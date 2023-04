Los sindicatos CSIF y USCAL piden a las Cortes de Castilla y León que no aprueben el Decreto Ley de incendios

Los sindicatos CSIF y USCAL instan a las Cortes de Castilla y León que rechacen el Decreto Ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales.

“La Consejería de Medio Ambiente no hace su trabajo y viene ahora con unas medidas que ya se aprobaron en un Decreto Ley en agosto”, ha señalado en una rueda de prensa el delegado autonómico de CSIF y técnico de incendios en la provincia de León, Agustín Angulo.

CSIF y USCAL han destacado que “la falta de trabajo” y la “inacción” en la actualización del operativo de lucha contra incendios de Castilla y León no puede compensarse con una normativa que ya nace “insuficiente”, obsoleta“ e ”inadaptada“.

Angulo ha explicado junto al presidente de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) y agente medio ambiental, Esaú Escolar, que la Consejería de Medio Ambiente no pone medios para luchar contra los incendios en la comunidad. “Estamos en la misma situación que vivimos en junio de 2022”, han alertado los sindicatos. Además, Angulo ha criticado que el consejero de Medio Ambiente “sigue pensando que destinar medios al operativo antiincendios es un despilfarro”. La Junta de Castilla y León tendría que haber presentado antes de final de 2022 un plan anual de incendios tal y como exigía el Real Decreto del Gobierno de incendios.

También han pedido que haya unos servicios mínimos en la extinción de incendios. Angulo ha denunciado que los ciudadanos de las zonas rurales no tengan una asistencia que tiene que dar la Junta “al estar cerrados los centros provinciales de mando desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana”.

Castilla y León se encuentra en época de peligro medio de incendios desde marzo. Pero según los sindicatos la Junta “no pone más medios” para luchar contra los fuegos lo único que se hace es “prohibir hacer quemas de los restos”. “Parece que estamos jugando a la lotería a ver a qué provincia le toca volver a tener un desastre como el que ocurrió el año pasado”, ha señalado Angulo.

“La alerta por riesgo alto estará tres meses en Castilla y León, el tiempo que la Junta está obligada por normativa a la implantación de un operativo al 100 %. Mientras, en otras comunidades el riesgo alto se alarga cuatro meses e incluso en los meses anteriores y posteriores se mantienen los operativos con todo el personal movilizado”, han comentado los representantes sindicales.

Los sindicatos han denunciado que el gobierno autonómico “lleve ocho meses preparando la campaña electoral y no la campaña antiincendios”. Escolar ha asegurado que se debe modificar el riesgo antiincendios en función de las condiciones climatológicas. La Junta no quiere tener el operativo al 100% porque supone un mayor coste económico“.

Angulo ha alertado de que “no que no hay agentes medioambientes en todas las comarcas de Castilla y León” y “cubren menos del 40% del territorio de las provincias de la Comunidad, ”algo incomprensible y peligrosísimo“.”Si no tienes medios y te surge un incendio forestal no tienes cómo atajar“, ha puntualizado el representante sindical.

El presidente de ATIFCyL ha denunciado que haya desaparecido del Boletín Oficial (Bocyl) la alusión a que la declaración de riesgo alto de incendios se mantenga durante cuatro meses, como indicaba el texto que se presentó en la Mesa General del pasado 10 de abril. “La Junta de Castilla y León no para de mentirnos”, ha reprochado Escolar. Los sindicatos han asegurado que el plan que les presentó el Gobierno regional “tenía 184 páginas y el publicado 247 páginas”.

El agente medioambiental también ha criticado que la Junta asegure en la campaña antiincendios de este año que “la responsabilidad de los incendios” depende de los ciudadanos. Además, las organizaciones consideran que la comunicación antiincendios de la Junta no es efectiva. “La gente sigue llamando para preguntar si se puede quemar”, ha precisado el presidente de ATIFCyL.