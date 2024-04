Els socis de Francis Puig eviten el reintegrament de dues subvencions més per reclamacions fora de termini

Els germans Adell Bover, socis de Francis Puig, germà de l’expresident de la Generalitat Ximo Puig, s’han deslliurat de tornar dues subvencions més reclamades per la Generalitat Valenciana.

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat dos recursos més de Canal Maestrat SL contra la confirmació de l’obligació de reintegrament de 44.188,68 euros del projecte Ràdio la Vall d’Uixó i de 3.797,31 euros d’un altre projecte similar. Les dues noves sentències del TSJCV se sumen a les quatre sentències anteriors, en la mateixa línia, que van estimar els recursos presentats per les empreses de comunicació audiovisual Canal Maestrat i Kriol Produccions, propietat dels germans Adell Bover, en relació amb reclamacions per un import superior a 170.000 euros. Les sis sentències deixen sense efecte les resolucions de la Generalitat Valenciana que obligaven aquestes mercantils a tornar les ajudes al foment del valencià. En total, les empreses dels Adell Bover s’estalvien quasi 218.000 euros en reintegraments de subvencions.

Canal Maestrat SL adduïa la caducitat del procediment de reintegrament, tramitada per l’executiu autonòmic del Pacte del Botànic per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, en mans de Compromís. “La resolució es va dictar una vegada transcorregut el termini màxim de 12 mesos per a resoldre i notificar des de la data d’acord”, sostenia l’empresa. L’Advocacia de la Generalitat, per part seua, al·legava que “no va haver-hi caducitat”.

No obstant això, la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del TSJCV “coincideix amb la tesi” de l’empresa demandant. “La singularitat del cas –com tants altres que tenen com a recorreguts actes administratius dictats al voltant dels anys 2020 i 2021– se’ns presenta davant la suspensió de terminis establida en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma”, explica la sentència.

Caducitat del procediment

“Incoat el procediment de reintegrament el dia 7 de novembre de 2019, el còmput de 12 mesos establit per la llei per a resoldre i notificar es va iniciar en aquesta data, i acabava el dia 6 de novembre de 2020”, afirma la sentència. Sumant els 79 dies en què van estar suspesos els terminis, el dia límit seria el 24 de gener de 2021. Així doncs, la resolució del 26 de febrer, així com la seua notificació electrònica, “va arribar una vegada sobrepassat el termini màxim” de 12 mesos.

“L’ampliació del termini per un mes per a resoldre i notificar mitjançant resolució de 28 de gener de 2021 no va poder fer efecte, ja que la caducitat del procediment ja s’havia produït”, indica la sentència.

La resolució administrativa “no s’ajusta a dret en tant que dictada una vegada produïda la caducitat del procediment”, conclou el TSJCV. Les sentències, igual que les quatre de la tanda anterior, no són fermes i poden ser recorregudes en cassació davant el Tribunal Suprem.