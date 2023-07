Valladolid ya tiene su Mesa del Soterramiento, ahora espera el apoyo del Gobierno y la Junta de Castilla y León

El Ayuntamiento de Valladolid ha constituido este viernes, junto con diversas asociaciones y colectivos, la Mesa para el Soterramiento, como organismo de “apoyo, apuesta, conocimiento y reflexión” sobre este proyecto de ocultación de las vías del tren en la ciudad que deberá esperar ahora a contar con el respaldo económico del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se pondrá al frente de esta Mesa con el objetivo de llevar a cabo el proyecto estrella de su legislatura, que es el soterramiento, que además es el “hito principal” marcado en campaña electora, ha señalado el regidor en una rueda de prensa, en la que ha evitado hablar de plazos y fondos.

Como ha explicado Carnero, la constitución de esta Mesa es un “paso más” en los dados en el proyecto del soterramiento, ya que los “trabajos internos” comenzaron nada más tomar posesión de sus cargos en el nuevo equipo de gobierno, como la comunicación con el Ministerio de Movilidad o con la Junta de Castilla y León.

Asimismo, Carnero ha detallado que otro de los pasos a dar es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana dentro del plazo de seis meses programados en el inicio de la legislatura.

Como ha indicado el alcalde, soterrar las vías del tren es un “proyecto histórico” en el que se van a ver inmersos “todos los que viven esta época” y la voluntad del nuevo regidor es cumplir con lo que ha prometido y así han votado los vallisoletanos.

Para ello, el alcalde ha reconocido que la colaboración del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León es “fundamental y medular”, de ahí que los participantes de esta Mesa hayan acordado reunirse de nuevo después de verano, tras las elecciones generales y con un nuevo Gobierno en España.

Preguntado por los plazos que maneja el Consistorio para este proyecto, Carnero ha manifestado que “ya habrá tiempo” de conocer “importes, tiempos y plazos”: “Tiempo habrá de conocer las responsabilidades que tiene cada una de las administraciones”, ha subrayado.

La plataforma pide no perder el tiempo en reproches

Por su parte, la Plataforma por el Soterramiento ha manifestado en un comunicado que no quieren perder el tiempo en “reproches que no servirán” para lograr este proyecto y han pedido recuperar el convenio de 2002 como punto de pase del soterramiento.

“Evidentemente es un proyecto caro, pero su rentabilidad social y su rentabilidad económica superan, con mucho, los costes iniciales”, ha expresado la plataforma, que ha indicado que “les sorprende que algunos únicamente hablen de costes económicos sin hablar de beneficios y de rentabilidad social”, en alusión a Puente y al PSOE.

Críticas de sindicatos y otros grupos

Preguntado por el número de colectivos y asociaciones que finalmente formarán parte de esta Mesa, Carnero ha reconocido “desconocer” el número exacto de sus participantes, aunque ha subrayado que esta tiene un “carácter abierto” y forma parte de ella quién así lo ha querido.

No obstante, en una nota remitida desde el Ayuntamiento han cifrado finalmente en 15 los colectivos que integrarán esta Mesa, entre los que se incluyen: la Universidad de Valladolid, promotores inmobiliarios, patronal, cámara de comercio, el sindicato UGT -que ha asegurado por su parte en un comunicado que aún no ha decidido si formará o no parte de la Mesa-, asociaciones de vecinos y la plataforma por el soterramiento, entre otros.

Entre los ausentes en esta Mesa está, por ejemplo, el sindicato CCOO, que ayer argumentó su ausencia en este organismo en el hecho de que “no participarán a ciegas en la constitución de una Mesa que pretende arropar e proyecto estrella de Carnero”.

El sindicato ha renunciado así a formar parte de la constitución de dicha Mesa, porque entiende que “el soterramiento de Valladolid es un proyecto innecesario y excesivamente costoso”.

Por ello, desde CCOO han advertido a Carnero de que “no hay motivos ni necesidad para que el Ayuntamiento arrastre a organizaciones de lo más variado a un proyecto que es de su partido y que tiene que gestionar él asumiendo su propio compromiso electoral”.

En esta misma línea también se ha expresado este viernes el Grupo Municipal Socialista, cuyo presidente, el exalcalde Óscar Puente, ha calificado de “farsa” la Mesa, pues esta intenta “mutualizar el fracaso del proyecto”.

Asimismo, Puente ha acusado a Carnero de “intentar fabricar una falsa ilusión para aprovecharse de la buena fe de las asociaciones y colectivos de la ciudad a sabiendas de que el soterramiento no es posible”.

Para Puente es “inadmisible la utilización partidista de este tema” y más en “plena campaña” de las elecciones generales: “Es una desfachatez. Carnero intenta que todos los que se sienten a esa mesa acaben asumiendo una parte de la culpa por no poder soterrar, sabiendo que la única responsabilidad será solo suya”, ha apostillado.