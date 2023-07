El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León emplazan al Gobierno para ver cómo financian el soterramiento

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León emplazan al Gobierno de España que surja tras el 23 de julio para ver cómo financian el soterramiento. El alcalde vallisoletano y exconsejero autonómico, Jesús Julio Carnero, ha asegurado en una rueda de prensa que tiene ya el “compromiso y la voluntad política” del gobierno autonómico para financiar su “medida estrella”: el soterramiento de las vías del tren que atraviesan la ciudad. “Espero que el Gobierno de España participe de ello”, ha augurado.

El regidor se ha reunido este martes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha asegurado que la estación de autobuses —que “no es adecuada”— se construirá en Delicias “de forma paralela” al soterramiento.

El presidente autonómico no ha comparecido ante los medios y la Junta de Castilla y León solo ha subido a Youtube los primeros diez minutos de rueda de prensa, antes de las preguntas de los medios. “Lo más esencial es el compromiso y la voluntad política. Me voy satisfecho. Espero irme satisfecho pronto del despacho con la ministra de movilidad lo más pronto posible”, ha dicho Carnero, que ha calificado la reunión de este martes de “satisfactoria y entrañable”.

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) está integrada por ADIF Alta Velocidad (30%), la Junta de Castilla y León (25%), el Ayuntamiento de Valladolid (25%), ADIF (7,5%) y Renfe (12,5%). El presupuesto de esta obra oscilaría entre los 250 y los 635 millones de euros. Según ha explicado Quiñones, el gobierno autonómico tiene unas reservas de crédito de 74 millones de euros que estaban comprometidos para la integración ferroviaria pero que, al no estar ejecutadas, podrán destinarse al soterramiento.

En principio, los fondos debían aportarse de manera proporcional, en función del peso que tienen en la SVAV. Pero según Carnero —que está pendiente de reunirse con el Ministerio— puede haber “otro tipo de encaje” y por eso apuesta por un “cambio de paradigma”. “Sustituimos integración por el soterramiento. Y de ahí nacemos de nuevo en un proceso, con plazos y la colaboración de las Administraciones Públicas que se definan en el nuevo convenio”, ha expresado.

El alcalde ha afirmado que una vez se haya comprometido el Gobierno que surja tras el 23 de julio y “encajen las tres patas” el soterramiento será “una realidad”. Quiñones ha asegurado que “muchas e importantes” actuaciones han sido financiadas en exclusiva por el Ministerio. “No hay necesariamente una financiación acorde a la participación de los socios en la Sociedad”, ha zanjado.

“Los ciudadanos tienen que conocer la situación financiera”

Preguntados sobre el uso que darán al terreno que quede liberado con el soterramiento de las vías, Carnero ha no ha concretado nada, aunque ha asegurado que esta será una obra pública que serán activos de la SVAV, que decidirá en su momento lo que hará con esos terrenos.

Carnero ha anunciado que en los próximos días dará una rueda de prensa para explicar la situación económica y financiera del consistorio “desde el punto de vista de la transparencia”. “Los ciudadanos tienen que conocer la situación financiera del Ayuntamiento y yo tengo la obligación de informarles. Ojalá el gobierno anterior llevara razón”, ha aseverado Carnero, que asegura que en ningún caso esta situación pondrá en riesgo el soterramiento.

El exalcalde de Valladolid y concejal socialista, Óscar Puente, ha tirado de las cifras que reflejan la Cuenta General del Ayuntamiento para esgrimir que su situación económica es “buena”, al tiempo que ha acusado al actual regidor, Jesús Julio Carnero, de “buscar excusas” para incumplir su programa.

“Si lo que pretende el actual alcalde es anunciar que no va a cumplir con su programa electoral que no lo atribuya a la situación económica del Ayuntamiento. Porque una cosa sí que voy a decir muy clara, a pesar de que es una situación buena, boyante, no hay para soterrar, no hay para construir nuevo estadio y para el puente de Poniente y eso ya lo sabía el señor Carnero cuando lo prometió. No es una cuestión de que la situación económica sea mala, es que aquí no atamos los perros con longaniza”, ha espetado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los Premios Goya

Carnero, que asegura que no ha tenido contactos todavía con el consejero de Cultura (Vox), Gonzalo Santonja, ha garantizado la colaboración y participación de la Junta de Castilla y León en la organización de los Goya, que se celebrará el 10 de febrero. Está previsto diseñar una instalación efímera que pueda servir para cualquier algún evento parecido al de Málaga, que podría utilizarse para otros tipos de acontecimientos y eventos. “Los musicales pueden ser idóneos para poderlo materializar, pero está por definir”, ha afirmado.