arcas Reales, los paseos de la ribera del Pisuerga o la plaza del Parque de Las Norias.

Éstos, según ha señalado el PP en un comunicado, "son solo algunos de los lugares que muestran el abandono al que tiene sometido las zonas verdes de la ciudad el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid".

Los 'populares' opinan que si "este es el modelo de ciudad del que presumen PSOE y VTLP", no pueden estar más en desacuerdo con él, ya que se trata de un equipo de Gobierno "teóricamente ecologista" pero "no solo no acrecienta ni construye nuevos parques en la ciudad, sino que es incapaz de conservar los existentes".

En opinión del PP es necesario cuidar y mantener los recursos naturales de la ciudad, porque "la realidad es que se ha seguido invirtiendo el mismo dinero en labores de mantenimiento pero a la vista está que el trabajo no se ha realizado".

Aseguran que la principal actuación en zonas verdes del actual Gobierno municipal se reduce a unas "ofensivas macetas verticales, muy alejadas de una solución eficaz y coherente en defensa del Medio Ambiente".

En este sentido, los concejales del Partido Popular han recordado que desde hace unas semanas preguntan a la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, por las labores de desbroce y mantenimiento de jardines, parques, alcorques, medianas y parcelas municipales, a lo que ha respondido que "en un breve espacio de tiempo se intensificarán las labores de conservación, pero parece que ese breve espacio de tiempo se está alargando".

Los 'populares' critican la "dejación" de algunas de estas zonas de la ciudad "no es por un simple retraso, sino que obedece a numerosos años sin mantener".

El Grupo Popular ha enviado, además del comunicado, unas fotos de varios de estos espacios cuya situación denuncian, como el camino que recorre las Arcas Reales, que recuerdan que es "un paseo con casi cinco siglos de historia" que se pudo recuperar "hace cuatro años" con las actuaciones de la empresa que entonces gestionaba el ciclo del agua.

El objetivo, han explicado los 'populares' "era reforestarlo con ejemplares de especies recogidas en diferentes obras de Miguel Delibes, conjugando así historia, literatura y naturaleza en el mismo espacio", con una intervención "relativamente sencilla y con un coste de 12.000 euros".

Ahora, según el PP, "sería el momento en el que los ejemplares plantados entonces comenzasen a adquirir su porte definitivo, sin embargo, lo que hay es una situación similar a la que se encontraron quienes realizaron los trabajos en 2016, con maleza, desperdicios, basura e, incluso y muebles viejos".

Tras las denuncias de los vecinos de la zona, los concejales del Grupo Municipal Popular han comprobado de primera mano la total falta de conservación de la senda y han comentado que se encuentra "en completo estado de abandono, ya que no se ha realizado ninguna actuación para el mantenimiento de todos los trabajos que se hicieron hace cuatro años".

Los 'populares' han subrayado que, como consecuencia de la dejadez del equipo de Gobierno de Óscar Puente, los vallisoletanos "deberían estar disfrutando de un apetecible paseo por la historia en el que contemplar un amplio muestrario de la flora autóctona de la provincia y un ingenio hidráulico sin parangón, en la actualidad hay un camino intransitable por la maleza".

Consideran que "no se trata solo de una cuestión de estética, sino de seguridad por el peligro de incendio que conlleva y los problemas de salubridad derivados de la presencia de animales".

Denuncia de la peligrosidad de un pozo y una arqueta

Además, desde el Grupo Municipal Popular anuncian que van a "denunciar ante el Ayuntamiento" la peligrosidad del pozo y la arqueta que se encuentran en dicha senda.

Por otro lado, el Grupo Municipal Popular ha solicitado este miércoles al Consejo Municipal de Movilidad la incorporación del sector industrial del automóvil y de las empresas vinculadas a los sistemas inteligentes de transporte existentes en Valladolid a un grupo de trabajo que, de acuerdo con la moción aprobada el 9 de junio de 2020 por el pleno de la Corporación Municipal, se debería crear para abordar proyectos de movilidad en cooperación con Renault.

De esta forma, consideran que Valladolid podrá aprovechar la importancia de un fabricante nacional como Renault y el ecosistema de innovación vinculado a él para cooperar en las estrategias idóneas para un modelo sostenible de movilidad en la ciudad que a la vez garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo y el empleo de las fábricas dedicadas al sector de la automoción.

Atascos

En relación a la movilidad, los 'populares' han insistido en las críticas a los problemas circulatorios que experimenta la ciudad desde que se han puesto en marcha obras en las calles, la peatonalización del centro y las limitaciones a los vehículos privados y han argumentado que Valladolid "ha visto incrementados los atascos en el centro de la ciudad desde la eliminación de un carril para los vehículos privados desde Poniente y se ha convertido en la ciudad de la movilidad imposible".

Asimismo, consideran que "pese a las advertencias del Grupo Municipal Popular en el último pleno" con la presentación de una moción para garantizar una movilidad fluida, opinan que el equipo de Gobierno "prefiere mantenerse en su cerrazón ideológica en lugar de facilitar la vida a los vecinos de nuestra ciudad".

También han considerado que "no es tolerable" que el alcalde "frivolice con las quejas de las asociaciones de comerciantes que trabajan por mantener un centro vivo y lleno de empleo" cuando consideran que "en el día a día cualquier vecino puede constatar los problemas de movilidad que las actuaciones improvisadas del Ayuntamiento están ocasionando".