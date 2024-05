El grafit mural 'Bowie', salvat d'un enderrocament, troba la seua casa a l'Etno

El 'Bowie' de Jesús Arrúe és un grafit, de caràcter expressionista, “homenatge a la música dels huitanta, al que era el barri del Carme abans, on hi havia una mescla de tribus urbanes en plena efervescència: els punks, els hippies i els mods”, explica l'artista. “És un tribut al meu barri i en general a la música, que per a mi representa Bowie”.

L'obra, pintada entre maig i juny de 2019 en un mur del carrer de la Corona, al costat de l'antic estudi de pintura d'Arrúe, estava amenaçada de desaparéixer per les obres de rehabilitació de l'edifici, i per a ser salvada es va extraure del seu lloc original i es va instal·lar temporalment al Centre del Carme.

Des de llavors s'ha convertit en una peça emblemàtica de l'art urbà i el patrimoni cultural de la ciutat, i ara s'ha traslladat a l'Etno -el Museu d’Etnologia de la Diputació de València- de forma definitiva, al Centre Cultural de la Beneficència, després de rebre milers de visites.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, celebra que el popular grafit de ‘Bowie’ “té a la fi una ubicació definitiva i a escassos metres d'on va ser pintat en origen per Jesús Arrúe”. El responsable provincial explica: “L'artista ens va proposar la donació i vam entendre que el Museu d’Etnologia de la Diputació era un espai ideal per a conservar i difondre una obra que s'ha convertit en parada obligada en les rutes d'art de carrer valencià”. “La mateixa ciutadania va organitzar una campanya per a trobar un espai públic per a esta imatge de David Bowie, i es pot dir que Bowie ja té el seu espai permanent a València”, afig Teruel.

El grafit s'exhibeix en la secció ‘Ciutat’ de l'exposició ‘No és fàcil ser valencià/valenciana’ de L’Etno. El director del museu, Joan Seguí, assenyala que la instal·lació de l'obra “contribueïx a mantindre la nostra exposició viva i en constant renovació. Les mostres permanents expliquen els museus d'una forma estable, però també funcionen com a contenidors de noves propostes que enriqueixen i actualitzen la mostra”. En aquest sentit, tant el ‘Bowie’ com el seu creador, Jesús Arrúe, “estan directament relacionats amb el fenomen urbà i amb la nostra exposició, en la qual s'exhibixen grafits creats per La Nena Guapa, David Limón o Toni Espinar. Els murs de la ciutat són espais informals de creació que interessen a L’Etno perquè ajuden a explicar la societat tradicional en clau d'actualitat”.El trasllat no sols ha suposat un canvi d'ubicació, sinó també un complex operatiu, donada la fragilitat de l'obra i el seu valor artístic. Un equip especialitzat en la manipulació i conservació de peces de gran format s'ha encarregat del treball fins a la instal·lació definitiva en la seu de L’Etno, els responsables del qual agraeixen al Museu de Prehistòria, també de la Diputació, la seua col·laboració en la mudança i el muntatge.

Segons el propi Jesús Arrúe el grafit de Bowie “representa una fita cultural que concilia l'expressió artística urbana amb la identitat i les tradicions valencianes”. A més, l'artista es declara “el fan número u de David Bowie”. “Al costat de Madonna, ha sigut grans fonts d'inspiració de la meua carrera artística, es podria dir que són les meues muses”, confessa.