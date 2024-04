El Consell de Mazón acumula dos mesos sense pagar als metges que operen a les vesprades per a reduir llistes d’espera

“La meritació del complement tindrà caràcter mensual i es farà efectiu en el mes següent al de la realització”. El punt set de l’apartat de dotació pressupostària i retribucions del decret de la Conselleria de Sanitat pel qual s’habiliten determinats programes específics de productivitat per a atendre necessitats conjunturals d’activitat assistencial i preventiva en el Sistema Valencià de Salut s’expressa en aquests termes. No obstant això, el mateix departament que dirigeix el conseller Marciano Gómez s’ho ha saltat, ja que, tal com han confirmat fonts sindicals a elDiario.es, el personal sanitari que participa en l’anomenat pla d’autoconcert pel qual, de manera voluntària, fan operacions a les vesprades per a reduir la llista d’espera quirúrgica ja fa dos mesos que no cobren, en concret, els mesos de febrer i març.

Segons la responsable de Sanitat de CCOO, Rosa Atienza, aquesta situació s’estén a tots els departaments de salut i ha advertit que també hi ha problemes en el pagament de l’atenció continuada, les nits i els festius, per exemple en el departament de l’Hospital Doctor Peset de València.

Atienza ha alertat que els sanitaris ja estan plantejant-se deixar d’operar a les vesprades si la situació es prolonga en el temps, cosa que implicaria un augment de les llistes d’espera i ha recordat que el pla aprovat per l’executiu del PP i de Vox suposa una retallada de 2 milions d’euros respecte de l’últim del Govern del Botànic, ja que baixa de 55 a 53 milions d’euros.

La responsable d’UGT, Eva Plana, també ha confirmat els problemes i ha lamentat que van enviar un escrit a la Conselleria el 4 d’abril passat sol·licitant informació sobre aquest tema i no han obtingut resposta: “És primordial l’abonament de les retribucions dels i les treballadores i sol·licitem a l’Administració el pagament immediat, ja que això suposa un problema per al personal”.

Al mateix temps, des de l’organització sindical han comentat que “aquests retards desincentiven el personal sanitari” i han alertat que, “tot i ser una activitat extraordinària voluntària, molts renuncien a participar-hi”, cosa que consideren que posarà fàcil “a la Conselleria de Sanitat l’excusa definitiva per a derivar tota l’activitat extraordinària a la sanitat privada a través de plans de xoc”.

El sindicat CSIF també ha urgit Sanitat a agilitzar el pagament dels deutes que ha contret amb el seu personal per sentències atribuïdes al sistema Nefis. La central sindical ha alertat que els impagaments acumulats amb nombrosos professionals es remunten ja a mig any. La central sindical espera que al maig quede tot el deute saldat.

Des de la conselleria han reconegut que s’ha produït “algun retard de manera puntual, però no és una cosa que haja afectat tots els serveis, sinó només alguns i se solucionarà de manera imminent”.

Pel que sembla, l’exigència de documentació per part de la Intervenció per a justificar els pagaments estaria darrere dels retards. Segons UGT, es reclama certificació de no passar de 48 hores setmanals; compliment dels descansos respectius; que el personal no treballe en jornada ordinària; i acreditar el caràcter voluntari fora de la jornada ordinària.

Segons l’última dada del mes de desembre, el termini mitjà per a operar-se és de 88 dies, el mateix que hi havia el desembre del 2022 amb l’anterior executiu d’esquerres. Quant al nombre de pacients, n’hi havia 65.245 pendents d’intervenció, un 2,7% menys que en el mateix mes del 2022, gràcies a l’augment d’intervencions al llarg del 2023, un 6% més.