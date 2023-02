Emakunde enfría la festividad laboral del 8M y asegura que Trabajo no lo ha consensuado

La directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Miren Elgarresta, ha asegurado que la propuesta lanzada por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo -y, por lo tanto, responsable del calendario laboral- Idoia Mendia sobre hacer del 8M de 2024 un día festivo les ha pillado “por sorpresa” y que no ha sido “consensuada”. “La propuesta del 8M se recibió con sorpresa. Consideramos que de alguna manera no se ha contado con el instituto Emakunde a la hora de hacer un mínimo contraste y por lo tanto la noticia fue inesperada. A día de hoy nos consta que la propuesta se encuentra en la mesa de debate del Parlamento y consideramos que ese es uno de los espacios donde se puede debatir, pero no el único”, ha explicado Elgarresta en referencia también a una iniciativa paralela de Elkarrekin Podemos-IU en una rueda de prensa en la que ha presentado la campaña para el 8M de este año.

"¿Tú, bombera?", el eterno cuestionamiento al que se enfrentan las mujeres del cuerpo de Bomberos

Más

Según ha recalcado, decidir o no hacer festivo un día como el Día Internacional de la Mujer, es algo que requiere de una reflexión en la que participen todos los sectores de la sociedad. “Se trata de una cuestión que necesita una adhesión amplia de gran parte de la sociedad y requiere una reflexión previa. Para ello se debería contar con el instituto Emakunde y con el movimiento feminista de Euskal Herria para valorar los pros y contras y considerar la propuesta a la hora de lanzarla a la opinión pública”, ha indicado.

Mendia, por su parte, aseguró que “propondrá a los agentes sociales e institucionales que el 8 de marzo de 2024 sea una de las fiestas, de forma que el Día de la Mujer sea el día que se atraviesen todas las causas de la igualdad para todos los sectores y todas las personas”. El propio proceso de elaboración de los calendarios exige un proceso de consultas. Un ejemplo: en Trabaja recuerda cómo se trabajó con asociaciones implicadas la decisión de hacer festivo el quinto centenario de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano. La decisión final se conocerá antes de julio, los tiempos habituales para estos casos, pero Elgarresta ya ha adelantado que “debe ser reflexionada y consensuada previamente y se debe contar con la aprobación de sectores de la sociedad”. Se da la circunstancia de que el área de Trabajo la dirige el PSE-EE y la de Igualdad el PNV dentro del reparto entre los socios de coalición.

La presentación de la campaña, cuyo lema es 'Emakumeak gora!' ('¡Arriba las mujeres!') reivindica que las mujeres lleguen a más puestos de decisión y liderazgo, donde, según ha indicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, solo suponen “el 6%”. “Necesitamos más mujeres en puestos de decisión y de influencia en nuestra sociedad, y en esta campaña mostramos cuáles son los principales obstáculos que aún impiden a las mujeres llegar en igualdad a estos puestos de liderazgo”, ha señalado.

En la campaña, que cuenta con la página web www.emakumeakgora.eus varias mujeres tratan de desmentir mitos sobre que las mujeres están menos preparadas para alcanzar altos cargos y por eso hay menos con frases como “que las mujeres solo ocupemos el 6% de las posiciones de gerencia, no es por falta de preparación o liderazgo. Es porque en las organizaciones se perpetúan los privilegios y roles masculinos”, “que las mujeres solo representemos el 23% de las matrículas en titulaciones técnicas, no es por falta de vocación. Sino, entre otras cosas, el resultado de una educación basada en estereotipos que nos limitan” o “que el 73% de las excedencias por cuidados las cojamos las mujeres, no es porque solo nosotras sepamos cuidar. Es porque la sociedad nos asigna este rol que limita nuestro desarrollo profesional”.

“Son solo algunos datos que nos demuestran que las mujeres siguen encontrándose con barreras que les impiden ascender en igualdad a posiciones en las que se toman las decisiones, unas barreras que a veces son invisibles o difíciles de detectar, como los techos de cristal, los suelos pegajosos, la sobrecarga en los cuidados, la brecha de confianza, los roles y estereotipos ”, ha indicado Melgosa, que ha enumerado algunas de esas dificultades, como que “seguimos viendo el poder como un asunto de hombres, se exige a las mujeres (y se autoexigen) la perfección para llegar a puestos de responsabilidad, las niñas y niños siguen recibiendo mensajes en los que se refuerza el liderazgo de los niños o la ambición está más penalizada socialmente en las mujeres”.

Preguntada por los centros de crisis para la atención en exclusiva de víctimas de violencia sexual a nivel estatal, Elgarresta ha informado de que se trata de una propuesta que “cuenta con fondos Next Generetion y que se está trabajando desde hace más de dos años” para dar respuesta a la violencia sexual en Euskadi. “En términos jurídicos tan solo se estaba dando respuesta a la violencia de género, es decir, dentro de la pareja o expareja. Los centros de crisis van a ampliar esa mirada a todos los tipos de violencia. Se espera que para finales de año los centros estén instalados en cada uno de los territorios históricos”, ha detallado la directora de Emakunde.