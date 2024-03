El feminismo toma la calle contra la desigualdad

Demostrar que sí, que siguen ahí, que las mujeres aún se revuelven, claman, denuncian, se unen a otras mujeres para señalar el machismo que sigue atravesando sus vidas. En tiempos de “¿qué más queréis?” el movimiento feminista vuelve a llamar a las calles un año más, como cada 8M, Día Internacional de las Mujeres. En decenas de ciudades y pueblos, de las más grandes a los más pequeños, las mujeres se manifiestan para reclamar igualdad y el fin de las violencias machistas, las brechas de género y el machismo cotidiano e invisibilizado.

Eso en un contexto de auge de los discursos negacionistas y en un momento de cambio político, con una nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, que encabeza una cartera siempre en el punto de mira y que no está siendo ajena al escenario de brecha que atraviesa el movimiento. Este se exhibe también esta tarde, con la convocatoria de protestas divididas en algunas ciudades como Madrid, Cádiz, València, León, Sevilla, Santiago de Compostela o Valladolid. Las diferencias sustanciales tienen que ver fundamentalmente con la Ley Trans y la prostitución.

En el caso de la capital, son dos las marchas que parten, además, a la misma hora. La Comisión 8M ha empezado en Atocha y finalizará en Colón bajo el lema “Patriarcado, genocidios, privilegios #SeAcabó” mientras que el Movimiento Feminista de Madrid hace lo mismo desde Cibeles hasta Plaza España tras una pancarta de cabecera que reza “La prostitución no es un trabajo ¡Abolición ya!”.

Un ojo a lo trans en la marcha de la Comisión 8M en Madrid

Poco antes de arrancar la manifestación, las portavoces de la Comisión 8M, que organiza la marcha desde los años 70, han detallado sus reivindicaciones: denuncian la violencia machista y “el negacionismo” por parte de la extrema derecha, reclaman educación afectivo sexual y poder abortar en hospitales públicos y piden el la derogación de la Ley de Extranjería, la regularización de las personas migrantes, el cierre de los CIE o que la vivienda sea un derecho, ha explicado, Brizna Zaragoza.

Denuncian además “el genocidio del pueblo palestino” y salen a la calle este 8M por “una vida libre y digna para todas y todes”, en referencia a las personas trans y no binarias. “Esta es su manifestación y la Ley Trans es una ley feminista”, ha afirmado Ana Romo, también portavoz de la Comisión.

“Aquí estamos las feministas”, “nosotras parimos, nosotras decidimos” o “aquí está la resistencia trans” son algunos de los lemas que corea mientras avanza por el madrileño Paseo del Prado la manifestación, que se autodefine como la marcha “de las compañeras trans, de las racializadas, de las vecinas, de las abuelas y de las trabajadoras” y apuesta por “un feminismo diverso”.

A pesar del frío y un cielo que amenaza lluvia, mujeres (y también hombres) a título individual y como parte de los diferentes bloques y colectivos siguen a la pancarta de cabecera. Banderas palestinas, trans y arcoiris salpican la manifestación, en la que sobresale el color morado en forma de pañuelos, gorros, bufandas y caras pintadas para mostrar que no, que aunque haya quienes piensen que todo está logrado, aún la igualdad total y para todas sigue pendiente.

Mientras, la manifestación convocada por el Manifiesto Feminista de Madrid ha salido de la Plaza de Cibeles pasadas las siete de la tarde, a la misma hora que arrancaba en Atocha la marcha de la Comisión 8M. Las convocantes, que han organizado por tercer año una protesta paralela, han asegurado al inicio de marcha que la suya es la “única manifestación feminista” en la capital porque pide la “abolición de la prostitución” y la pornografía.

Es el eje sobre el que han girado los primeros compases de la manifestación tras una cabecera que dice “la prostitución no es un trabajo, abolición ya”.

A Aitana y Daniela, dos amigas de 17 años, les ha costado decantarse por una de las dos marchas y lamentan la división. “Hemos decidido a última hora porque creemos que el problema de la prostitución tiene menos visibilidad. Ambas creen que salir el 8M es ”muy necesario en un momento en el que parece que esta todo conseguido“. ”Y no, ni mucho menos. Hoy he tenido la sensación en clase de que nos miraban, en plan pesadas, pero la desigualdad está en el instituto, la calle y las fiestas“.

Los cánticos enseguida incorporaron otra de las reivindicaciones que han dividido al movimiento: la oposición a la ley trans, que este sector considera “misógina” y vinculada a un supuesto “borrado de las mujeres”. “El 8M no tiene pene”, “ser mujer no es un sentimiento” o “a la infancia no se le hormona” han sonado a lo largo de la Gran Vía madrileña. A esta marcha ha asistido la vicesecretaria de Igualdad del PP, Ana Alós.

Barcelona da el pistoletazo de salida

Una de las primeras ciudades en dar el pistoletazo de salida ha sido Barcelona, que por primera vez tiene dos manifestaciones. En esta ocasión, más allá de las habituales proclamas feministas, las reivindicaciones de la organización mayoritaria se centran en demandas antirracistas y contra la masacre de la población civil en Gaza por parte del ejercito israelí. Bajo el lema Mujeres, lesbianas y trans. Juntas contra las precariedades, las fronteras y los genocidios, decenas de miles de personas se han concentrado esta tarde en Barcelona en la manifestación unitaria del 8M. A ritmo de Despechá, de Rosalía, ha arrancado la marcha que recorrerá la parte alta de Barcelona (desde Jardinets de Gràcia) hasta el Arc de Triomf.

Con un manifiesto marcadamente antirracista y anticolonial, las manifestantes han seguido la estela de la histórica manifestación nocturna que, hace años, se convoca la vigilia del 8M. Banderas palestinas han salpicado la marcha morada. También se han escuchado típicos cánticos como “feministas y anticapitalistas” o “Si tocan a una, nos tocan a todas. Ninguna agresión sin respuesta”.

Está previsto que, hacia el final de la marcha, la manifestación se una a una concentración secundaria, convocada en la cárcel de mujeres Wad Ras.

Además, este año, los colectivos transexcluyentes han decidido separarse de la convocatoria unitaria y se han manifestado en plaça Sant Jaume.

Recuerdo a las víctimas de violencia machista en Toledo

En Toledo, la 'Compaña feminista' ha marcado el inicio de las movilizaciones del Día de la Mujer en Toledo. Decenas de mujeres con caretas y vestidas de blanco han recordado a las mujeres víctimas de violencia machista de Castilla-La Mancha.

La primera marcha, convocada por el Ayuntamiento de Toledo, ha congregado a algunas decenas de personas. La concejal de Familia, Soledad Illescas, ha lamentado la falta de unión para las movilizaciones, pero ha puntualizado: “Menos eran las sufragistas y lo consiguieron”.

Arranca la segunda parte de la marcha de Valencia

Arranca el segundo tramo de la manifestación del 8M en Valencia. La manifestación convocada por la Asamblea Feminista de Valencia ha empezado con una columna desde el CIE de Zapadores hasta la Plaza de San Agustín, punto de encuentro con el resto de colectivos. Con el lema “De la miseria a la rabia, de la rabia a la lucha”, varios cientos de personas han participado en la primera marcha, cifra que se va agrandando a medida que avanza el recorrido. La marcha de la asamblea lleva lemas antirracistas y contra el punitivismo: “Entre porra y puta, me quedo con las putas”, contra la violencia policial o “aquí estamos las transfeministas”, en apoyo al colectivo, que ha sufrido una violencia verbal extrema desde que se inició la tramitación de la ley Trans. La manifestación viene acompañada por la realización de una muixeranga reivindicativa.

“Es más necesario que nunca”: el 8M echa a andar en Murcia

Cientos de mujeres se manifiestan en estos momentos por las principales arterias de la capital murciana. La marcha del 8M ha arrancado a las 19.00, como estaba previsto. A la cabeza de la manifestación, un grupo de mujeres sostiene una pancarta de la Asamblea Feminista que reza “Juntas contra la desigualdad…”. Entre ellas, se encuentran personalidades del mundo de la política como la portavoz de Podemos, María Marín, quien ha destacado que “las mujeres hemos vuelto a llenar las calles el 8M porque es más necesario que nunca”. Según la política, “si con el Gobierno del PP ya había retrocesos, con Vox el ataque es frontal; hay cero euros para la lucha contra la brecha salarial de género, becas para que estudien carreras técnicas y de ciencias las mujeres y el centro de 24 horas para luchar contra la violencia de género que no está funcionando al cien por cien a pesar de contar con dinero del Ministerio”.

Por un sistema público de cuidados en Euskadi

Miles de personas han salido a las calles de las tres capitales y pueblos vascos este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exigir un “sistema público de cuidados” y denunciar “la privatización” de los servicios en una jornada en la que se solidarizarán especialmente con las mujeres palestinas por el genocidio contra Gaza.

Se trata del primer 8 de marzo tras la “histórica” huelga general feminista que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, en el que al igual que este viernes, también salieron miles de personas a las calles para “demandar un sistema público de cuidados”.

Con información de Marta Borraz, Sofía Pérez Mendoza, Sandra Vicente, Pau Rodríguez, Francisca Bravo, Bárbara D. Alarcón, Laura Martínez, Marta Hernández Cano, Maialen Ferreira