El Gobierno no termina de hacer suya la propuesta de convertir en festivo en Euskadi el 8 de marzo

El Gobierno vasco no termina de hacer suya la propuesta lanzada la pasada semana por la vicelehendakari y cabeza de la pata del PSE-EE en la coalición con el PNV, Idoia Mendia, de convertir el 8 de marzo de 2024 en día festivo para destacar el carácter transversal de la lucha por los derechos de las mujeres. Si este lunes Miren Elgarresta, directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde, adscrita a las áreas del PNV), dejaba entrever que la iniciativa no había sido consensuada, este martes el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha dado a entender que simplemente una “propuesta” a título individual de Mendia que todavía no lo es del conjunto del gabinete aunque ha admitido que la “competencia” para ordenar el calendario laboral es de la vicelehendakari como consejera de Trabajo y Empleo y que no hay disensos entre PNV y PSE-EE al situar la igualdad como pilar de las políticas del bipartito.

Zupiria ha insistido en que se abre ahora un período de “contrastes” y de “capacidad de convencer” para determinar si el 8 de marzo es un festivo óptimo. “Todos los consejeros tenemos la capacidad de iniciativa para realizar las propuestas que nos parezcan oportunas y que correspondan a nuestro ámbito de competencia. Es lo que ha hecho la vicelehendakari, Idoia Mendia. A partir de ahí, todas las propuestas que realizamos deben seguir un procedimiento que está establecido y, en el caso de la elaboración de una calendario laboral, se establecen también cuáles son las consultas que hay que realizar”, ha indicado Zupiria recordando que ya se hicieron estos procesos para hacer festivo en 2022 el día del aniversario de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano y en 2016 el aniversario de la creación del primer Gobierno de Euzkadi durante la Guerra Civil.

El debate llegará este jueves al Parlamento Vasco fruto de una propuesta previa a la de Mendia de Elkarrekin Podemos-IU. La coalición, que al escuchar a la vicelehendakari se apresuró a hacer suya la maternidad del festivo, ofrece ahora un mensaje más matizado ya que el movimiento feminista ha señalado que quizás la festividad podría resultar contraproducente para las movilizaciones masivas. En Onda Vasca, Miren Gorrotxategi ha cuestionado que la decisión tenga que llegar “por decreto” y ha ironizado que Mendia “se vino arriba” al proponer el 8 de marzo. “Difícilmente se puede hacer una huelga en festivo”, ha puesto como ejemplo. Sin embargo, Elkarrekin Podemos-IU concede que “es el momento de que una efeméride feminista se convierta en festivo en Euskadi” porque “todas” las conmemoraciones actuales o son “religiosas” o tienen origen en “guerras o colonialismo”.

PNV y PSE-EE ya han consensuado un texto común para ese debate plenario. Y en él no se habla del 8 de marzo. Los partidos del Gobierno plantean un “reconocimiento” de la “lucha” feminista y se limita a “instar” al Ejecutivo a “abordar un proceso de reflexión” y de la mano de Emakunde “y los agentes sociales” con el objetivo de la “designación de efemérides feministas en el calendario laboral de 2024”. El líder socialista, Eneko Andueza, ha querido manifestar que el partido está “sin fisuras” detrás de Mendia y ha añadido: “Yo invito a que, si alguien está en contra de que el 8 de marzo sea un día festivo, a la vez que reivindicativo, que salga y que lo diga públicamente”.