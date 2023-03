La marea morada en Euskadi se manifiesta unida para exigir el fin del “negocio de los cuidados”: “Hoy es 8 de marzo, ¿y mañana qué?”

Miles de personas han salido a la calle en las tres capitales y pueblos vascos este 8 de marzo para exigir el fin del “negocio de los cuidados” y una alternativa que haga que las mujeres no sean las únicas que se dediquen a ellos. La marea morada se ha movilizado unida, con la excepción de las convocatorias diferenciadas de la organización socialista Itaia. En Bilbao, tras una pancarta en la que se leía “Se os acabó el negocio de los cuidados” la manifestación ha recorrido el centro de la ciudad. “¿Hoy 8 de marzo y mañana qué? ¿Si el machismo te ataca y contrataca qué?”, coreaban las mujeres al inicio de la marcha, en la que además de la igualdad y el feminismo, se ha reivindicado “el fin del racismo” y de las “maternidades precarias”.

Más mujeres decidiendo

Más

Ese último ha sido el lema de Irene, miembro del colectivo Petra. “Las mujeres necesitamos tener una maternidad sin precariedad. Consideramos que tanto las que hemos sido madres como las que queremos serlo, pero no podemos, estamos ninguneadas y oprimidas en muchos aspectos. Faltan políticas de conciliación para poder tener maternidades tranquilas, sanas y deseadas”, ha asegurado.

Gizune, Olatz y Nahia, a pesar de su corta edad, no dudan de que el feminismo es importante y que el cambio tiene que llegar con ellas. “Las jóvenes lo tenemos claro, somos feministas”, ha declarado una de ellas, orgullosa, mientras sostenían pancartas en las que se leían mensajes como “Sufre mamón, devuélveme a mis chicas”, haciendo referencia a la canción de Hombres G, “¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo” y “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”.

La manifestación, en la que además de pancartas también se han visto algunas banderas del colectivo trans, ha finalizado frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde distintos colectivos han leído discursos para denunciar el machismo y reivindicar una igualdad real. “Un año más hemos ocupado cada rincón de la ciudad para reivindicar justicia y reparación hacia todas las mujeres que han tenido que dejar sus vidas para cuidar. Cuidar desde el silencio, desde la invisibilidad, desde la precariedad, desde la culpa, cuidar desde la soledad. Los cuidados, que deberían asumirse como una necesidad vital, como un derecho y como una responsabilidad colectiva, hoy, en Euskal Herria, son un eje de violencias y desigualdad”, han denunciado en su discurso, en el que han hecho hincapié en que las mujeres migradas son las más afectadas y son quienes sostienen el sistema de cuidados.

En Donostia, miles de mujeres de todas las edades se han dado cita en el túnel del Antiguo para recorrer el centro de la capital, mientras que, en la manifestación vespertina de Vitoria, el sirimiri ha sido tan acompañante como las batucadas o los cánticos de “machirulo el que no bote”. Con todo, hacia las 20.00 horas la mitad superior de la plaza de la Virgen Blanca se ha ido llenando, aunque hasta la organización temía la imagen de la “plaza vacía”. Unos grandes altavoces han permitido a las asistentes -aunque también había hombres- escuchar un manifiesto muy pegado a los cuidados. “Trabajos ninguneados, limpieza, interinas, ayuda a domicilio, los que ayudan a sostener la vida”, han clamado antes de dar paso a grabaciones de trabajadoras de las residencias privadas. “El coche de mi jefe cuesta mi sueldo de tres años”, ha contado una de ellas sobre sus 1.061 euros mensuales. “¿Quién cuida a las cuidadoras? ¿Quién cuida a las mujeres migradas?”, ha preguntado otra mujer, esta vez presencialmente. Y se ha añadido con una invitación a un aullido: “Se reconoce a una zorra feminista por que busca su manada, teje redes y cambia el sistema”.

La convocatoria ha sido unitaria, pero en los mensajes finales ha habido críticas a la abolición de la prostitución y también a las políticas de “PNV, PSE-EE y Confebask”. Al término del acto y con bengalas en el tejado de la iglesia de San Miguel de ha desplegado una gran lona llamando a la huelga general feminista, el gran anuncio del día en Euskadi. San Miguel, como otros lugares emblemáticos de la capital, estaban iluminados de morado.

Horas antes de la manifestación que ha recorrido las capitales y pueblos vascos por el Día de la Mujer, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha querido dar un paso más y replantearse la situación de las mujeres después de este 8 de marzo. Para ello, han anunciado en una concentración en Bilbao que iniciarán un proceso para articular una convocatoria conjunta de huelga con “movimientos populares, sociales y sindicales”. “Exigimos el derecho universal a los cuidados y que estos dejen de ser negocio. Caminamos hacia huelga feminista general, y este 8 de marzo es el primer paso”, han asegurado, haciendo referencia al lema “Se os acabó el negocio de los cuidados. Revolución de los cuidados para cambiarlo todo”.

Por el momento no han querido ofrecer una fecha para la huelga, pero sí que han adelantado que se celebrará un día “que no sea 8 de marzo”. “Será un proceso que hagamos a medio plazo y necesitamos articular fuerzas para eso. Cuando tengamos una fecha concreta, la anunciaremos”, ha aclarado Naia Torrealdai, portavoz del Movimiento Feminista de Euskal Herria. Según han destacado, su intención no es que la huelga “sea un único día”, sino una movilización que se hará “desde antes” y en cuyo proceso esperan “que se unan muchas personas”.

Cabe recordar que en las últimas semanas ha tenido lugar una polémica en torno al 8M tras el anuncio de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo -y, por lo tanto, responsable del calendario laboral- Idoia Mendia sobre hacer del 8 de marzo de 2024 un día festivo, propuesta que ha sido enfriada por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y por el ala del PNV del Gobierno vasco, que ha mostrado sus reticencias.

Horregatik, greba feminista orokor baterantz goaz, eta gaur, martxoaren zortzia lehen urratsa da.



Gora borroka feminista! ✊#DenonBizitzakErdigunean pic.twitter.com/nNzIlIjzpF — Bilgune Feminista (@ehbfeminista) 8 de marzo de 2023

A la misma hora que en Bilbao anunciaban la intención de realizar una huelga genera, en Vitoria, en la plaza del Virgen Blanca, ha tenido lugar una primera concentración en el que un grupo de mujeres muy jóvenes sostenían la pancarta principal. Un segundo cartel denunciaba en euskera la Justicia “machista” y “fascistas” en el contexto de la controversia por la ley del ‘sólo sí es sí’. Las presentes, en su mayoría estudiantes, han coreado lemas como “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, “Borroka da, bide bakarra”, “No son muertes, son asesinatos”, “Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas” o, en masculino genérico, “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”. Los grupos que han acudido a la plaza han lucido carteles recordando también la situación de las mujeres migrantes o ucranianas y desde primera hora, la proporción de prendas moradas se ha multiplicado. Bolsos, gorras, sudaderas y hasta alguna mascarilla todavía se han teñido de ese color en las calles de la capital vasca.

Urkullu aconseja a los hombres hacer una “revisión crítica de los modelos masculinos dominantes”

En el plano político e institucional, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha querido lanzar un mensaje a los varones para que “tomen conciencia de la teoría de género” y que hagan una “revisión crítica de los modelos masculinos dominantes”. Nerea Melgosa, en su primer 8 de marzo como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha pedido que haya “cada vez más empresas que crean en la igualdad y en la participación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión” y ha demandado acabar con la brecha salarial. De su lado, la vicelehendakari socialista Idoia Mendia, quien ha propuesto que este día sea festivo en 2024, ha afirmado que “el único enemigo de la igualdad es quien la niega, la amenaza y quiere derogar cada conquista”. “La causa de las mujeres es la de la democracia, la del país en el que mujeres y hombres tengamos iguales derechos, oportunidades y libertades”, ha apostillado en un mensaje en Twitter.

Y, entretanto, el PP ha aprovechado la jornada para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por la ley del 'sólo sí es sí'. El Ejecutivo, según Laura Garrido, “ha dividido como nunca” a las mujeres y ha dado un “espectáculo bochornoso”. Así, los 'populares' se han desmarcado de manifiestos institucionales por sus críticas a estos cambios legislativos. EH Bildu ha apostado por analizar el modelo de cuidados y ha apelado a una “nación feminista” vasca. Elkarrekin Podemos-IU ha demandado “cambiar las estructuras haciendo política con los feminismos como guía”.

“Nos plantamos. No queremos ser cuidadoras por obligación y además sin derechos”

Los sindicatos también han puesto el foco en los cuidados, y en reivindicar que no se relacionen siempre con una tarea de las mujeres, en las manifestaciones y concentraciones que han llevado a cabo la mañana de este 8M en distintas capitales vascas, pero con actos centrales en Bilbao, como avanzadilla de las grandes movilizaciones de la tarde. El protagonismo ha recaído por ello en buena parte en las mujeres que trabajan en sectores de cuidados, muy feminizados, y que se encuentran en estos momentos inmersas en conflictos laborales, como el servicio de atención domiciliaria, residencias, empleadas de hogar e intervención social.

El sindicato LAB ha elegido el Ayuntamiento de Bilbao para arrancar una manifestación que ha terminado ante la Diputación Foral de Bizkaia. “Nos plantamos. No queremos ser cuidadoras por obligación y además sin derechos”, ha señalado la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, que ha pedido a los hombres “corresponsabilidad”, porque “no hay excusas para que no asuman la parte que les corresponde en esos cuidados”. Aranburu ha señalado que “hoy por hoy, ”no se garantiza el derecho a unos cuidados dignos“, por lo que ha exigido ”la transformación total“ del modelo actual, una cuestión que las instituciones no quieren abordar y solo plantean estirar el chicle de un modelo caduco y agotado”.

ELA ha llamado la atención sobre la privatización de estos cuidados, lo que está llevando a que sean cada vez más asumidos por mujeres. “Los cuidados no pueden ser negocio ni quedar en manos privadas, como está ocurriendo”, han dicho. El sindicato ha celebrado un acto con delegados que ha tenido lugar en el Teatro Campos de Bilbao bajo el lema 'Feministak garelako: publikoaren alde! - Cuidar (nos) es colectivo' para llevar a cabo después una manifestación por el centro de la capital vizcaína, que ha terminado ante la Diputación foral.

La responsable de Acción Social y Políticas de Género de ELA, Leire Gallego, ha remarcado la necesidad de reivindicar “todos los modelos de cuidados de forma general, no solo los que se dan en una residencia, sino también los que proveen y se realizan desde distintos servicios públicos”, como los Servicios Sociales y Osakidetza. En este sentido, ha mostrado la “preocupación” del sindicato ante “los recortes y las privatizaciones que se han estado dando en los últimos años” porque, tal y como ha añadido, “eso es lo que hay que revertir para mejorar el sistema de cuidados actual”. Y ha remarcado que “cuando se tiende a la privatización, como está ocurriendo, ”los cuidados se quedan en la esfera privada, se familiarizan y, sobre todo, en esos ámbitos, “se feminizan y la carga de los cuidados se queda sobre las espaldas de las mujeres”.

Por su parte, UGT-Euskadi se ha concentrado en las tres capitales bajo el lema “Unidas ganamos todas”. “Elkarrekin Denok Irabazten Dugu”. El acto de Bilbao, en la plaza Moyua, ha estado encabezado por la secretaria de Igualdad del sindicato, Xuria Arza, acompañada por el secretario general del sindicato, Raúl Arza, que ha señalado que “falta camino para conseguir la Igualdad efectiva y real de mujeres y hombres”, a pesar de que el sindicato “trabaja día a día por conseguir la Igualdad en los centros de trabajo”. Xuria Arza ha destacado que son más las mujeres que los hombres en el empleo a tiempo parcial, y más que hombres quienes perciben la Renta de Garantía de Ingresos, “lo que nos muestra que hay más mujeres en situación de vulnerabilidad tanto como perceptoras, como en los complementos al trabajo y en las que complementan a las pensiones”, ha apuntado.