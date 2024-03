Castilla y León se llena de manifestaciones el 8M para reivindicar que “el feminismo es una fuerza imparable”

Las principales capitales de provincia de Castilla y León se han vestido de morado para mostrar que “el feminismo” es “una fuerza imparable”, como rezaba uno de los lemas vistos en Valladolid. En este 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres, miles de personas han salido a las calles a pesar del mal tiempo para reivindicar la igualdad y rechazar cualquier retroceso en los derechos de las mujeres

Bajo el lema principal ‘El feminismo abraza a todas’ Valladolid ha salido a la calle este 8 de marzo para mostrar que “el feminismo” es “una fuerza imparable”. Con este lema en la pancarta, la manifestación ha comenzado por las calles del centro. En la ciudad estaban convocadas dos marchas, la primera por asociaciones como la Coordinadora de Mujeres de ValladolidMalva, Foro Feminista, Adavasymt, Plataforma abolicionista de Valladolid o sindicatos como UGT. La segunda, ha sido convocada por la CNT.

En la primera marcha, la más mayoritaria, se han añadido cita eslóganes contra el abolicionismo de la prostitución, la pornografía, contra la violencia de machista o por los cuidados compartidos. Con la lluvia, otro año más, como principal escollo, los paraguas y las pancartas se han intercalado como cánticos como: “que no, que no tenemos miedo”, “tranquila hermana aquí está tu manada”.

Una batucada ha puesto el inicio a la marcha en la que se han dejado ver un recuerdo en forma de pancarta a Teresa, la joven de Valladolid asesinada por su expareja en Bruselas en octubre de 2022.

En la marcha también se han escuchado consignas contra PP y Vox (“PP y Vox, fascistas son”) y contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, al pasar por la sede de Vox en la calle Santiago.

La lectura del manifiesto en Valladolid ha señalado que los derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres están “están bajo la amenaza de una extrema derecha henchida de poder y espoleada por quienes cambian los logros y avances de las mujeres por poltronas en comunidades y ayuntamientos”.

León reivindica el feminismo como motor de la paz y las transformaciones sociales

El 8M en la ciudad de León se ha vuelto a dividir en dos protestas que han protagonizado sendas marchas por las calles céntricas de la ciudad en una jornada muy invernal, con frío, nieve y lluvia que han rebajado de forma notable la asistencia respecto a otros años. La primera manifestación ha sido organizada por el Movimiento Feminista y la segunda por la Comisión 8M León, con notable mayor afluencia que la primera, como recoge Ileón.

Aunque con diferentes lemas, y alguna reivindicación distinta, los colectivos feministas leoneses no han querido entrar en guerra de cifras ni discrepancias profundas. “El feminismo sigue vivo más allá de la ruptura, cada uno decide la corriente pero actualmente el movimiento es el más activo a nivel social”, señalaban desde la Comisión 8M.

Cientos de mujeres han acudido a las marchas, con mucha afluencia de gente joven en ambos casos, con el lema en la principal de ‘Mujeres en pie de Paz’, denunciando los genocidios y la necesidad de luchar por la igualdad en la crisis marcada por los conflictos bélicos. La Comisión 8M ha reivindicado el feminismo como el gran motor de las transformaciones sociales y freno a las políticas de la ultraderecha en España y Europa.

Otros municipios de la provincia como Ponferrada, Astorga o Villablino también han acogido manifestaciones y concentraciones para reivindicar más que nunca la necesidad de igualdad en la sociedad, con el acto institucional principal en el municipio de Igüeña para poner en valor la lucha por la igualdad en el mundo rural.

Un millar de personas en Salamanca

La Plaza de la Concordia de Salamanca ha servido de punto de partida para las más de 1.000 personas que han participado en la manifestación del '8M', convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca.

“Por la lucha feminista, por la igualdad y contra el heteropatriarcado”, diferentes colectivos han promovido este protesta en la que se han podido leer pancartas con mensajes como 'Mienten para ocultar sus privilegios, 'En lucha por los derechos de las mujeres', 'Libres, no valientes', 'De camino a casa quiero ser libre, no valiente' o 'No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía'.

A continuación, los asistentes, a los que se han ido uniendo más personas a lo largo del recorrido, han accedido al centro de la ciudad para acabar, como los años precedentes, en la Plaza Mayor.

Previamente al inicio de la marcha, el colectivo, en el mismo sitio de salida, la Plaza de la Concordia, ha llevado a cabo un taller de pancartas para la manifestación y “una cadena feminista contra el genocidio en Palestina”.

Por otra parte, también en Salamanca, el Ayuntamiento de la ciudad ha convocado diferentes actos, entre ellos uno central a las 18.00 horas en el Teatro Liceo, en el que han sido reconocidas por su labor tres mujeres: la exconcejal Cristina Klimowitz Waldmann; la profesora universitaria y directora de la Unidad de Igualdad de la USAL, Inmaculada Sánchez Barrios; y la facultativa María Isidoro García.