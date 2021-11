Óscar Puente llevará al juzgado al PP municipal y al tuitero que instó a acabar con él "al estilo Mussolini"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, llevará al juzgado al Grupo Popular y al tuitero que llamó a "tomar el Ayuntamiento" y a acabar con Puente "al estilo Mussolini". Tal y como ha informado elDiario.es, un usuario escribió el tuit- ya eliminado- y el PP municipal lo retuiteó en su cuenta, algo que a Puente le ha dejado "desconcertado y un poco en shock".

"Yo no sé qué es lo que quieren, llevan una deriva tremendamente preocupante", ha dicho del PP. "¿Qué es lo que quieren, que alguien me agreda por la calle? ¿están buscando eso? Porque no es la primera vez. Hace tiempo De Santiago Juárez -exvicepresidente de la Junta y actual concejal del PP- animaba a la gente a que me hiciera la vida imposible y veo que aquello no fue un desliz, forma parte de su estrategia y es una escalada insoportable", ha lamentado.

Para Puente, el Grupo Popular se está "americanizando al estilo del asalto al Capitolio". "Yo he certificado ya los dos tuits y ya les anuncio que me voy a ir al juzgado porque esto es intolerable, son amenazas de muerte a mí y a la persona que me acompaña. Esto no se puede tolerar y no se puede admitir. Espero una reacción, porque la primera no ha estado a la altura, del Grupo Popular, espero una reacción a la altura del error que han cometido, si es que es un error. Si persisten será evidente que no es un error y que forma parte de una estrategia deliberada y definida", ha declarado. Hasta el momento, desde el Grupo Popular se ha tildado de "irónico" el tuit que difundió y no lo ha eliminado.

Puente ha recordado que la persona que está al frente de la comunicación en el Grupo Popular - la viuda del torero Víctor Barrio- ha sido "víctima de delitos de odio en twitter" y se ha visto obligada a ir a los tribunales, por lo que le "parece mentira" que la misma persona "o personas de su entorno se dediquen a hacer estas cosas". El alcalde ha aseverado que "en este país no hay nada que justifique este nivel de crispación tan grande y que está introduciendo la derecha constantemente".

"Lo siento mucho pero hasta aquí he llegado. Voy a ir a los tribunales con este asunto. Lo siento por el que ha escrito el tuit, que creo que luego ha borrado tanto el tuitero como el PP, pero yo ya los tengo certificados y voy a ir al juzgado. No lo puedo consentir ni soportar más. Todo tiene un límite. Hay muchas cosas que se pueden criticar, hay muchas cosas que se pueden decir. Lo que no se puede es justificar, ni siquiera desde la óptica de la ironía", ha advertido.

Puente también ha afirmado que espera que la Justicia "actúe como ha actuado con el rapero con unas letras en las que incitaba a matar a no ´se quién" porque se trata de la misma situación, "con la gravedad añadida de que es un grupo político supuestamente democrático el que hace estas cosas". El alcalde ha reiterado que está "tremendamente disgustado" y ha precisado que las relaciones con el Grupo Municipal Popular "no estaban mal". "Con todos me hablo y con todos tengo una relación personal cordial, estoy muy dolido y muy afectado", ha zanjado.