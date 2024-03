Miles de personas vuelven a salir a la calle el 8M en Euskadi para acabar con el “negocio de los cuidados”

En 2023 se debatió si este viernes tenía que ser festivo en rojo en el calendario pero el 8M de 2024 en Euskadi ha sido de color morado y reivindicativo. Miles de personas han salido a las calles de las tres capitales y pueblos vascos este viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exigir un “sistema público de cuidados” y denunciar “la privatización” de los servicios en una jornada en la que se solidarizarán especialmente con las mujeres palestinas por el genocidio contra Gaza. Se trata del primer 8 de marzo tras la “histórica” huelga general feminista que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, en el que al igual que este viernes, también salieron miles de personas a las calles para “demandar un sistema público de cuidados”. A pesar de que la huelga no se realizó hasta noviembre, desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria aprovecharon el pasado 8M para hacer pública la convocatoria.

Tras una pancarta en la que se lee en euskera 'No al negocio de los cuidados. Haceos cargo ya' colectivos feministas han desfilado por el centro de Bilbao. Pese a tratarse de una manifestación conjunta, cada uno de ellos ha llevado a las calles sus propias reivindicaciones. Como la lucha antirracista, la abolicionista, contra la violencia machista o los derechos de las personas LGTBI+, entre otras. No obstante, la principal ha sido crear “un sistema público de cuidados”. “Vamos a seguir empujando esta idea para que en este sistema heteropatriarcal y capitalista los cuidados dejen de estar sostenidos por mujeres y además por mujeres migrantes y sin papeles. El Gobierno vasco ha hablado de un Pacto Institucional por los cuidados, pero creemos que mienten porque la realidad es que cada vez estamos más precarias”, ha recalcado al inicio de la manifestación Maite Irazabal, miembro de Bilbo Feminista Saretzen.

La manifestación de Vitoria ha partido de la plaza de San Antón, al igual que la de Bilbao con el lema “¡Nada de negocios con nuestras vidas! ¡Haceos cargo ya!” a la cabeza y cánticos como “Menos discursos, más recursos”. La gente copaba la calle de Francia desde el punto en el que convergen las de San Ildefonso y de Arana hasta la plaza de Bilbao y se han ido sumando más y más personas con el paso de los minutos. Se han exigido, entre otras cosas, derechos laborales y pensiones dignas, un sistema de cuidados público y mejores condiciones laborales para las cuidadoras. Tampoco han faltado los gestos solidarios con la población de los países en guerra. Un par de mujeres, vestidas con camisetas que se completaban la una a la otra, clamaban que “las mujeres no son botín de guerra” y aludían a las circunstancias bélicas de lugares como Gaza, Ucrania, Etiopía, Sudán, Yemen y Siria. También había consignas más generales: “El amor se contagia, el odio se denuncia”, informa Rubén Pereda.

En el plano político e institucional, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha publicado en sus redes sociales que “frente a las corrientes que niegan la violencia de género y la desigualdad” han impulsado un “Pacto de País por la Igualdad y a favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres” en un 8M en el que, al igual que en el evento celebrado el pasado sábado, ha querido “destacar la valiosa aportación de tantas mujeres mayores a la igualdad”. En 2025 ya no ocupará el cargo en esta fecha.

El candidato a lehendakari por el PNV, Imanol Pradales, también en sus redes sociales, ha difundido un vídeo para asegurar que su partido tiene “el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad”. “Es responsabilidad de todos y todas. Desde el PNV reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de las niñas; con la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres; y con las políticas públicas que eliminen todas las desigualdades”, ha señalado a través de un vídeo difundido en redes sociales.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha manifestado durante un evento empresarial que “el avance competitivo de las empresas debe venir acompañado de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el ámbito económico” y ha recordado los retos pendientes como “la participación en igualdad de las mujeres en puestos de decisión, la visibilización y valoración de su aportación, la conciliación de la vida laboral y personal o la igualdad salarial”. Desde el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) han animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones y otras actividades organizadas por el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres y, su directora, Miren Elgarresta, ha indicado que “el empoderamiento es un requisito y una garantía para la transformación social hacia la igualdad de mujeres y hombres; sin empoderamiento de las mujeres, no hay igualdad”.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha realizado en un evento sobre cooperativismo vasco un “reconocimiento expreso de las mujeres pioneras que abrieron paso, en el cooperativismo y en todas las demás actividades, al avance de la igualdad”, y ha alertado ante los intentos de “revertir nuestros derechos”. ·“El mejor homenaje a estas pioneras es no dejar un solo resquicio que devuelva a las mujeres a los hogares, que limite uno sólo de sus derechos, que niegue la desigualdad que persiste. No callemos ante cada intento de revertir nuestros derechos, aquí o en cualquier otro lugar. No renunciemos a la convicción de que una sociedad sólo puede progresar si integra sin discriminación de ningún tipo a mujeres y hombres, y que sólo será plenamente democrática si se comparten los mismos derechos y libertades en plenitud. La igualdad es justicia, es democracia y es una ventaja competitiva para las empresas”, ha señalado Idoia Mendia.

En cuanto al resto de partidos políticos, Elkarrekin Podemos Alianza Verde, en un manifiesto publicado este viernes ha recalcado que “los cuidados se han convertido en un nicho más de mercado explotado por multinacionales, la privatización de Osakidetza y el encarecimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en muchos casos suponiendo que muchas usuarias no puedan acceder al mismo”. Por ello, ha reclamado “un sistema público de cuidados” y ha advertido de que “deben ser las instituciones las garantes de una vida digna y de unos cuidados dignos”. “No deben quedarse en manos de personas con trabajos inestables y ocultos, cuando no ser atendidos por familiares, en su gran mayoría mujeres, que se dedican al cuidado de forma 'altruista', es decir, tareas no reconocidas”, ha demandado. Este sábado la candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi, conversará con la exministra de Igualdad, Irene Montero, en Donostia sobre feminismo.

Para hablar sobre el 8M, EH Bildu en lugar de al candidato, Pello Otxandiano, ha escogido Oihana Etxebarrieta, responsable de Feminismo y portavoz de la campaña para elaborar un discurso en el que ha señalado que, al igual que el movimiento feminista, “EH Bildu también tiene claro que el actual sistema de cuidados está en crisis, que no es aceptable ni justo que la mayor parte de la carga de trabajo en ese ámbito recaiga sobre las mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el del empleo, como tampoco es ni aceptable ni justa la precariedad en los sectores laborales feminizados”.

En el caso de Sumar, su candidata Alba García Martín estuvo arropada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en el primer acto oficial como candidata a lehendakari. Los discursos de ambas, García Martín y Díaz, estuvieron centrados en defender los derechos de los cuidados y de las cuidadoras -en su mayoría mujeres- y luchar contra su privatización. Sin embargo, no realizaron propuestas concretas más allá de llevar a cabo una “revolución del los cuidados” para “luchar contra la privatización de estos servicios” que, según denunciaron, “se está produciendo en Euskadi”. “¿Y qué han hecho en este país los mismos que llevan 40 años gobernando? Lo que mejor saben hacer, privatizar, privatizarlo todo: privatizar la educación, privatizar la sanidad y privatizar los cuidados”, criticó la candidata.

Más allá de las declaraciones de este 8M de Idoia Mendia, el candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, ha señalado en Euskadi Irratia, que el 8 de marzo “debería ser festivo”, pero “no para hacer fiesta, sino para salir a la calle a reivindicar” una sociedad “en la que vivir en igualdad”. Andueza también aseguró la semana pasada que si gana las elecciones el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) regresará a la estructura de la Presidencia del Gobierno vasco en lugar de depender de una consejería. “Si soy lehendakari, Emakunde volverá a Lehendakaritza, tal y como reclama la mayor parte del movimiento feminista. Porque la extensión de la igualdad a todas las políticas públicas es un elemento central en la gobernanza moderna”, argumentó.

Por último, el PP y Vox también han realizado declaraciones por el Día Internacional de la Mujer. El PP vasco en un acto en el que ha recalcado que las mujeres quieren ser “libres económicamente, iguales y visibles a cualquier edad” y Vox, a través de un comunicado en el que ha informado de que no participarán en “ningún acto institucional, manifestación o evento organizado por asociaciones feministas”. Según ha señalado Amaia Martínez, representante de VOX en el Parlamento Vasco, “si la verdadera pretensión de los actos convocados hoy fuera la defensa de la mujer, habría que empezar por la derogación de la conocida como ley del sólo sí es sí, también ley Montero, que ha dejado en libertad a 126 depredadores sexuales, sin olvidar que otros 1.233 han visto reducidas sustancialmente sus penas”, ha indicado en un comunicado en el que ha criticado que “los autodenominados partidos progresistas y los colectivos feministas, insisten en mensajes de odio hacia el hombre por el simple hecho de serlo, y en un victimismo generalizado que no se corresponde con la realidad del país”.