Generalitat i Gandia crearan una comissió amb municipis de la Safor i la Marina per a avançar en la CV-60 i el tramvia a Dénia

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, i l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, han pactat la creació d'una comissió conjunta amb les comarques de la Safor i la Marina per a avançar en projectes d'infraestructures considerades “clau” com la CV-60 i el tramvia Gandia-Dénia.

Així ho han confirmat Pradas i Prieto després d'una trobada que han mantingut a l'Ajuntament de Gandia. Els dos dirigents han destacat que l'objectiu és treballar de manera conjunta per a desembossar infraestructures “que permeten el desenvolupament econòmic de les dues comarques”.

Durant la cita, la consellera ha traslladat al primer edil els progressos en projectes que coordinarà la futura comissió. “Des de la Conselleria avancem en la licitació de l'estudi informatiu per a ampliar el tramvia de Dénia a Gandia i el nostre objectiu és que en 12 mesos tinguem una solució clara”, ha incidit Pradas.

De la mateixa forma, ha destacat que aquests treballs “no impliquen que renunciem al Tren de la Costa”. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que la Generalitat es reunirà amb l'Ajuntament i el Ministeri de Transports “per a coordinar tots dos projectes”.

D'altra banda, s'ha abordat el treball conjunt per a desbloquejar les obres de la CV-60, “un eix vertebrador comarcal i de tota la Comunitat Valenciana” per a la titular d'Infraestructures. Pradas ha concretat que en el tram Palma de Gandia-Gandia “està aprovat el projecte bàsic i es licitarà la redacció del projecte de construcció”. “D'altra banda, en el tram l'Olleria-Terrateig se signarà la redacció dels projectes de construcció de tres subtrams”, ha postil·lat.

Per la seua part l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que “aquesta comissió té com a objectiu avançar en aquesta mena d'actuacions, però també pretenem donar resposta als reptes de futur”. Així s'ha referit específicament a la connexió de la CV-60 amb l'autopista afirmant que ja es compta amb la solució tècnica acordada entre l'Ajuntament, la Conselleria i el Ministeri. “Les tres administracions hem treballat per a tindre una solució i esperem poder garantir que una part important del protocol d'infraestructures siga aquesta actuació”, ha declarat la primera autoritat municipal. Prieto ha afegit que “la CV-60 és indispensable per al desenvolupament de la nostra competitivitat i economia”. “Estem treballant una planificació integral que ha de prioritzar allò que Gandia i la comarca necessiten”, afig.

En aquest sentit, durant la compareixença s'ha anunciat que abans de l'estiu, la Conselleria i l'Ajuntament plantegen reivindicar les bondats de la CV-60 en un gran acte que pose en valor la infraestructura davant la ciutadania i el teixit social.

Finalment, s'ha pactat, a proposta de l'Ajuntament de Gandia, una taula a tres amb el Ministeri per a tractar l'enllaç amb l'AP-7.

D'altra banda, Salomé Pradas i José Manuel Prieto han coincidit en la necessitat que el Govern central duga a terme el desdoblament de la línia de tren de rodalia C1 en el tram Gandia-Cullera. “Treballarem de la mà perquè el desdoblament siga una realitat i per a millorar una línia que està massa acostumada a retards i cancel·lacions”, ha apuntat la consellera.