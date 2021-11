El PP de Valladolid y el tuitero se disculpan con Puente aunque les resulta "difícil de entender" e "inconcebible" que se sienta amenazado

Horas después de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunciase que iba a llevar a los juzgados al Grupo Municipal Popular y al tuitero que proponía "asaltar el Ayuntamiento" y acabar con el alcalde "a lo Mussolini", ambos han pedido disculpas por el mismo medio donde se inició la ofensa, twitter.

El tuitero @cafinitrina, que privatizó su cuenta cuando elDiario.es publicó la información, ha levantado el cierre para hacer público un tuit publicado a las 12.26 en el que dirige unas palabras a Puente como "aclaración". En el primer punto, dice que ni tiene relación ni es simpatizante de ningún partido político y que el PP se hizo eco de su tuit, a su entender "porque refuerza sus posiciones políticas". Al tuitero le parece "inconcebible" que el tuit en el que proponía ajusticiar Puente, "leído en su integridad" pueda interpretarse como una amenaza "o una invitación a la violencia" y no "como una hipérbole seguramente desafortunada". Así, señala que en el propio tuit incluyó la frase "no me hagáis caso" para "modular la violencia de la propia hipérbole". Por último, entiende que el tuit puede ser interpretado "a su manera" por los lectores, por lo que ruega al alcalde que admita sus disculpas "sin ambages" por un texto que "nunca" debió publicar.

Algo más tarde, a las 14.50 horas, ha reaccionado el Grupo Municipal Popular, que ha colgado un comunicado en su cuenta en el que insiste en que "se advierte el tono perfectamente irónico" y que se trata de una "mera imagen" para demostrar el "enfado" que produce el Plan de Movilidad". El PP municipal pide disculpas "aunque es difícil de entender que el alcalde pueda sentirse molesto".

Finalmente, a las 14.50 horas, el Grupo Municipal Popular ha colgado un comunicado en su cuenta en el que insiste en que "se advierte el tono perfectamente irónico" y que se trata de una "mera imagen" para demostrar el "enfado" que produce el Plan de Movilidad". El PP municipal pide disculpas "aunque es difícil de entender que el alcalde pueda sentirse molesto".