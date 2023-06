Ronaldo carga contra Puente tras el descenso a Segunda: “No ha hecho absolutamente nada por el Pucela”

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha cargado este lunes contra el alcalde en funciones de la ciudad, Óscar Puente, en la rueda de prensa después de que el equipo baje a Segunda División.

“Óscar Puente tenía buena intención pero pasados los cuatro años no ha hecho absolutamente nada por el Real Valladolid”, ha afirmado Ronaldo. “Que salga él a enseñarlo. No quiero una pelea pública, me llevo muy bien con él, pero... a ver, seamos honestos. Aquí no se ha hecho nada, no tuvimos una ayuda”, ha protestado Nazário, quien ha asegurado que las obras en el foso se financiaron con dinero del club.

“Hemos invertido más de 18 millones en el estadio para la comodidad de nuestra gente. El estadio que me deja el Ayuntamiento... no es para mí, es para la gente de Valladolid. Si él quiere este debate público, no creo que sea interesante para nadie”, ha reprochado el presidente del club, que ha negado haberse planteado vender el Real Valladolid.

El alcalde en funciones de Valladolid ha criticado a Ronaldo que eche “balones fuera” y eluda “sus propias responsabilidades”.

He visto a gente en mi vida echar “balones fuera” para eludir sus propias responsabilidades. Pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 5 de junio de 2023

Nazário ha asegurado que comprende que los trámites burocráticos y políticos pueden ser “lentos”, pero ha afeado que solo “la afición” ha estado con los directivos y jugadores. “Seguimos solos; ilusionados pero solos. Hemos tenido promesas de ayuda del Ayuntamiento y no se ha concretado”, ha afeado el presidente del club.

Ronaldo Nazário ha asegurado que ya está hablando con el candidato del PP a la Alcaldía, Jesús Julio Carnero, —que tendrá que pactar con Vox para gobernar— para que dé “ayudas para poder seguir creciendo”. “Me garantizó que el proyecto de la ciudad deportiva va adelante y que vamos a pensar alternativas con el Ayuntamiento e iniciativa privada para mejorar el estadio aún más”, ha explicado el presidente del Real Valladolid, que considera que falta “muy poco” para que el estadio esté en condiciones “óptimas”.

Paralizada la ciudad deportiva por “pulcritud democrática”

El pasado 31 de mayo la Junta de Gobierno municipal tenía previsto aprobar el proyecto de la ciudad deportiva, la reforma del estadio y la adjudicación al Real Valladolid de la concesión demanial del estadio y sus anexos por 50 años. Sin embargo, ante el futuro cambio de gobierno PSOE-Valladolid Toma La Palabra por una coalición PP-Vox, el equipo de gobierno en funciones decidió no aprobar el proyecto por “pulcritud democrática”.

La propuesta que planteó en campaña electoral el candidato 'popular', Jesús Julio Carnero, era incompatible con el proyecto del gobierno de Óscar Puente. Carnero, que ya está negociando con Vox para dirigir el consistorio vallisoletano, planteó en campaña electoral remodelar el estadio del Real Valladolid y añadir una cubierta por 25,5 millones de euros. Además, Carnero grabó un vídeo electoral en el césped del estadio.

Nazário ha asegurado que el Ayuntamiento no está dando dinero para la ciudad deportiva. “Todas las obras serán pagadas con dinero del club. Hay una parte de vías públicas en el entorno de la ciudad deportiva que sería responsabilidad del Ayuntamiento.

Las subvenciones que recibe el Real Valladolid

Según el portal de Transparencia del Real Valladolid, el Ayuntamiento da dos subvenciones al club; 370.000 euros para la realización de actividades del fútbol base, con su proyecto internacional y con la Liga Genuine; y 84.141,69 euros por organizar el Trofeo Ciudad de Valladolid.

Vox, desde la Dirección General de Deportes en la Junta de Castilla y León, no se ha mostrado muy partidario de apoyar a los clubes.

“Los clubes de Castilla y León saben que cuentan con nuestro apoyo dentro de nuestras competencias, pero entrar en una guerra entre administraciones para financiar multimillonariamente a clubes que, ya de por sí, tienen presupuestos multimillonarios, no lo veo aconsejable” defendía en febrero el director general de Deportes. Habrá que ver qué plantea Vox ahora en el Ayuntamiento.

Este diario consultó entonces a través de Transparencia cuánto dinero asignaba la Junta de Castilla y León a los clubes deportivos de fútbol profesional. El Real Valladolid no recibió ninguna cantidad entre 2018 y 2022 por el 'Programa Cantera' porque no solicitó ninguna subvención en ninguno de estos años, igual que tampoco solicitó ninguna subvención en la línea destinada a hacer frente a los efectos de la pandemia.

Sobre cómo afectará económicamente al club, que ahora desciende a Segunda División, Nazário ha asegurado que la situación es “estable”. “Se hace más difícil hacer una plantilla competitiva pero tenemos gente muy capaz que encontrará soluciones creativas”, ha manifestado.